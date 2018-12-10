В Саратове обсудят реабилитационные центры для алко- и наркозависимых
Реабилитация алко- и наркозависимых. Медицинские, этические, психологические и законодательные ас.В Саратове возбуждено уголовное дело о содержании граждан в реабилитационных центрах для наркоманов и алкоголиков. Как уточняет региональное СУ СКР, речь идет о преступлении, предусмотренном п. "а, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух и более лиц, не связанное с похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц). На встрече планируется участие: Представителей Следственного Комитет по Сар. области Представителей клиники зависимого поведения Миннесота Представителей действующих реабилитационных центров Председателя общества трезвости Корольковой Н.А. Представителей Минздрава Представители Прокуратуры
11 декабря 2018 года в 11:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится заседание круглого стола «Реабилитация нарко- и алкозависимых. Медицинские, этические, психологические и законодательные аспекты».
Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.
В Саратове возбуждено уголовное дело о содержании граждан в реабилитационных центрах для наркоманов и алкоголиков.
Как уточняет региональное СУ СКР, речь идет о преступлении, предусмотренном п. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух и более лиц, не связанное с похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц).
Ссылка на трансляцию будет активна 11 декабря 2018 года в 11:00 https://youtu.be/OSTNkJYzQsg
Вопросы для обсуждения:
- Обстоятельства дела о закрытии реабилитационного центра «Решение»
- Какие нарушения обнаружены при проверке фактов, какие обвинения предъявлены
- Постановление о деятельности реабилитационных центров для нарко- и алкозависимых
- Лицензионные документы
- Условия содержания пациентов, проходящих реабилитацию
- Требования к квалификации персонала, работающего с нарко- и алкозависимыми в реабилитационных центрах
- Правила применения официальных программ, допущенных к реализации с пациентами реабилитационных центров
- Планы проверки реабилитационных центров и выявленные нарушения
Круг вопросов может быть расширен или скорректирован на усмотрение спикеров.
На встрече планируется участие:
Представителей следственного комитета Саратовской области
Представителей минздрава
Представители прокуратуры
Представителей клиники зависимого поведения «Миннесота»
Представителей действующих реабилитационных центров
Председателя общества трезвости Корольковой Н.А.