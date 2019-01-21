2019-01-21T16:51:58+03:00
Происшествия

Автомобиль «скорой помощи» в Саратове совершил ДТП и скрылся [видео]

Полиция устанавливает личность водителя медицинского авто
Александр Уриевский
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Камера домофона зафиксировала момент ДТП. Кадр с видеозаписиКамера домофона зафиксировала момент ДТП. Кадр с видеозаписи
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В Саратове автомобиль коммерческой службы «скорой помощи» совершил ДТП, водитель предпочел скрыться с места аварии. Сейчас его личность устанавливают правоохранители.

Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения в Заводском районе Саратова в середине января.

У дома №3Б по 1 Прессовому проезду автомобиль «скорой помощи» принадлежащий коммерческой компании «Пульс-М», проезжая мимо подъезда ударил стоящий во дворе автомобиль. Все случилсь около 1.15 ночи. После этого, не оставив никаких контактов и не вызывая полицию, водитель платной «скорой» уехал с места ДТП. Узнать, что же произошло стало возможно благодаря камерам домофонов, которые были установлены здесь компание «Безопасный дом». Камеры в дверях фиксировали все происходящее перед подъездами.

Скорая помощь в Саратове уехала с места ДТП.

Владелец пострадавшей машины обратился с заявлением в полицию. Правоохранители сейчас устанавливают, какая именно бригада «Пульс-М» была в ту ночь в этом районе и кто именно был за рулем «скорой помощи».

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