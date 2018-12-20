АО «Российский аукционный дом» сообщает

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-323/2017 от 21.04.17г. и № РАД-81/2016 от 26.02.2016г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 20 марта 2019г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 21 декабря 2018 года по 18 марта 2019 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 18 марта 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 19 марта 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 20 марта 2019 г. с 13:30 до 13:55 по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 20 марта 2019 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 720,2 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 2, Этаж № 1, Подвал № 0, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Новоузенский, г. Новоузенск, ул. Советская, д. 8, пом. 1, c кадастровым номером 64:22:141008:182;

Объект 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 192,9 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 2, Этаж № 1, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Новоузенский, г. Новоузенск, ул. Советская, д. 8, пом. 2, c кадастровым номером 64:22:141008:181;

Объект 3: Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 3,2 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 1, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Новоузенский, г. Новоузенск, ул. Советская, д. 8, пом. 3, c кадастровым номером 64:22:141008:184;

Объект 4: Котельная, назначение: нежилое помещение, площадь: 19,6 кв.м., Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Новоузенский, г. Новоузенск, ул. Советская, д. 8, корп. 1, c кадастровым номером 64:22:141008:178;

Объект 5: Земельный участок площадью 786 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская обл., г. Новоузенск, ул. Советская, д. 8, с кадастровый номер 64:22:141008:8, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Занятый зданием банка

Начальная цена лота №1 – 3 174 712 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 343 051 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 642 712 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 16 271 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 4 – 40 678 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 5 – 132 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №1 – 1 587 356 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 171 525 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 321 356 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 8 136 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 4 – 20 339 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 5 – 66 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 158 735 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на повышение – 158 735 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 317 471 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение ПАО Сбербанк в лице Саратовского отделения № 8622 ПАО Сбербанк (Продавцом, Арендатором) с победителем торгов/единственным участником (Покупателем/Арендодателем) предварительного договора аренды для размещения подразделений банка на следующих условиях:

- объектом аренды по Основному договору будут являться нежилые помещения общей площадью не более 220 кв. м. (далее – Помещения), состоящие из помещений площадью 214 кв. м.: комнаты №№ 9-16, часть помещения 18 площадью 36,7 кв. м. (общей площадью 80,5 кв. м.), 19-22, расположенных на 1 этаже и помещения №25 площадью 6 кв. м., расположенного на 2 этаже Объекта 1.

Предварительный договор должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи.

Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды – 10 (десять) лет;

- размер Постоянной части арендной платы за 1 кв. м. Помещений в месяц составит 117 рублей 00 копеек, в т. ч. НДС/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения, итого за все Помещения площадью 220 кв. м. составит не более 25 740 (двадцать пять тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, т. ч. НДС/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения;

- платежи за пользование Помещениями и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находятся Помещения, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газо-снабжением), водоотведением, уборку прилегающей к Помещениям территории, внутреннюю уборку Помещений, дератизацию и дезинфекцию Помещений, вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО);

Постоянная часть арендной платы может не чаще одного раза в год, начиная с третьего года срока аренды по соглашению Сторон увеличиваться в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины Постоянной арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Саратовской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

Переменная часть арендной платы включает в себя плату на теплоснабжение (газоснабжение), энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение Помещений.

Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением, в том числе НДС, определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа).

Расходы по теплоснабжению (газоснабжению) определяется по прибору учета газа пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации, а так же затраты на эксплуатацию котельной, рассчитанные пропорционально площади Помещений к общей площади Здания.

Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Помещений, внутренней уборке Помещений, уборке прилегающей к Помещениям территории оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров.

Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Помещений, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Помещений оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Помещения не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Помещениями;

- более трех раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до пред-полагаемой даты расторжения/отказа от исполнения.

Лот №2:

Объект1: Нежилое здание, расположенное по адресу: Саратовская область, Ровенский р-н, р.п. Ровное, ул. Ленина, д. №23, площадью 79,8 кв.м, c кадастровым номером 64:28:010156:11, этажность: 1;

Объект 2: Земельный участок, расположенный по адресу: Саратовская область, Ровенский р-н, р.п. Ровное, ул. Ленина, д. 23, площадью 704 кв.м, кадастровый номер 64:28:010156:18, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных помещений.

Начальная цена Лота №2 – 101 200 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 72 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 29 200 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 50 600 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 36 000 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 14 600 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 5 060 руб.

Шаг аукциона на повышение – 5 060 руб.

Шаг аукциона на понижение – 10 120 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

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