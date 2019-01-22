АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в

информационное сообщение о продаже с аукциона 15.03.2019г. объектов недвижимости, составляющих лот №1, расположенных по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. №11А, опубликованное на сайте https://www.saratov.kp.ru/ 14.01.2019г.

В информационном сообщении читать абзац в следующей редакции:

«• арендная плата за 1 кв.м. в месяц Части здания 1составляет не более 333,33 руб., таким образом, ежемесячная арендная плата за Часть здания 1 площадью 1 106,4 кв.м. составит не более 368 796 (триста шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 31 копейка, за Часть здания 1 площадью 914,5 кв.м. составит не более 304 830 (триста четыре тысячи восемьсот тридцать) рублей 29 копеек, за 1 кв.м. в месяц, Части здания 2 составит не более 100 руб., таким образом ежемесячная арендная плата за Часть здания 2 площадью 39 кв.м. составит не более 3900 рублей и рассматривается Сторонами как включающая в себя НДС по ставкам в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент исчисления налога. В случае изменения налогового законодательства, в части увеличения ставки НДС, арендная плата изменению в сторону увеличения не подлежит/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения, применяемой Арендодателем и включает в себя платежи за пользование Частями зданий и соответствующей частью Земельного участка пропорционально занимаемой площади, платежи за размещение радио-оборудования Арендатора (антенно-фидерное устройство) на крыше Объекта 1 и источника бесперебойного питания (ИБП) в помещении №1 Объекта 2, платежи за пользование стоянкой для размещения спецтранспорта Арендатора, платежи за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Зданий, за исключением Частей зданий, очистку кровли Зданий, в которых находятся Части зданий, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, уборку прилегающей к Частям зданий территории на расстоянии 3 метра от фасада по лицевой части Зданий по длине Частей зданий первого этажа, внутреннюю уборку Частей зданий, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Частей зданий)».