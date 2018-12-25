2018-12-25T10:47:50+03:00
Общество

Автобус с юными хоккеистами вытаскивают из заторов на федеральной трассе под Саратовом

Вывезти детей из автобуса не получилось, потому что трасса блокирована фурами
Александр Уриевский
Поделиться:
Заторы на трассе возникли из-за стоящих фурЗаторы на трассе возникли из-за стоящих фур
Изменить размер текста:

В минспорта Саратовской области «КП-Саратов» сообщили подробности происшествия с юношеской хоккейной командой «Кристалл», которая застряла в заторе на трассе. В автобусе закончился бензин

- Вчера в 16.00, не доезжая 13 километров до Балаково, автобус с хоккейной командой ГАУ СОШ «СОШР по хоккею» не смог продолжить движение по трассе из-за затора большегрузов. Команда возвращалась с соревнований. В автобусе находятся 13 детей в возрасте 14 лет, тренер, два водителя и двое родителей, один из которых врач. Из-за того, что движение по трассе было блокировано фурами, вывести детей не получилось, - сообщили в министерстве.

- Я незамедлительно поставил в известность все службы. Сразу же была организована доставка сухого пайка, горячего питания и подвоз солярки, чтобы автобус можно было прогревать. На место прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД», - заявил директор ГАУ СОШ «СОШР по хоккею» Сергей Николаев.

В настоящее время автобус начал движение в сопровождении машины ГИБДД в сторону Саратова. По пути следования в школе-интернате села Широкий Буерак главой Вольского района Виталием Матвеевым для детей будет организовано горячее питание.

Напомним, в том же районе в заторе оказался автобус Neoplan с 18 пассажирами, включая 13 детей. Он следует из города Чебоксары в Саратов. Для него организован подвоз топлива, пассажиры обеспечены горячим питанием.

Как стало известно «КП-Саратов», в подобную опасную ситуация автобусы саратовской хоккейной школы с детьми попадают не в первый раз за последнее время. Как рассказал «Комсомолке» Антон Мордвинкин, старший госинспектор БДД отдела технического надзора УГИБДД ГУ МВД по Саратовской области, в прошлом году детей из хоккейного «Кристаллика» везли из Саратова в Ижевск. Они не уложились в график, ехали ночью. Водитель допустил съезд в кювет, где автобус застрял. К счастью, никто не пострадал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт пояснил, почему россияне назвали ЧМ по футболу и открытие Крымского моста главными событиями 2018 года
Профессор НИУ ВШЭ Елена Рождественская, доктор социологических наук прокомментировал «КП» результаты опроса «Левада-центра» по главным событиям 2018-го
Новости 24
Мэрия предлагает саратовцам не подходить к стенам зданий
Предпринимателям в Саратове дали 5 месяцев на замену вывесок
На пожаре в Энгельсе пострадал мужчина
В новогодние каникулы отделения «Почты России» будут работать
В Саратове разыскивают водителя Рено Логан сбившего пешехода на «зебре»
В ДТП в Вольском ранены женщина и подросток
В Саратовской области сгорела скотобойня
В ДТП в Балашовском районе погибла женщина
В Саратове задержали жители Оренбургской области находящегося в федеральном розыске
Автобус с юными хоккеистами деблокирован из затора на Вольской трассе
Из-за коллапса на Кумысной поляне блокирована машиной «скорой» помощи [фото]
Экс-чиновника мэрии Саратова обвинили в получении взятки 18 млн рублей
На въезде в Саратов возникла многокилометровая пробка [фото]
В Саратове трое украли виски на 78 000 рублей
В Саратове сожгли 16 кг санкционного сыра [видео]
За незаконную продажу елок в Саратове задержали двух торговцев
На саратовской трассе застрял автобус с детьми. Подробности