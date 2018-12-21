В «КП-Саратов» министр сельского хозяйства подведет итоги года
Татьяна Кравцева расскажет о планах на будущее
Брифинг министра сельского хозяйства Саратовской области Татьяны Кравцевой. Предварительные итоги сельскохозяйственного года. Перспективы развития отрасли на 2019 год .
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21 декабря 2018 года в 16.00 в Пресс-центре «Комсомольской правды в Саратове» состоится брифинг министра сельского хозяйства Саратовской области Татьяны Михайловны Кравцевой «Предварительные итоги сельскохозяйственного года. Перспективы развития отрасли на 2019 год».
Трансляция будет доступна 21 декабря 2018 года в 16:00 по ссылке.