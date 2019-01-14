АО «Российский аукционный дом» сообщает

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения № РАД-136а/2018 от 27.03.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 15 марта 2019г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 15 января 2019 г. по 13 марта 2019 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 13 марта 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 14 марта 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 15 марта 2019 г. с 13:30 до 13:55 по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 15 марта 2019 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое восьмиэтажное кирпичное здание (литер Ааа1а2), общая площадь: 3 288,9 кв.м., в том числе холодная пристройка (литер а1) общей площадью 53,3 кв.м., холодная пристройка (литер а2) общей площадью 5,7 кв.м., расположенное по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. №11А, c кадастровым номером 64:50:021303:677;

Объект 2: Здание, инвентарный номер 63:250:002:000079390, литер: Аа, назначение: нежилое, общая площадь: 614,3 кв.м., этажность: 3, расположенное по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. №11А, c кадастровым номером 64:50:000000:22551;

Объект 3: Земельный участок под административное здание отделение Сбербанка №130, площадь: 1 058 кв.м., назначение: земли населенных пунктов (поселений), расположенный по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. №11А, кадастровый номер 64:50:021404:17;

Объект 4: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под хозяйственный блок отделения Сберегательного банка №130, общая площадь 524 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, уч.11А, кадастровый номер 64:50:021404:41

Начальная цена лота №1 – 66 671 187 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 59 389 831 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 4 881 356 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 1 600 000 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 4 – 800 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №1 – 50 003 390 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 44 542 373 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 3 661 017 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 1 200 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 4 – 600 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 5 000 339 руб.

Шаг аукциона на повышение – 1 666 779 руб. 70 коп.

Шаг аукциона на понижение – 3 333 559 руб. 40 коп.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих краткосрочных договоров аренды:

- ООО «ВэбСайтСофт», Краткосрочный договор №43/2016 нежилого помещения от 05.12.2016 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 123 кв.м., расположенные на 4 этаже Объекта 1;

- ПАО «ВымпелКом», Краткосрочный договор №08/2016 аренды нежилого помещения от 28.03.2016 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 30,6 кв.м. на 7 этаже Объекта 1.

- ООО «Краснокутский хлебозавод», Краткосрочный договор №45/2018 аренды нежилого помещения от 27.08.2018 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 27 кв.м. на 4 этаже Объекта 1;

- ООО ТД «Завод РОСПРОФГАЗ», Краткосрочный договор №44/2018 аренды нежилого помещения от 30.07.2018 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 27,7 кв.м. на 6 этаже Объекта 1;

- ООО «Завод Покровск-Газ» Краткосрочный договор №16/2018 аренды нежилого помещения от 30.03.2018 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 49,4 кв.м. на 5 этаже Объекта 1;

- ООО «Современные технологии» Краткосрочный договор №11/2016 аренды нежилого помещения от 22.06.2016 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 8,68 кв.м. на 6 этаже Объекта 1.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи Объектов является заключение с Победителем/Единственным участником аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений, с приложением к нему проекта основного договора аренды, одновременно с заключением договора купли продажи, для размещения подразделений банка на следующих условиях:

• Предметом аренды являются:

В течение первых трех месяцев с даты заключения Основного договора аренды объектом аренды являются части зданий общей площадью не более 1 145,4 кв.м. (далее – Части зданий), состоящие из:

- части здания общей площадью 1 106,4 кв.м. (далее – Часть здания 1), в т. ч.: помещения общей площадью 543,5 кв.м., состоящие из комнат: №№ 1-6, часть помещения №7 площадью 24,9 кв.м. (общей площадью 35,7 кв.м.), №№8-10, 12-26, 27, 28-32, расположенных на первом этаже; помещения общей площадью 371 кв.м., состоящие из части помещения № 2 площадью 4 кв.м. (общая площадь 58,1 кв.м.), помещений №№ 3-16, № 18, №№23-28, №24а, расположенные на втором этаже; помещения общей площадью 102,9 кв.м., состоящие из комнат: №№ 3,4,5,6,7, расположенных на 3 этаже; помещений общей площадью 89 кв.м., состоящих из комнат:№№ № 3,4,5,7,8, расположенных на 4 этаже нежилого восьмиэтажного кирпичного здания (литер Ааа1а2) общей площадью 3288,9 кв.м., кадастровый номер 64:50:021303:677 (Объект 1), в том числе холодная пристройка (Литер а) общей площадью 3,8 кв.м., холодная пристройка (литер а1) общей площадью 53,3 кв.м., холодная пристройка (Литер а2) общей площадью 5,7 кв.м., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. №11а;

