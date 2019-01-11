2019-01-11T07:42:35+03:00
Общество

Саратовский «Оптимист» стал «Реалистом»

Достроен еще один из проблемных домов Саратова
Александр Уриевский
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ЖСК "Реалист"ЖСК "Реалист"Фото: Дарья Вострикова
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В канун новогодних праздников несколько сотен жителей Саратовской области испытали особый прилив положительных эмоций. Это обманутые дольщики, чьи дома ввели в этом году. Большая часть из них достраивалась компаниями Леонида Писного.

Напомним, проблемы обманутых дольщиков долгое время не афишировались местными властями и только после встречи с ними в августе 2017 года спикера ГД Вячеслава Володина в Саратовской области появилась постоянно действующая межведомственная рабочая группа под руководством губернатора. Именно Володин задал еженедельный ритм работы этой группы с постоянными рабочими совещаниями и встречами между ними. Он же предложил закрепить кураторство депутатов Госдумы и сенаторов от региона за каждым из объектов. В результате уже по итогам 2017 года удалось сдать 10 проблемных домов. Володин принимал участие в этих совещаниях в Саратове еще несколько раз и в итоге по окончании 2018 года еще 10 проблемных объектов были введены.

Не исключение - ЖСК «Реалист», расположенный в районе, образованном пересечениями улиц Наумовская, Рябиновская, Добряковская, Алексеевская в Кировском районе Саратова. Первую очередь бывшего ЖСК «Оптимист-2000» официально сдали 25 декабря.

- Раньше февраля на новоселье мы никого не приглашаем, - прямо заявила в беседе с корреспондентом «КП» - Саратов» член ЖСК «Реалист» и участник инициативной группы теперь уже бывших обманутых дольщиков Ирина Бесталаннова.

Дом был сдан в конце года, и люди только начинают делать ремонт. По словам Ирины Бесталанновой, планы у всех грандиозные. Люди очень долго ждали своих квартир и прошли через многие юридические и бюрократические препоны, чтобы их наконец обрести.

Этот дом - настоящий муравейник. В 19-этажном здании 145 квартир. Обещали его построить в 2013 году. К моменту, когда дом вошел в число проблемных, было готово 90% от его коробки.

- Нам попались замечательные инвесторы, которые очень помогли. Но до последнего дня мы были на тесной связи с депутатом Госдумы Николаем Панковым. Если бы не он курировал наш дом, я вам ответственно заявляю - в этом году мы тоже не сдались бы. Изначально в списке проблемных домов, предназначенных к вводу в 2018 году, наш даже не значился. Только постоянная оперативная работа Николая Панкова, без пиара и публичности, на ежедневной связи с дольщиками, принесла этот результат. Если его самого не было здесь, он всегда отвечал по телефону, а его помощники в Саратове все наши вопросы передавали, - рассказала Ирина Бесталаннова.

Тем, кто не занимался строительством, Ирина поясняет: препятствий и подводных камней, мешающих сдаче дома, было много. Большинство требовало срочных решений. В этом отношении работавшие с дольщиками «Реалиста» люди - депутат-куратор от Госдумы и заместитель министра Михаил Бутылкин, проявили себя с самой лучшей стороны.

- Безусловно, Панков был двигателем процесса. Бутылкин тоже работал на результат. Других часто приходилось подталкивать. Мы обязательно пригласим всех, кто нам активно помогал, на новоселье. Но нужно немного подождать, пока ремонт доделаем, - пообещала Ирина Бесталаннова.

Она также отметила, что к позитивному итогу дольщиков «Реалиста» привела не только поддержка депутата Панкова, но и губернатора Радаева в рамках рабочей группы, созданной по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также активная работа самих людей.

- Да, попали, беда. Если только плакать, митинговать и критиковать, то добиться ничего не получится. Но многие вещи, кроме нас самих, никакая власть не сделает, - уверена Ирина Бесталаннова.

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