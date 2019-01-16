Автолюбители в Саратове проигрывают войну снегу

Саратовские автолюбители делятся в соцсетях последствиями схода снега и льда с крыш зданий на припаркованные рядом авто.

Кроссовер Hyundai погребен под снежной лавиной с офисного здания на улице Шелковичная, 2 вечером 15 января. В машине в этот момент находилась девушка с 4-месячным ребенком. К счастью, никто из них не пострадал, но машина получила существенные повреждения. Сотрудники ГИБДД прибыли для оформления спустя несколько часов – и то, как заявила женщина, благодаря участию в ЧП малолетнего ребенка.

В момент падения глыбы на машину, в ней был 4-месячный малыш

На улице Шелковичной помяло Hyundai

Здание принадлежит АО «Волжанка», гендиректор Армен Мартиросян. Владелица машины уже подсчитывает стоимость ремонта автомобиля. По ее словам, в прошлом году уже был подобный случай возле этого же здания.

На улице Исаева раздавило Toyota

Еще тяжелее пришлось владельцу Toyota Camry, который в несчастливый час припарковался возле дома №6 на улице Исаева. Упавшие глыбы не просто помяли корпус, прогнули внутрь крышу, пробили лобовое стекло и засыпали весь салон снегом и льдом.

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По сообщениям пользователей соцсетей, еще одна женщина с ребенком попали под ледяную глыбу, находясь в салоне Citroen. Огромный кусок льда со снегом разбился о капот машины во дворе дома № 10 по улице Кирова, в самом центре Саратова. Дом обслуживает УК «Импульс».

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Пока, к счастью, при падения глыб на автомобили никто не пострадал.

Автолюбителям, чьи машины изуродованы после падения сосулек и снега с неочищенных вовремя крыш, можно воспользоваться подсказками, которые накануне подготовили в мэрии Саратова. Алгоритм составления и предъявления претензий владельцам неубранных крыш описан здесь. Для тех, у кого оформлено КАСКО, все гораздо проще - надо обратиться в свою страховую компанию.

На совещании у губернатора 15 января было заявлено, что в Саратове очищено лишь 40% крыш многоэтажных домов.

Днем и вечером в четверг 16 января прогнозируется потепление и снегопад.