- части нежилого здания общей площадью 39 кв.м., (далее – Часть здания 2), состоящей из помещений №№ 3,4, расположенных в нежилом здании, общей площадью 614,3 кв.м., кадастровый номер 64:50:000000:22551 (Объект 2), количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. №11а.

• По истечении трех календарных месяцев с даты заключения Основного договора аренды объектом аренды являются части зданий площадью не более 953,5 кв.м. (далее – Части зданий), состоящие из:

- части здания общей площадью не более 914,5 кв.м., (далее-часть Здания 1) в том числе: помещения общей площадью 543,5 кв.м., состоящие из комнат: №№ 1-6, часть помещения №7 площадью 24,9 кв.м. (общей площадью 35,7 кв.м.), №№8-10, 12-26, 27, 28-32, расположенных на первом этаже, помещения общей площадью 371 кв. м., состоящие из части помещения № 2 площадью 4 кв.м. (общая площадь 58,1 кв. м.), помещений №№ 3-16, № 18, №№23-28, №24а, расположенные на втором этаже, расположенных на втором этаже, нежилого восьмиэтажного кирпичного здания (литер Ааа1а2) общей площадью 3288,9 кв.м. (Объект 1), в том числе холодная пристройка (Литер а) общей площадью 3,8 кв.м., холодная пристройка (литер а1) общей площадью 53,3 кв. м., холодная пристройка (Литер а2) общей площадью 5,7 кв.м., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. №11а;

- части здания общей площадью 39 кв.м., (далее – Часть здания 2), состоящая из помещений №№ 3,4, расположенных в нежилом здании, общей площадью 614,3 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. №11а (Объект 2);

• части здания передаются в аренду для осуществления банковской деятельности;

• срок аренды основного договора – 10 (десять) лет;

• арендная плата за 1 кв. м. в месяц Части здания 1 составляет не более 354,5 руб., таким образом, ежемесячная арендная плата за Часть здания 1 площадью 1 106,4 кв.м. составит не более 392 218 (триста девяносто две тысячи двести восемнадцать) рублей 80 копеек, за Часть здания 1 площадью 914,5 кв.м. составит не более 324 190 (триста двадцать четыре тысячи сто девяносто) рублей 25 копеек, за 1 кв.м. в месяц, Части здания 2 составит не более 100 руб., таким образом ежемесячная арендная плата за Часть здания 2 площадью 39 кв.м. составит не более 3900 рублей и рассматривается Сторонами как включающая в себя НДС по ставкам в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент исчисления налога. В случае изменения налогового законодательства, в части увеличения ставки НДС, арендная плата изменению в сторону увеличения не подлежит/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения, применяемой Арендодателем и включает в себя платежи за пользование Частями зданий и соответствующей частью Земельного участка пропорционально занимаемой площади, платежи за размещение радиооборудования Арендатора (антенно-фидерное устройство) на крыше Объекта 1 и источника бесперебойного питания (ИБП) в помещении №1 Объекта 2, платежи за пользование стоянкой для размещение спецтранспорта Арендатора, платежи за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Зданий, за исключением Частей зданий, очистку кровли Зданий, в которых находятся Части зданий, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, уборку прилегающей к Частям зданий территории на расстоянии 3 метра от фасада по лицевой части Зданий по длине Частей зданий первого этажа, внутреннюю уборку Частей зданий, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Частей зданий);

• Арендодатель самостоятельно уплачивает коммунальные платежи за пользование электро-энергией, водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением по показаниям приборов учета по фактическому потреблению, а Арендатор осуществляет возмещение данных расходов после предъявления Арендодателем заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

