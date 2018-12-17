АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 12.02.2019 с 14.00 (мск) на 25.12.2018 на 14.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Нежилое здание, назначение: сбербанк, площадь 1 980,5 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, а также подземных 1, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Бубенца, д. 21/5, c кадастровым номером 64:46:020721:147

Начальная цена Объекта – 9 280 000 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена Объекта – 4 640 000 руб., с учетом НДС.

Сумма задатка – 464 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 464 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 928 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащего государственной регистрации:

- Краткосрочный договор аренды нежилых помещений № 3 от 28.07.2017 г., заключенный с ООО «Сбербанк-Сервис» на срок 11 мес., площадь 14,2 кв.м., 2 этаж, помещение № 12, с условием автоматической пролонгации;

- Краткосрочный договор аренды нежилого помещения № 24/2018 от 07.05.2018 г., заключенный с ООО «Золотой колос Поволжья» на срок 11 мес., площадь 18,3 кв.м., 2 этаж, помещение № 3, с условием автоматической пролонгации;

- Договор аренды нежилых помещений №4103-18ТСД от 23.07.2018 г., заключенный с ООО «Транснефть-ТСД» на срок 11 мес., общая площадь 92,8 кв.м., 2 этаж, помещения №№4-8;

- Договор о передаче в безвозмездное временное пользование нежилых помещений б/н от 25.08.2015 г., заключенный с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области, сроком до 31.12.2020 г., общая площадь 399,6 кв.м., помещения №16-24,28-32,34,35,41, 2 этаж.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного договора аренды Части здания общей площадью 545,1 кв. м., в том числе помещения №№ 1-3, 6-17, 29-35, 38-41, часть помещения № 44 площадью 5,9 кв. м. (общей площадью 8,6 кв. м.), помещения №№ 45-46, расположенных на 1 этаже здания, назначение: нежилое здание, 2-этажный (подземных этажей – 1), общей площадью 1980,5 кв. м. для осуществления банковской деятельности, на следующих условиях:

- объектом аренды по Основному договору будет являться Часть здания общей площадью 545,1 кв. м., в том числе помещения №№ 1-3, 6-17, 29-35, 38-41, часть помещения №44 площадью 5,9 кв. м. (общей площадью 8,6 кв. м.), помещений №№45-46, расположенных на 1 этаже здания, назначение: нежилое здание, 2-этажный (подземных этажей – 1), общей площадью 1980,5 кв. м. Предварительный договор должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи;

2.1. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды основного договора – 10 (десять) лет;

- размер Постоянной части арендной платы за 1 кв. м. Части здания в месяц составляет не более 160 рублей. Таким образом, ежемесячная Постоянная часть арендной платы за Часть здания площадью 545,1 кв. м. составит не более 87 216 (восемьдесят семь тысяч двести шестнадцать) рублей и рассматривается Сторонами как включающая в себя НДС по ставкам в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент исчисления налога. В случае изменения налогового законодательства, в части увеличения ставки НДС, Постоянная часть арендной платы и иные суммы, предусмотренные настоящим Договором, равно как и общая стоимость Договора, изменению в сторону увеличения не подлежат.

Стороны осознают и гарантируют, что увеличение ставки НДС, не повлияет на исполнение обязательств Сторон, предусмотренных Основным договором/НДС не облагается, в зависимости от применения Арендодателем системы налогообложения;

- постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью здания и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть здания, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газоснабжением), водоотведением, уборку прилегающей к Части здания территории, внутреннюю уборку Части здания, дератизацию и дезинфекцию Части здания, вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) Части здания);

- переменная часть арендной платы представляет собой плату за теплоснабжение (газоснабжение), электроэнергию, водоснабжение и водоотведение. Размер Переменной части арендной платы определяется Сторонами ежемесячно на основании счетов на оплату соответствующего вида коммунальных услуг с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа).

Расходы за потребленную электроэнергию, водоотведение, водоснабжение, определяются по приборам учета Части здания, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями. Показания приборов учета снимаются Арендодателями в присутствии Арендатора.

Расходы по теплоснабжению (газоснабжению), определяются по прибору учета газа Здания и рассчитываются пропорционально площади Части здания к общей отапливаемой площади Здания по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации.

Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части здания, внутренней уборке Части здания, уборке прилегающей к Части здания территории оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров.

Постоянная часть арендной платы по Основному договору может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет аренды) увеличиваться в размере не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины Постоянной части арендной платы;

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости размер Постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях;

Новый размер Постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Части здания, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части здания оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Часть здания не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Части здания;

- более трех раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения, без применения со стороны Арендодателя.

Дата и время проведения торгов: 25 декабря 2018г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 21 декабря 2018 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 21 декабря 2018 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 24 декабря 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 25 декабря 2018 г. 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 25 декабря 2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.