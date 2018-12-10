2018-12-14T15:14:43+03:00
Общество

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Торги 06 февраля 2019 года по лоту №2 перенесены на 17 декабря 2018 года
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Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа №904-п от 10.12.2018г., сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 06.02.2019 с 14.00 (мск) на 17.12.2018 на 14.00 (мск) по объекту недвижимости Лот №2:

Лот №2:

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 290,9 кв.м, 1 этаж, расположенное по адресу:

г. Саратов, ул. Черниговская, д.31, c кадастровым номером 64:48:040427:1403.

Начальная цена Объекта – 2 000 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта – 1 000 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 100 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 100 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 200 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения: безвозмездно и беспрепятственно занимать Доверителем Объект в течении 2-х месяцев со дня заключения договора купли-продажи с целью высвобождения Объекта (вывоза архива).

Дата и время проведения торгов: 17 декабря 2018г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 13 декабря 2018 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 13 декабря 2018 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 14 декабря 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 17 декабря 2018 г. 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 17 декабря 2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

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