Расходы по теплоснабжению складываются из затрат на теплоснабжение, которые определяются по прибору учета пропорционально занимаемой Арендатором площади к общей отапливаемой площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации;

Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением и канализацией, определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Частей зданий, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Помещений, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади, без применения Арендодателем штрафных санкций. Изменение арендуемой площади Помещений оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

Арендная плата по Договору может увеличиваться ежегодно по соглашению Сторон не чаще одного раза в год, начиная с третьего года срока аренды, согласно индексу потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемому на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации www.gks.ru, но не более чем на 5 (пять)% от величины Арендной платы;

• Арендодатель не возражает и согласовывает размещение радиооборудования Арендатора (антенно-фидерное устройство) на крыше Здания в течение всего срока действия договора аренды, а также гарантирует сохранность оборудования, обеспечение электроснабжением, контроль пожарной сигнализации, проверки электрических сетей и кабельных трасс, оповещение о создавшихся аварийных ситуациях, обеспечение круглосуточного доступа представителей Арендатора к размещенному оборудованию;

• Арендодатель не возражает и согласовывает размещение источника бесперебойного питания (ИБП) Арендатора, на весь период действия Договора, в помещении №1 Объекта 2, стоимость размещения ИБП входит в арендную плату;

• Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Части зданий не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Помещения;

- более трех раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

• Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения.

3. В течение трех календарных месяцев после реализации Имущества Продавец/Арендатор обязуется произвести демонтаж приборов и датчиков охранно-пожарной сигнализации (ОПС) в части помещений, которые не являются предметом аренды.

Условия допуска к участию в аукционе

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене («голландский аукцион»).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в аукционе:

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через представителя) следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Организатором торгов форме в 2-х экземплярах (форма для юридических лиц № 15РАД, для физических лиц № 16РАД).

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма № 4РАД).

Задаток подлежит перечислению на расчетный счет

АО «Российский аукционный дом»

ИНН 7838430413 КПП 783801001:

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- №40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) заключается в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту».

Дата и номер договора о задатке (договор присоединения) указываются Организатором торгов.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13 марта 2019 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки претендент на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликованными в настоящем извещении о проведении аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретаемого имущества и возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя/Единственного участника, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого имущества.

3. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).

4. Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

5. Нотариально удостоверенные копии: свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и свидетельства о постановке на налоговый учет (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Нотариально удостоверенная копия или оригинал Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

6. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах).

Юридические лица дополнительно представляют:

7. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица (Устава, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

8. Нотариально удостоверенную копию или оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.

9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей об избрании руководителя организации, приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

10. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объектов, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, не соответствующие предъявляемым требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Не допускается использование претендентом на участие в торгах факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования (факсимиле) при заключении договоров о задатке, на доверенностях, платежных документах, а также при подаче и подписании заявок на участие в торгах.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором торгов не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями об объектах, выставленном на аукцион, можно с момента начала приема заявок по адресам места нахождения Центрального офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом», а также на официальном сайте в интернете www.auction-house.ru.

Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, 248-15-82, 248-15-34.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона. Определение участников торгов и оформление протокола осуществляется по адресу местонахождения организатора торгов, указанному в информационном сообщении о торгах.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками торгов, а также претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников торгов.

Организатор торгов оставляет за собой право отказать Претенденту в допуске к участию в торгах, если Претендент, ранее принимавший участие в торгах, проводимых организатором торгов, уклонялся (отказался) от подписания протокола подведения итогов торгов, подписания в установленный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор купли-продажи Объектов заключается между Победителем аукциона (Покупателем) и собственником в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Оплата цены продажи Объектов Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объектов в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине допуска к участию только одного участника, договор купли-продажи может быть заключен с Единственным участником аукциона по минимальной цене продажи Объектов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Доверитель передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Продавца в счет оплаты цены продажи Объектов

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты цены продажи объектов задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия аукционе подано менее двух заявок;

2) после троекратного объявления минимальной цены продажи ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести объекты;

3) в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (846) 248-21-43, 248-15-82,

е-mail: harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru