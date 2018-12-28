Уложить одним «Оливье»

Скоро новогодние праздники, которые, как правило, сопровождаются широким застольем, практически обязательный атрибут которого салаты. Сегодня все чаще многие горожане, чтобы не загружать себя суетой в виде готовки, нередко решают купить готовую продукцию в магазине.

На прилавках саратовских магазинов потребителям предлагают огромный ассортимент, от традиционных «Оливье» и «Винегрета» до их собратьев с гранатом и рисом. Но насколько они безопасны, можно ли покупать на главный праздник года салат в готовом виде?

На полках магазинов представлено множество готовых салатовФото: Ольга Муравлёва

«Комсомолка» совместно с Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области решила провести рейд по сетевым магазинам города, чтобы ответить на этот вопрос. Мы не будем упоминать названия магазинов (это были крупные сетевые супермаркеты), так как в задачу входило только исследование безопасности продукции.

Для анализа мы приобрели шесть видов салатов: два «Оливье» от разных производителей, «Винегрет» — традиционный и с рыбой, «Сельдь под шубой» и «Карибский». Это самые популярные салаты, которые россияне едят на Новый год.

Салат "Зимушка", в простонародье - "Оливье"Фото: Ольга Муравлёва

Образцы были сданы в лабораторию саратовского Роспотребнадзора. О полученных результатах корреспонденту «КП-Саратов» рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Елена Никонова.

- Три из шести проб нельзя проверить на соответствие маркировки для потребителей обязательным требованиям, так как на потребительской упаковке она не представлена (салат отпускают в индивидуальную потребительскую упаковку из общей тары, к которой прикреплен листок с составом, указанием срока годности и пр., не очень удобный к прочтению. На индивидуальной упаковке этой информации нет — прим.ред.). Вместе с тем микробиологические исследования показали их безопасность, — сообщила представитель Роспотребнадзора.

Елена Никонова

Однако в одном из шести исследованных салатов обнаружилось серьезное нарушение.

- Салат «Винегрет» не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям. В продукте выявлено превышение общей микробной обсемененности, при норме не более 5×10 в четвертой степени колониеобразующих единиц на грамм продукта обнаружено 6,5×10 в пятой степени, а также превышен норматив по допустимому содержанию бактерий группы кишечной палочки. Это может свидетельствовать о нарушении санитарно-гигиенических требований в процессе приготовления, транспортировки, хранения, — рассказала Елена Никонова.

Салат "Карибский"Фото: Ольга Муравлёва

Однако она отметила, что выявленная микрофлора является условно-патогенной. То есть загрязненный продукт может вызвать пищевое отравление при определенных условиях. В группу повышенного риска в этом случае входят люди пожилого возраста, дети, люди с ослабленным иммунитетом, заболеваниями ЖКТ.

По словам Елены Никоновой, такое нарушение, как несоответствие пищевого продукта обязательным требованиям, наказуемо. В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях есть соответствующая статья с формулировкой «...действия, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан...».

Вторым недочетом в этих салатах стало несоответствие установленным требованиям маркировки продукции.

- В составе всех образцов указана сорбиновая кислота. Это консервант, помогающий сохранять продукцию свежей, так как сроки годности у представленных салатов достаточно большие. По требованиям технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» должно быть указано назначение этой добавки. Не просто сорбиновая кислота, а консервант «Сорбиновая кислота». Или рядом со словом «консервант» можно указать его индекс по международной классификации пищевых добавок — Е200. По остальным показателям маркировка потребительской упаковки, там, где она имелась, соответствовала требованиям, — прокомментировала Елена Никонова.

Стоит отметить, что впереди череда праздников и вряд ли кому-то захочется провести их не с близкими за столом, а в больничной палате. Поэтому лучше серьезно отнестись к выбору продуктов, довериться собственным рукам, какой бы заманчивой ни казалась экономия времени.

Напомним, совсем недавно кафе в одном из торговых центров Саратова оштрафовали на 150 тысяч рублей за отравление посетителей самым традиционным новогодним салатом — «Оливье».