Ночью в Саратове в горевшем общежитии погиб мужчина [видео]

Вечером 4 января в Саратове произошел крупный пожар. На улице Новоастраханская горел многоэтажный дом — общежитие.

- Сообщение о возгорании в пятиэтажки на Новоастраханской, 34 поступило в 19:19, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

На место происшествия сразу выдвинулись несколько бригад пожарных — 39 человек личного состава и 13 единиц техники.

По свидетельствам очевидцев, полыхало здание очень сильно — квартира на втором этаже, где, предположительно, начался пожар, выгорела полностью. При этом во время тушения пожарными лестницами были разбиты несколько окон в соседних помещениях.

Известно, что в огне погиб 53-летний мужчина, жилец той самой комнаты, которая сгорела. Его тело со следами ожогов было найдено уже после тушения огня. Сейчас следователи регионального СУ СКР начали проверку и пока предварительной причиной смерти считается отравление продуктами горения.

По предварительным данным, погибший мужчина – инвалид. В СУ СКР подчеркнули, что следов насильственной смерти на теле погибшего не найдено. Таким образом опровергаются слухи, которые появились в соцсетях о поножовщине, убийстве и попытке поджогом скрыть следы преступления.

Пожар в общежитии на улице Новостраханская. Фото очевидца Артёма Каштанова.

Также нет данных о якобы трех погибших (некоторые комментаторы рассказывают уже о шести жертвах). Официально СУ СКР сообщало о восьми пострадавших, которые обратились за медицинской помощью. По данным Центра медицины катастроф, трое из них надышались дымом и были госпитализированы, двое в состоянии средней тяжести, один - в удовлетворительном. Эту информацию «КП-Саратов» утром 5 января подтвердили в ЦМК.

- Один из жильцов общежития бросился в горящую комнату, чтобы оказать помощь находившимся там людям. Ему удалось спасти женщину, — рассказали некоторые подробности ЧП в Следственном управлении.

Также из дома было эвакуировано большое количество жильцов. В связи с тем, что пожар начался вечером, многие люди были у себя дома. На улице оказались более 50 человек. Многие из них провели ночь у знакомых и теперь ждут помощи от властей, которые должны решить, куда поселить людей. Эвакуированных жильцов временно разместили в школе № 23.

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