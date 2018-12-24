Куда пойти в Саратове на новогодних праздниках

Чем заняться, когда на улице снег и холод? Непогода еще не повод лишать себя развлечений. Этой зимой саратовцам скучать не придется — новогодняя программа обещает быть красочной и разнообразной. Кроме праздничных мероприятий, в Саратове пройдут и иные представления.

Для всей семьи

Театр для детей – уникальное место, где рождается особая атмосфера сказки. Так, саратовский театр оперы и балета представляет четыре сказки, которые можно посмотреть всей семьей. 25 декабря покажут оперу для детей «Кот в сапогах». На следующий день пройдет премьера спектакля «Чипполино». Почувствовать себя пиратом можно 27 декабря на мюзикле «Остров сокровищ». А 28 декабря покажут балет-сказку «Снежная королева». Цена билетов начинается от 100 рублей. Адрес: Театральная площадь, 1.

Для ребят постарше есть Театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» по адресу: улица Кутякова 41/59 (угол ул. Вольской и ул. Челюскинцев). Здесь 24 декабря в 18:00 будет представлена история Рождества Иосифа Бродского — Спектакль Anno Domini. А с 25 по 29 декабря театр приглашает окунуться в новогоднюю волшебную историю, которая написала саратовская журналистка и писательница Светлана Микулина. Спектакль называется «Ожерелье из улыбок». На поход всей семьей вы потратите не более 1000 рублей.

А еще можно отправиться в гости к Муми-Троллям в Театральную мастерскую «Грани» на Проспекте Кирова,22. «Сны Муми-Троллей» пройдут с 27 по 30 декабря, а еще 3 и 7 января. Цена билета начинается от 300 рублей. За 150 рублей можно увидеть спектакль «Остаемся зимовать». Он написан по книге Шейна Джонса, которая получила мировую известность. Бурю эмоции подарит постановка «Письма через...наоборот», которая пройдет 14 и 15 декабря. И это всего за 200 рублей.

Если вы любитель массовых зрелищ, то 22 декабря вам точно стоит посетить «Розовый цирк», в торговом центре «Сити Молл». За двоих придется отдать всего 900 рублей.

Театр магии и фокусов «Самокат» на Комсомольской улице, 41, знает, как надолго увлечь вас и вашего ребенка. С 3 по 8 января здесь пройдет Гала-шоу иллюзионистов «Звезды магии». Выступят мировые знаменитости чемпионы мира, Европы и Азии, фокусники из Южной Кореи и России, обладатели уникальных рук. Минимальная цена — 1200 рублей.

В саратовской консерватории им. Л.В. Собинова объединяют желание родителей приобщить чадо к прекрасному и желание детей увлечься современной книгой. Там 17 января в 17:30 пройдет праздничный вечер «МИР ФЭНТЕЗИ ПОД СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» БАХ, ХОГВАРТС И ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. Цена колеблется от 750 до 850 рублей.

Для молодежи

Театр «Аффект» на Большой Казачьей улице, 59/65, 28 декабря в 19:00 расскажет историю по пьесе С. Давыдова, финалиста конкурса современной драматургии «Кульминация 2017 - пьеса года». «Коля против всех» — абсолютно противоречивый спектакль о жизни подростка, который идет к своей мечте. Цена билета начинается от 200 рублей.

Любителям андеграунда стоит заглянуть 4 января в PUBLICA BAR на Большой Горной, 310 а. Саратов посетит лидер знаменитой русской андерграундной рок-группы Пионерлагерь Пыльная Радуга. Минимальная стоимость билета - 500 рублей.