АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты и времени проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 25.02.2019 с 14.00 (мск) на 29.12.2018 на 11.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Двухэтажное административное здание, назначение: нежилое здание, площадь: 331,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Краснопартизанский, рп Горный, ул. Краснопартизанская, д. 9Б, c кадастровым номером 64:18:051702:657

Начальная цена Объекта – 846 400 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена объекта – 423 200 руб., с учетом НДС.

Сумма задатка – 42 320 руб.

Шаг аукциона на повышение – 42 320 руб.

Шаг аукциона на понижение – 84 640 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Краткосрочного договора аренды нежилого помещения гаража №08-15\А от 30.09.2015г. общей площадью 35,6 кв.м., номер на поэтажном плане №15 на 1-м этаже помещения, заключенный с Анищенко К.Г. сроком на 11 месяцев с условием автоматической пролонгации;

- Краткосрочного договора аренды нежилого помещения №23/2016 от 30.06.2016г. общей площадью 6,43 кв.м., номер на поэтажном плане №14 на 1-м этаже помещения, заключенный с ООО «КЦС1» сроком на 11 месяцев с условием автоматической пролонгации;

- Краткосрочный договор аренды нежилого помещения №51\2018 от 10.09.2018г. общей площадью 16,69 кв.м., номер на поэтажном плане №3 на 2-м этаже помещения, заключенный со Скудиным Е.Ф. сроком на 11 месяцев с условием автоматической пролонгации.

2. Обязательным условием торгов (размещение в условиях аукционной документации) при реализации Объекта является заключение ПАО Сбербанк в лице Саратовского отделения № 8622 ПАО Сбербанк (Продавцом, Арендатором) с победителем торгов/единственным участником (Покупателем/Арендодателем) предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью не более 142,3 кв. м., расположенных на 1 и 2 этажах Здания, для осуществления банковской деятельности, на следующих условиях:

2.1. Объектом аренды по Основному договору будут являться нежилые помещения общей площадью не более 142,3 кв. м., в том числе: нежилые помещения, этаж 1, площадью 125,8 кв. м (помещения на поэтажном плане №1-8,10-12), расположенные на первом этаже Здания и помещений площадью 16,5 кв. м., состоящие из помещений №5 на втором этаже Здания.

2.2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объекта.

2.3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды – 10 лет;

- размер постоянной части арендной платы в месяц за Часть здания определяется из расчета: 1 этажа 98 (девяносто восемь) рублей 42 копейки за 1 кв.м. в месяц, 2 этажа 73 (семьдесят три) рубля 75 копеек за 1 кв.м. в месяц, в т.ч. НДС/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения. Таким образом, ежемесячная постоянная часть арендной платы за Часть здания площадью 142,3 кв. м. составит не более 13 598 (тринадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 12 копеек, в т.ч. НДС/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения;

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью здания, и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Части здания, расходы по очистке кровли Здания, в котором находится Часть здания, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за теплоснабжение (газоснабжение), электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Части здания, уборку прилегающей к Части здания территории, внутреннюю уборку Части здания);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы;

- В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в р. п. Горный размер Постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях;

- новый размер Постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

-Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Помещений, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Помещений оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

- Переменная часть арендной платы представляет собой расходы Арендатора на теплоснабжение (газоснабжение), энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Переменная часть арендной платы оплачивается Арендатором Арендодателю на основании счетов на оплату, выставляемых Арендодателем с приложением расчетов и подтверждающих документов от поставщиков коммунальных услуг, составляющих переменную часть арендной платы;

- Расходы по энергоснабжению, водоснабжению и водоотведению Части здания определяются на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части здания, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями;

- Расходы по теплоснабжению (газоснабжению) состоят из затрат, которые определяются по прибору учета газа пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации, а также затрат на обслуживание и содержание котельной рассчитанных пропорционально занимаемой Арендатором площади к общей площади Здания. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части здания, уборке прилегающей к Части здания территории, внутренней уборке Части здания Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями;

- Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения.

Дата и время проведения торгов: 29 декабря 2018г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 27 декабря 2018 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 декабря 2018 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 28 декабря 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 29 декабря 2018 г. 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 29 декабря 2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.