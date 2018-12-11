2018-12-13T12:03:01+03:00
Общество

Саратовцам расскажут о новогоднем туризме

Пресс-конференция пройдет в «КП-Саратов»
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"Туристические новогодние маршруты по Саратовской области".Пресс-конференция Комитета по туризму Саратовской области Новогодние туристические маршруты по Саратовской области Виктория Валериевна БОРОДЯНСКАЯ Председатель комитета по туризму области Евгений Сергеевич НАУМЕНКО Начальник управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района Светлана Николаевна ПРОКОФЬЕВА Начальник управления культуры администрации Энгельсского муниципального района

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11 декабря в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится пресс-конференция Комитета по туризму Саратовской области.

Тема встречи; «Туристические новогодние маршруты по Саратовской области».

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Спикеры

Виктория Валериевна Бородянская,

Председатель комитета по туризму области

Евгений Сергеевич Науменко,

Начальник управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района

Светлана Николаевна Прокофьева,

Начальник управления культуры администрации Энгельсского муниципального района

Трансляция активна в 15:00 по ссылке https://youtu.be/Bu2L7O_bB0E

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