АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о продаже с аукциона 25.02.2019г. объекта недвижимости, составляющего лот №1, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Краснопартизанский, рп Горный, ул. Краснопартизанская, д. 9Б, опубликованное на сайте https://www.saratov.kp.ru/ 27.11.2018г.

В информационном сообщении читать в следующей редакции абзац:

«Договор купли-продажи Объектов заключается между Победителем аукциона (Покупателем) и собственником в день подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru».