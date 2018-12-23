Лучший новогодний подарок для Оли. Благотворительный фонд ищет помощь для 12-летней девочки с пороком сердца

У 12-летней Оли Барановой тяжёлый врождённый порок и другие аномалии сердца. В течение нескольких лет жизненно необходимыми препаратами Олю обеспечивал Минздрав, а когда были перебои в поставке лекарств, с их покупкой помогали добрые люди – и читатели «КП-Саратов» в том числе. Сейчас девочке снова нужна наша помощь: один из двух препаратов, благодаря которым Оля живёт, заменили российским аналогом, а второй выдали в количестве, вдвое меньше необходимого.

Сразу после рождения Оли врачи сказали, что с таким врождённым пороком сердца, как у девочки, можно жить. Так и жили. Но со временем состояние Оли ухудшилось: «Оленька росла, и мы стали замечать, что она начала отставать в развитии, появилась вялость, усталость, не могла бегать, как все дети (10 метров шла пешком, потом несли её на руках), в весе прибавляла по 1 кг в год, и ощущалась нехватка кислорода (губы, лицо и конечности синели)». Некоторое время спустя девочка могла только лежать.

В 2013 году врачи вынесли Оле приговор: за годы, что девочка живёт с пороком сердца, развилось его тяжелейшее последствие – высокая лёгочная гипертензия, необходима операция на сердце. Но проведя обследование, делать операцию врач отказался: слишком высоко давление в лёгочной артерии, сердце Оли может не выдержать. Кардиолог объяснил, что девочке нужна предоперационная терапия – препарат «Траклир», который снизит давление в лёгочной артерии и позволит провести операцию на сердце. Принимать лекарство будет жизненно необходимо в течение нескольких лет и после операции. «Для нас это прозвучало как приговор», – рассказывает мама, ведь стоимость упаковки «Траклира» – 168 000 руб.

Благодаря упорству мамы, не сразу, но удалось добиться льготного обеспечения препаратом. Оля смогла встать, перенести две операции, даже пойти в школу. Когда случались перебои в поставке лекарства, помогали добрые люди. Сейчас Оле также назначен препарат «Ревацио» (силденафил), но его весной 2018 г. Минздрав заменил российским аналогом. А необходимый «Траклир» в декабре выдал в количестве двух упаковок – вместо четырёх.

Из письма мамы: «Проходя очередных врачей, выяснили, что у Оли упала сильно сатурация – с 92-93 до 83-84. Ходить по улицам ей стало труднее, отдышка громче и чаще… По всей вероятности, именно приём дженерика и усугубил состояние Оли. Появились частые головные боли, боли в ногах. Минздрав категорически не хочет выдавать оригинальный препарат. Второй назначенный нам препарат – «Траклир 32 ДТ» мы получили не в полном объёме. Его у нас хватит только до 25 декабря…»

Мы обращаемся к читателям с просьбой о новой помощи Оле, семья которой – это мама, бабушка и старшая сестра – тоже инвалид, и весь доход состоит только из пенсий. Сейчас для Оли главное – дождаться третьей операции, поэтому необходимо продолжить приём лекарств. В наших силах подарить девочке на новый год самое важное – шанс жить.

Случаем уже заинтересовалась сенатор Совета Федерации от Саратовской области Людмила Бокова.

- Учитывая критичность ситуации, которая уже привлекла внимание СМИ, мы обратились к министру здравоохранения Саратовской области Наталье Мазиной. Ребенок должен быть обеспечен всеми необходимыми лекарствами! — заявила Людмила Бокова.

Это не первый случай, когда благотворительный фонд «Наташа» вместе с читателями «КП-Саратов» помогли больному ребенку. По словам координатора фонда Дарьи Паршинцевой, после ноябрьских публикаций на сайте, минздрав выдал необходимые лекарства Умиде Касымовой.

Благотворительный фонд помощи больным с заболеваниями лёгочной системы «Наташа»

ИНН 7817047217

КПП 781701001

Счета в ПАО Банк «Александровский»

Россия, 191119, Санкт-Петербург,

Загородный пр., д. 46, литер Б, корп. 2

ОГРН: 1087800001190

Р/с в рублях РФ: 40703810900600000207

К/с 30101810000000000755

БИК 044030755

В назначении платежа нужно указать: «Благотворительная помощь для Оли Барановой»

Юлия, мама Оли: (962) 625-27-17.

Все способы помощи, а также медицинские документы, новости, отчёт о сборе средств – на сайте БФ «Наташа»: www.fondnatasha.com, (812) 988-67-82.

О способах помощи Оле можно узнать здесь: http://fondnatasha.com/patients/olga_baranova/details/