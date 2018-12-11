2018-12-11T14:59:23+03:00
Общество

В Саратове пройдет турнир по армейскому рукопашному бою

Все подробности — на брифинге в пресс-центре «КП-Саратов»
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9-тый областной турнира по армейскому рукопашному бою памяти Героя России Николая Исаева.Брифинг, посвященный проведению в Саратове 9-того областного турнира по армейскому рукопашному бою памяти Героя России Николая Исаева, героически погибшего в Чечне в самый острый момент боя с группой международных террористов. Он закрыл собой командира, и это внесло решающий перелом в ход боестолкновения и позволило выполнить задачу. Одна из ключевых задач турнира сохранение, сбережение памяти о героях, людях высокого мужества, тех, на кого нужно равняться молодежи. Каждые соревнования начинаются с возложения цветов к памятнику Николаю Исаеву и минутой молчания. Организаторы турнира расскажут об особенностях проведения соревнований в этом году, о патриотической направленности областного мероприятия. Спикеры брифинга: Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Дмитрий Конусов Председатель Саратовского областного отделения "Боевое братство" Сергей Авезниязов Депутат Саратовской гордумы Александр Янклович Председатель правления Саратовской региональной общественной организации Федерация рукопашного боя Юрий Ягупа Начальник управления физкультуры и спорта администрации Саратова Николай Кузнецов

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11 декабря 2018 года в 16:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится брифинг, посвященный проведению в Саратове 9-го областного турнира по армейскому рукопашному бою памяти Героя России Николая Исаева.

Организаторы турнира расскажут об особенностях проведения соревнований в этом году, о патриотической направленности областного мероприятия.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Спикеры брифинга:

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Дмитрий Конусов

Председатель Саратовского областного отделения «Боевое братство» Сергей Авезниязов

Депутат Саратовской гордумы Александр Янклович

Председатель правления Саратовской региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя» Юрий Ягупа

Начальник управления физкультуры и спорта администрации Саратова Николай Кузнецов

Ссылка на трансляцию будет активна 11 декабря 2018 года в 16:00

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