В «КП-Саратов» обсудят безопасный выход из Новогодних каникул

В пресс-центре «Комсомольской правды» 15 января в 12:00 состоится круглый стол «Итоги Новогодних праздников. Как войти в рабочий ритм».

На круглом столе будут рассмотрены темы:

- Статистика ЧС по Саратовской области в Новогодние каникулы;

- Статистика травм, обморожений, попаданий в ледяную воду;

- План ночных мероприятий, связанных с Православным праздником Крещения. Правила поведения у проруби для всех, желающих окунуться. Как правильно подготовиться к купанию в проруби. Стоит ли купать детей – рекомендации родителям;

- Как экипироваться для безопасной зимней рыбалки;

- Зимние дальние поездки на автомобилях;

- Как избежать стресса после праздников и войти в рабочий режим (дети, школьники, студенты, взрослые);

- Как помочь тем, кто переборщил с алкоголем, рекомендации по очищению организма.

Спикеры:

- Юрий Юрин — начальник ОГУ «Служба спасения Саратовской области»;

- Эвелина Плято — заведующая отделением кризисных состояний ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»;

- Юрий Резник — заместитель главного врача ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи»;

- Наталья Королькова — председатель общества трезвости.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube. Трансляция будет активна по ссылке 15 января в 12:00.