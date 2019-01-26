При взрыве в кафе в Лысых Горах сильнее всего пострадал юбиляр

С каждым часом появляется все больше подробностей крупного ЧП в поселке Лысые горы Саратовской области, где произошел взрыв в кафе.

Сами пострадавшие и гости со злополучного юбилея в кафе «Рандеву» начали делиться кошмарными воспоминаниями, что позволило немного восстановить картину произошедшего.

Злополучный баллон. Фото ливкорра КП

- Хлопок сначала маленький, потом газ пошел белый, потом огонь… Упал на пол, пополз к выходу, — рассказал один из пострадавших от взрыва в кафе Лысых Гор. У мужчины сильно обгорела спина.

Другая свидетельница, Анна Горохова, отметила, что «была очень сильная взрывная волна, пострадавших очень много, много тяжелых».

Кстати, она является внучкой человека, чье 60-летие отмечали в кафе. По словам одного из жителей поселка Лысые горы, как раз Сергей Тихонов — так его зовут — пострадал сильнее всего.

- Сам Сергей пострадал сильно, кажется, его даже нельзя было никуда отправлять, — отметил собеседник «КП-Саратов». Ранее сообщалось, что шесть наиболее тяжело пострадавших отвезли в Саратовский ожоговый центр.

Кроме него сильные ожоги получили и другие гости, всего пострадали 22 человека. Среди них 4-летний внук юбиляра.

Гостям праздника потребовалась госпитализация. Фото ЧП-Саратов

- Из них 14 человек были госпитализированы, причем шестеро — в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших двое детей, 6 и 14 лет, они находятся в состоянии средней тяжести, — рассказал «КП-Саратов» советник министерства здравоохранения Александр Колоколов.

Кто виноват в ЧП, будет разбираться следствие. Уже сейчас на месте сформирована группа из наиболее опытных криминалистов. Они должны принять решение о возможности возбуждения уголовного дела по факту ненадлежащего оказания услуг. Пострадавшие сообщают, что на них буквально свалился потолок, который расплавился от жара — возможно, именно некачественные материалы стали причиной столь сильных травм, ведь, по словам пожарных, площадь открытого возгорания была небольшой, около 5 кв. метров, и справиться с огнем удалось за несколько минут.

По предварительной версии, взрыв произошел на кухне. Фото ЧП-Саратов

- Снесло перегородку, оплавился натяжной потолок, начал капать на людей, — пояснили «КП-Саратов» спасатели.

На мебели остались следы расплавленного пластика. Фото ЧП-Саратов

В итоге людям пришлось сдирать с себя горящую одежду и выскакивать практически голышом на улицу, в сильный мороз, чтобы спастись.

UPD:

Как выяснилось несколько минут назад, один человек из числа пострадавших скончался, у него были ожоги 90% тела. Также уточняется, что все же пострадали в разной степени тяжести 40 человек (шестеро - тяжело). Из них трое дети.

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