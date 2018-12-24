В Саратове обсудят уборку снега
Работа муниципальных служб в новогодние праздники .СПИКЕРЫ: - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Мышев, - и.о. начальника управления по культуре Максим Макуров, - начальник отдела защиты населения и территорий города управления защиты населения и территорий города от ЧС Сергей Калинин, - заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов.
25 декабря 2018 года в 13:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится пресс-конференция администрации города Саратова «Работа муниципальных служб в новогодние праздники».
Главные темы встречи:
- Работа коммунальных служб.
- Уборка снега и наледи с саратовских улиц, дворовых территорий, очистки крыш.
- План культурных мероприятий в новогодние праздники.
В пресс-конференции планируется участие представителей администрации муниципального образования «Город Саратов»:
- председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Мышев,
- и.о. начальника управления по культуре Максим Макуров,
- начальник отдела защиты населения и территорий города управления защиты населения и территорий города от ЧС Сергей Калинин,
- заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов.
Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.
Ссылка на трансляцию будет активна 25 декабря 2018 года в 13:00 https://youtu.be/V9_pMfFbh-w