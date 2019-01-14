В «КП-Саратов» обсудят безопасный выход из Новогодних каникул
Итоги Новогодних праздников. Как войти в рабочий ритм .Обсуждаем: - Статистику ЧС по Саратовской области в Новогодние каникулы - Статистику травм, обморожений, попаданий в ледяную воду - План ночных мероприятий, связанных с Православным праздником Крещения. Правила поведения у проруби для всех, желающих окунуться. Как правильно подготовиться к купанию в проруби. Стоит ли купать детей рекомендации родителям. - Как экипироваться для безопасной зимней рыбалки - Зимние дальние поездки на автомобилях - Как избежать стресса после праздников, и войти в рабочий режим (дети, школьники, студенты, взрослые) - Как помочь тем, кто переборщил с алкоголем, рекомендации по очищению организма
В пресс-центре «Комсомольской правды» 15 января в 12:00 состоится круглый стол «Итоги Новогодних праздников. Как войти в рабочий ритм».
На круглом столе будут рассмотрены темы:
- Статистика ЧС по Саратовской области в Новогодние каникулы;
- Статистика травм, обморожений, попаданий в ледяную воду;
- План ночных мероприятий, связанных с Православным праздником Крещения. Правила поведения у проруби для всех, желающих окунуться. Как правильно подготовиться к купанию в проруби. Стоит ли купать детей – рекомендации родителям;
- Как экипироваться для безопасной зимней рыбалки;
- Зимние дальние поездки на автомобилях;
- Как избежать стресса после праздников и войти в рабочий режим (дети, школьники, студенты, взрослые);
- Как помочь тем, кто переборщил с алкоголем, рекомендации по очищению организма.
Спикеры:
- Юрий Юрин — начальник ОГУ «Служба спасения Саратовской области»;
- Эвелина Плято — заведующая отделением кризисных состояний ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»;
- Юрий Резник — заместитель главного врача ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи»;
- Наталья Королькова — председатель общества трезвости.
Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube. Трансляция будет активна по ссылке 15 января в 12:00.