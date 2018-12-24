В Саратове обсудят уборку снега

25 декабря 2018 года в 13:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится пресс-конференция администрации города Саратова «Работа муниципальных служб в новогодние праздники».

Главные темы встречи:

- Работа коммунальных служб.

- Уборка снега и наледи с саратовских улиц, дворовых территорий, очистки крыш.

- План культурных мероприятий в новогодние праздники.

В пресс-конференции планируется участие представителей администрации муниципального образования «Город Саратов»:

- председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Мышев,

- и.о. начальника управления по культуре Максим Макуров,

- начальник отдела защиты населения и территорий города управления защиты населения и территорий города от ЧС Сергей Калинин,

- заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Ссылка на трансляцию будет активна 25 декабря 2018 года в 13:00 https://youtu.be/V9_pMfFbh-w