Николай Бондаренко не увидел ничего плохого в новогодних премиях для чиновников Хакасии

Громкий скандал в республике разгорелся на днях. Глава региона Валентин Коновалов - коммунист, победивший на выборах в ноябре прошлого года - решил поощрить своих соратников, некоторые из которых поработали не более двух-трех недель, солидными выплатами. Под Новый год чиновники получили премии в размере от 200 до 500% месячного содержания. Пикантности в этой ситуации добавляют буквально все обстоятельства столь щедрого поступка: коммунист, только-только начал работу, один из главных лозунгов на выборах — обещание «сократить непомерные траты на содержание чиновников».

Хакасского губернатора активно поддерживали саратовские представители КПРФ.

Представитель наших коммунистов, депутат облдумы Николай Бондаренко активно поддерживал Валентина Коновалова в ходе выборной кампании и даже выезжал в республику, чтобы помочь в проведении выборов. Бондаренко назвал Коновалова «товарищем» и «хорошим парнем», который «просто сломал хребет в Хакасии местной региональной власти».

- Все искренне счастливы, искренне рады, — заявил саратовский депутат в видеообращении, которое разместил на своей страничке в соцсети.

Валентин Коновалов

По факту в числе первоочередных решений Валентина Коновалова стало распоряжение от 14 декабря 2018 года, согласно которому «за выполнение отдельных поручений» сотни тысяч рублей были выплачены недавно получившим должности людям из ближайшего окружения Валентина Коновалова. Таким, как, например, Юлия Исмагилова — заместитель губернатора, руководитель постоянного представительства республики в Москве, занявшей это кресло всего за два дня до премирования. Хочется верить, что причиной послужил, все-таки, профессионализм девушки, который смог с ходу определить 31-летний губернатор-коммунист, а не модельная внешность и скрытые от других навыки и способности. Но получила госпожа Исмагилова сумму сразу в шесть месячных содержаний.

Юлия Исмагилова

Бывший заместитель министра экономического развития Хакасии Евгений Мамаев посчитал, что на премирование каждого из «заслуженных чиновников», которых оказалось 14, было затрачено от 250 тысяч до 400 тысяч рублей. А по поводу Исмагиловой в СМИ называлась и более внушительная сумма — порядка 1 млн рублей!

Одной из первых тему о сверхвысоких премиях подняла заместитель финансов республики Галина Спиридонова. Она возмутилась, что, в отличие от министра финансов, премии «рядовым сотрудникам» оказались заметно скромнее - от 10 до 15 тысяч рублей. Тогда как поощрение для 14 «избранных» удалось найти за счет «экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств». Это многие сразу истолковали так, будто выплаты подчиненным урезали, чтобы для начальников осталось больше денег. Впрочем, вышло не совсем так: например, в московском представительстве часть людей попросту уволили, соответственно, в бюджете остались заложенные на их зарплаты деньги. По всей видимости, большая часть этих средств «перекочевала» в карман эффектной блондинки, которая ныне занимает пост главы ведомства. Нет, ну а что, действительно, не пропадать же добру?

Сразу же после заявления Галины Спиридоновой последовала жесткая, в коммунистическом ключе, реакция — увольнения. Правда, должности лишилась сама возмутительница спокойствия — замминистра финансов. Действительно, не может же губернатор наказать сам себя за подписанное распоряжение.

В пику своему заму, министр финансов Хакасии Ирина Войнова выплаты премий ничем из ряда вон выходящим не посчитала, журналистам чиновница заявила, что порядок премирования действует еще с 2006 года.

- С текущего года — это решение главы принято — данные премии будут уменьшены в размере, — рассказала Ирина Войнова.

Оправдываться за такое решение хакасские высшие должностные лица стали только спустя несколько дней, когда стало понятно, что скандал вышел в публичную плоскость на федеральный уровень и замять его не получится. Валентин Коновалов заявил, что чиновники, упомянутые в распоряжении, действительно получили премии, но речи о таких баснословных суммах, как написали некоторые СМИ, не идет. Правда, конкретных цифр губернатор Хакасии, все же, не уточнил, что наталкивает на определенные мысли. Более того, губернатор не прояснил этот момент даже после прямых вопросов от журналистов, а у Юлии Исмагиловой и вовсе поинтересоваться не получилось, камеры оттеснила охрана.

Комментируя ситуацию, Валентин Коновалов назвал премирование одним из лучших стимулов для хорошей работы и подчеркнул, что отказываться от такой практики не намерен. Правда он обещал подумать над разработкой прозрачного механизма поощрения, чтобы не вызывать в дальнейшем скандалов.

Впрочем, в самой КПРФ действуют по принципу «даже если он сукин сын, то он наш сукин сын». Лидер нынешней компартии Геннадий Зюганов назвал разгоревшийся скандал «паскудной атакой на коммунистов».

- Это были новогодние премии! Я позвонил в Кремль и спросил — кто организовал эту фигню? Никто не говорит. Я разберусь. В частности, Исмагилова получила премию за то, что порядок стала наводить, — заявил руководитель КПРФ журналистам.

Можно было ожидать, что традиционно более «жесткие» саратовские представители КПРФ не одобрят такого поступка своего хакасского товарища. Например, Николай Бондаренко точно мог бы выступить в защиту простых работников, которые получили, в отличие от начальников, мизерные премии. Ведь депутат должен понимать, как трудно жить на мизерную зарплату — по итогам 2017 года (данные за 2018 год еще не опубликованы) его семья (сам Бондаренко, его супруга и несовершеннолетний ребенок) получили около 60 тысяч рублей. Это меньше, чем 5 тысяч рублей в месяц на семью из трех человек.

Но, как оказалось, надувать черные шарики, намекая на то, что на принимаемый бюджет область вряд ли будет жить хорошо — это одно. А вот назвать вещи своими именами, когда речь идет о товарищах по партии — совершенно другое. В комментарии «Комсомолке» Николай Бондаренко заявил, что этот громкий скандал с премиями раздули специально, чтобы ударить по репутации КПРФ и самого Валентина Коновалова. Но в целом ситуация, конечно же, скорее говорит о другом — похоже на то, что молодой управленец, «дорвавшийся до бюджетной кормушки», поспешил выхватить оттуда вкусный кусок и поделиться им со своими ближайшими соратниками. При таком раскладе в неприглядном свете предстают и саратовские представители КПРФ, которым не хватает мужества на признание ошибок.