Дед Мороз по вызову в Саратове

В Саратов уже совсем скоро придет главный праздник — Новый Год. Его символом является долгожданный для детей гость — Дед Мороз. Многие родители в первый месяц зимы задумываются, где достать мужчину с белой бородой и ярко-красном тулупе на праздник. Веселый, профессиональный, трезвый и со Снегурочкой – можно ли найти идеальный вариант, выяснял корреспондент «КП-Саратов».

Сайты объявлений

Первым делом большинство желающих идут на известные сервисы объявлений. На одном из них «КП-Саратов» по запросу услуг «Дед Мороз» и с выбранной геолокацией нашла 77 публикаций, в которых предприниматели и аниматоры предлагают подарить радость вашему ребенку. Предложения начинаются примерно с 1 тыс. рублей за 15–40-минутную программу, эта цена действует на 25–29 декабря, в канун праздника она поднимается до 15 тыс. рублей и это не предел. Риск в таких предложениях все же есть, так как на подобных сервисах свое объявление может опубликовать каждый, и не факт, что к вам приедут именно те люди, которых вы хотели. И приедут ли вообще.

Социальные сети

В социальных сетях обнаружились сотни подобных объявлений. Они находятся в тематических группах или просто в пабликах, которые собирают все объявления от пользователей. Для вашего ребенка готовы выступить профессиональные актеры, а Снегурочка сумеет профессионально спеть и сплясать. Однако за это придется заплатить больше, чем за молодых аниматоров-самоучек. Однако и тут есть риск, особенно если под объявлением мало хороших отзывов или их нет совсем. Рекомендуется в таких случаях выбирать тех артистов, на чьи странички подписано много пользователей или с которыми вас связывают знакомые, иначе есть возможность получить кота в мешке.

Агентства

Сайты саратовских праздничных агентств пользуются популярностью у тех, кто хочет гарантированно получить качественное мероприятие. Там цены повыше, чем у индивидуальных аниматоров, продвигающих себя. Зайдя на первый же сайт, выданный в поиске, корреспондент «КП-Саратов» увидел хорошо сделанные страницы, предлагающие заказать себе тандем Деда Мороза с внучкой на Новый Год. У этих уже состоявшихся бизнесменов, которые не первый год работают в сфере развлечений, есть несколько команд, действующих по своему сценарию и с собственной костюмерной. Актеры знают свое дело и трезвы, а это почти всегда главное требование у заказчиков, как выяснила «КП-Саратов».

Этот сайт предлагает и «супер-эксклюзив» предложение: поздравление Деда Мороза, в роли которого выступает известный саратовский силач, поздравление с ним стоит 10 тыс. рублей. Также вместе с ним обещает приехать миловидная Снегурочка и символ года - Кабан.

В данном случае риск минимален, так как с вами заключат договор в онлайне или лично в офисе.

Традиционный вариант

Кому-то из родителей или их друзей можно нарядиться в костюм Деда Мороза и поздравить своих детишек. Несомненные плюсы – минимальный бюджет, если есть костюм, удобное время для семьи. Но есть и минусы. К примеру, отсутствие широкого шоу-репертуара, возможность разоблачения, трезвость не гарантируется, скорее наоборот, в наличии обязателен легкий «допинг» для артистизма.

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