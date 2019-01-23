В 22 районах Саратовской области отменили занятия с 1 по 11 классы

Почти во всех районах Саратова сегодня, 23 января, отменили занятия для школьников. Где-то с первого по шестой классы, в каких-то школах с первого по 11, а администрации некоторых районов и вовсе не стали упразднять на среду уроки, а возложили такую ответственность на родителей школьников.

- В Красноармейском, Ершовском районах и Шиханах дети учатся, но родители, если посчитают нужным, могут их не отправлять на занятия, предупредив классного руководителя. С первого по шестой классы не учатся дети в районах: Аткарский, Балаковский, Балтайский, Вольский, Дергачевский, Екатериновский, Новобурасский, Новоузенский, Петровский, Романовский, Саратовский, Советский, Энгельсский, поселок Михайловский и Саратов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования.

Там также отметили, что с первого по девятый классы отменили занятия детям только в Хвалынском районе.

Полностью все школьники не учатся в Алгайском, Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Балашовском, Воскресенском, Духовницком, Екатериновском, Ивантеевском, Краснокутском, Краснопартизанском, Лысогорском, Питерском, Пугачевском, Ровенском, Ртищевском, Самойловском, Татищевском, Турковском и Федоровском районах.

В Калининском районе 17 школ отменили свои занятия всем учащимся, а шесть — только с первого по шестой классы, также в три учреждения Озинского района школьники с седьмого по 11 классы пойдут учиться, остальные — закрыли свои двери на сегодня, 23 января. В Перелюбском районе шесть школ также не стали отменять занятия для учащихся среднего школьного возраста, а остальные девять учебных заведений оставили своих воспитанников с первого по 11 классы дома.