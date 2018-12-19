Саратовский филиал Tele2 выбран лауреатом номинации «Инвестор года»

17 декабря в Саратове торжественно объявили победителей и лауреатов премии «Инвестор года».

Одним из лидеров социально-экономического развития региона в сфере промышленного производства и инфраструктурного сектора среди крупных организаций области был признал саратовский филиал Tele2. Его директор Олег Пасынков рассказал о достигнутых успехах и планах на будущее.

В 2018 году Tele2 значительно расширила зону обслуживания, причем, не только в крупных городах — Саратов и Энгельс, но и сельской местности.

- Мы осуществили масштабную программу капиталовложений в инфраструктуру связи области, — рассказал Олег Пасынков. — У нас была большая стройка, и теперь у жителей сельских районов появилась долгожданная возможность широкополосного доступа к мобильной связи и интернету. Например, нам удалось обеспечить качественным высокоскоростным интернетом восемь районов области.

По словам директора саратовского филиала, удалось осуществить все намеченные планы, а в чем-то даже их перевыполнить.

- Сумели оправдать доверие и с умом вложить средства, что привело к ощутимому результату. Жители области пользуются нашей связью все больше и больше. Растет не только число абонентов, но и трафик сети, — отметил Олег Пасынков. —Положительный баланс перехода в нашу сеть с сохранением номера свидетельствует о том, что к нам идет больше новых пользователей, чем покидает нас.

Фото Юлия Кекова

Компания возводит инфраструктуру сразу с расчетом на использование связи 4G. Это позволяет обеспечить высокие скорости и бесперебойный доступ в интернет даже в самых отдаленных точках. Теперь в этих районах школы, государственные и социальные учреждения смогут подключаться к сети, что является необходимым условием в современном цифровом мире.

На следующий год планы не менее грандиозные. Продолжится расширение зоны обслуживания, улучшится производительность сети, что поможет справиться с растущим количеством абонентов.

При этом Tele2 продолжит радовать жителей области выгодными предложениями связанными с новыми тарифами и услугами. Сейчас активно востребована акция с безлимитный интернетом в подарок в течении трех месяцев при подключении к тарифам «Мой онлайн» и «Мой онлайн+».