Сотрудничество ради безопасности

Ведущие мировые компании по производству фосфорсодержащих удобрений «ФосАгро» (Россия) и Ma’aden (Саудовская Аравия) обсудили перспективы сотрудничества по ключевым вопросам устойчивого развития отрасли минеральных удобрений, обеспечения потребностей сельского хозяйства в высококачественных и экологически чистых фосфорсодержащих удобрениях и их эффективного использования.

Встреча руководства компаний — Андрея Гурьева и Даррена Дэвиса — состоялась в рамках первой в этом году российской деловой миссии, организованной Российским фондом прямых инвестиций, в Саудовскую Аравию. Знаковый меморандум о сотрудничестве между ФосАгро и Maaden был подписан в октябре 2017 года в рамках государственного визита Короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию.

Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, приветствуя российскую бизнес-миссию, отметил крепнущие отношения между Россией и Саудовской Аравией, особенно в секторе энергетики и технологий, удобрений и научных исследований.

Компании «ФосАгро» и Ma’aden являются системообразующими в мировом производстве удобрений и обеспечении локальной и глобальной продовольственной безопасности. «ФосАгро» стала первой за всю историю Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) российской компанией, которая выбрана этой организацией ООН для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Проект «Развитие устойчивого земледелия путем реализации Глобальной программы развития почвоведения и создания Глобальной сети почвенных лабораторий» направлен на обучение фермеров более эффективным решениям в области устойчивого земледелия (в особенности в области плодородия почв).

Недавно компании «ФосАгро» и Ma’aden завершили крупные капитальные проекты строительства производственных мощностей с использованием наилучших доступных технологий. Фосфорсодержащие удобрения обеих компаний отвечают самым жестким требованиям для выращивания экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

На встрече обсуждались вопросы обмена лучшими практиками, технологиями и инновационными решениями, включая научные разработки единственного в России профильного научно-исследовательского института в сфере удобрений и агрохимикатов — НИУИФ им профессора Я.В Самойлова, входящего в Группу «ФосАгро».

По итогам встречи, руководство обеих компаний отметило, что сотрудничество позволит повысить устойчивость развития как собственного бизнеса, так и всей системы глобальной продовольственной безопасности.