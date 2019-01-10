Денис Никифоров и Сергей Шакуров забьют финальную шайбу

14 января в 21:00 на телеканале СТС выйдут заключительные серии спортивного хита «Молодёжка» — обладателя ТЭФИ и других наград. В финале истории тренеру Сергею Макееву (Денис Никифоров) придётся сразиться на льду со своим учителем и сделать выбор: вернуть семью или поддаться обаянию спортивного директора Виктории Каштановой (Екатерина Климова).

В новых сериях главным соперником Макеева станет тренер Иван Качалов в исполнении народного артиста РСФСР Сергея Шакурова, который согласился поучаствовать в проекте в первую очередь по просьбе сына Марата.

Сергей ШАКУРОВ (Иван Качалов): «Сын сразу сказал: "Папа, сериал интересный, пожалуйста, соглашайся". Да и герой мне очень понравился! Он старой закалки, из плеяды Чернышева и Тарасова — крепкий, жёсткий, с железной хваткой тренер».

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На площадке актёр консультировался с хоккейными тренерами и впервые пробовал себя на льду, ведь до «Молодёжки» побегать с клюшкой ему не удавалось: «Когда-то я обожал смотреть хоккей, давно дружу с нашим хоккеистом Александром Мальцевым, но вот сам никогда не играл. А тут мой первый съёмочный день — и сразу лёд. Сначала костюмеры меня “утеплили”, но потом я так разошёлся, что пришлось снять лишнее».