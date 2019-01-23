Виновники ДТП заплатили «Саратовгорэлектротрансу» 262 тыс. рублей

Практически дня не проходит в Саратове без сообщений о застрявших на трамвайных рельсах автомобилях. Неудивительно — ведь из-за снежных завалов далеко не всегда водители могут свободно проехать по дороге. Некоторые граждане предпочитают не стоять в пробках, а пытаются их объехать. Иногда по трамвайным линиям, что в большинстве случаев запрещено ПДД.

Это лишь усугубляет пробки, так как машины нередко застревают на рельсах, мешают ходу общественного транспорта и вызывают праведный гнев других участников дорожного движения.

Автомобили выезжают на рельсы, пассажиры вставших трамваев негодуют и посылают проклятия на головы нарушителей, пробки растут, МУПП «Саратовгорэлектротранс» терпит убытки. А в итоге?

А в итоге — ничего. Фактически никакой борьбы с нерадивыми водителями не ведется.

Фото соцсетей

В редакцию «КП-Саратов» поступил официальный ответ заместителя главы администрации по городскому хозяйству Максима Сиденко.

- Что касается случаев парковки в неположенных местах, препятствующих движению трамваев или троллейбусов, наибольшее количество которых было в декабре и январе из-за погодных условий, сотрудники ГИБДД на них не выезжали, административные правонарушения не оформлялись, соответственно, иски по всем этим эпизодам суд не принимает к рассмотрению, — говорится в ответе.

То есть получается, что СГЭТ не обращается в Госавтоинспекцию (или ее сотрудники игнорируют вызовы?), несмотря на многочасовые простои и многотысячные убытки?

Хотя, казалось бы, что проще — направить в ГИБДД фотографии и видео перегородивших трамвайные рельсы автомобилей и взыскать с нарушителей штраф.

Автомобилисты, не стесняясь, ездят по рельсам. Фото соцсетей

Эксперты «Спеццентра юридической помощи» пояснили «КП-Саратов», что езда автомобиля по рельсам трамвая может привести к лишению прав на год или штрафу от 1 до 5 тыс. рублей. Однако это касается нарушения правил дорожного движения. Муниципальное предприятие, кроме того, может взыскать неустойку, но почему-то этого не делает.

При этом претензионно-исковая работа по фактам ДТП все же ведется.

Так, за первое полугодие 2018 года МУПП «Саратовгорэлектротранс» подал иски на сумму 715 678, 96 рубля. За второе полугодие — 715 678,96 рубля. Из них оплачены всего около 262 тыс. рублей. Иски на сумму 403,9 тыс. рублей еще находятся на рассмотрении.

В начале 2019 года в ГИБДД Саратова сделан запрос на предоставление документов по авариям за декабрь — всего 31 ДТП.

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