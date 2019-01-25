Русские в Давосе

Его история началась в 19 веке, когда доктора признали микроклимат высокогорной долины Швейцарии полезным для больных легочными заболеваниями. Лечившийся здесь Роберт Луис Стивенсон написал в этом городе роман «Остров сокровищ», а Томас Манн сделал его местом действия романа «Волшебная гора». В 1913 году в этом чудесном краю прошел первый и единственный Чемпионат Европы по хоккею с мячом, победу в котором одержала команда Англии. Но большинству россиян город в восточной Швейцарии известен по ежегодным сообщениям в прессе. Ведь с 1971 года здесь, на берегу реки Ландвассер, определяются пути развития мировой экономики.

Давос — дом Всемирного экономического форума (ВЭФ). Кажется, что название города и понятие «глобальное экономическое развитие» не просто связаны, в суть одно и то же. За почти полувековую историю форума численность его участников выросла с четырехсот более чем до трех тысяч. Сегодня это одно из главных международных событий, участие в котором принимают не только руководители ведущих компаний мира, но и политики. Членами организации ВЭФ являются около 1 тыс. крупных международных компаний с оборотом свыше $5 млрд — их приглашают для участия в работе форума с учетом национального рейтинга и роли в развитии региона.

Есть на площадке форума и «Русский дом». Да-да, так же именуется комплекс зданий, в которых проходит культурная программа российской делегации во время Олимпиад. Но в этом случае всё гораздо строже, по-деловому. Статус обязывает. В этом году в числе спикеров и экспертов «Русского дома» министр экономического развития РФ Максим Орешкин, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, руководители крупных отечественных компаний и банков. Делегацию компании «ФосАгро» возглавляет генеральный директор Андрей Гурьев. Своим выступлением в панельной сессии «Перспективы развития российской экономики» он открыл российскую повестку форума. Вместе с ним на эту серьёзную тему размышляли вице-председатель инвестиционной группы SUN Group Шив Викрам Кхемка, вице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин и заместитель главного редактора информационного агентства Caixin Хуан Шан. В зоне особого внимания экспертов — инвестиционное развитие, структурные изменения, меры и шаги, необходимые для стимулирования российского промышленного производства и экспорта в контексте глобализации.

Андрей Гурьев отметил, что, несмотря на санкции в отношении России, отечественные компании продолжают наращивать производство и продажи продукции, повышают свою эффективность и производительность. По его мнению, в стране создаются благоприятные условия и возможности для дальнейшего развития бизнеса, предоставляются финансовые и нефинансовые меры поддержки компаниям в сфере высокотехнологичного экспорта, для наращивания ими инвестиций и укрепления конкурентоспособности на международных рынках.

- Санкции, несомненно, ограничили доступ к «дешевому» финансированию, — заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро». — Между тем, эта ситуация дала дополнительный импульс мобилизоваться и найти новые инструменты для роста тем компаниям, которые постоянно работают над повышением своей эффективности. Так, только за последние 5 лет наша компания увеличила объемы выпуска минеральных удобрений и кормовых фосфатов более чем в 1,5 раза. Ежегодно мы инвестируем не менее $500 млн долларов, и это один из самых высоких показателей в российской промышленности.

Сельское хозяйство сегодня развивается наиболее динамично. Продукцию отечественных аграриев можно назвать одной из самых экологически чистых, во многом благодаря применению российских минеральных удобрений, отличающихся высоким качеством и экологической безопасностью. При этом в последнее время огромное внимание уделяется развитию сельского хозяйства на Дальнем Востоке. Ведь у России — самая протяжённая граница с Китаем. А близость к потенциальному потребителю или инвестору – залог будущих успехов.

Андрей Гурьев отметил, что приведенные им цифры — показатель роста реального сектора экономики, где используются наилучшие доступные технологии, цифровизация, робототехника, интеллектуальные решения. В компании «ФосАгро» среднегодовой прирост производительности труда находится на уровне 25%, и в большей степени он связан с применением новых технологии, повышением эффективности и оптимизации бизнес-процессов, модернизацией основных производственных мощностей. Этот опыт, по мнению гендиректора «ФосАгро» нужно перенимать и расширять. А площадка форума в Давосе в этом должна помочь.