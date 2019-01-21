Автомобиль «скорой помощи» в Саратове совершил ДТП и скрылся [видео]

В Саратове автомобиль коммерческой службы «скорой помощи» совершил ДТП, водитель предпочел скрыться с места аварии. Сейчас его личность устанавливают правоохранители.

Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения в Заводском районе Саратова в середине января.

У дома №3Б по 1 Прессовому проезду автомобиль «скорой помощи» принадлежащий коммерческой компании «Пульс-М», проезжая мимо подъезда ударил стоящий во дворе автомобиль. Все случилсь около 1.15 ночи. После этого, не оставив никаких контактов и не вызывая полицию, водитель платной «скорой» уехал с места ДТП. Узнать, что же произошло стало возможно благодаря камерам домофонов, которые были установлены здесь компание «Безопасный дом». Камеры в дверях фиксировали все происходящее перед подъездами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/687377" frameborder="0"></iframe> Скорая помощь в Саратове уехала с места ДТП.

Владелец пострадавшей машины обратился с заявлением в полицию. Правоохранители сейчас устанавливают, какая именно бригада «Пульс-М» была в ту ночь в этом районе и кто именно был за рулем «скорой помощи».