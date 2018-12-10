В Саратове обсудят реабилитационные центры для алко- и наркозависимых

11 декабря 2018 года в 11:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится заседание круглого стола «Реабилитация нарко- и алкозависимых. Медицинские, этические, психологические и законодательные аспекты».

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

В Саратове возбуждено уголовное дело о содержании граждан в реабилитационных центрах для наркоманов и алкоголиков.

Как уточняет региональное СУ СКР, речь идет о преступлении, предусмотренном п. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух и более лиц, не связанное с похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц).

Ссылка на трансляцию будет активна 11 декабря 2018 года в 11:00 https://youtu.be/OSTNkJYzQsg

Вопросы для обсуждения:

- Обстоятельства дела о закрытии реабилитационного центра «Решение»

- Какие нарушения обнаружены при проверке фактов, какие обвинения предъявлены

- Постановление о деятельности реабилитационных центров для нарко- и алкозависимых

- Лицензионные документы

- Условия содержания пациентов, проходящих реабилитацию

- Требования к квалификации персонала, работающего с нарко- и алкозависимыми в реабилитационных центрах

- Правила применения официальных программ, допущенных к реализации с пациентами реабилитационных центров

- Планы проверки реабилитационных центров и выявленные нарушения

Круг вопросов может быть расширен или скорректирован на усмотрение спикеров.

На встрече планируется участие:

Представителей следственного комитета Саратовской области

Представителей минздрава

Представители прокуратуры

Представителей клиники зависимого поведения «Миннесота»

Представителей действующих реабилитационных центров

Председателя общества трезвости Корольковой Н.А.