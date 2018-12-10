2018-12-13T12:03:01+03:00
Общество

В Саратове обсудят реабилитационные центры для алко- и наркозависимых

Круглый стол состоится в пресс-центре «КП-Саратов»
Поделиться:

Реабилитация алко- и наркозависимых. Медицинские, этические, психологические и законодательные ас.В Саратове возбуждено уголовное дело о содержании граждан в реабилитационных центрах для наркоманов и алкоголиков. Как уточняет региональное СУ СКР, речь идет о преступлении, предусмотренном п. "а, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух и более лиц, не связанное с похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц). На встрече планируется участие: Представителей Следственного Комитет по Сар. области Представителей клиники зависимого поведения Миннесота Представителей действующих реабилитационных центров Председателя общества трезвости Корольковой Н.А. Представителей Минздрава Представители Прокуратуры

Изменить размер текста:

11 декабря 2018 года в 11:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится заседание круглого стола «Реабилитация нарко- и алкозависимых. Медицинские, этические, психологические и законодательные аспекты».

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

В Саратове возбуждено уголовное дело о содержании граждан в реабилитационных центрах для наркоманов и алкоголиков.

Как уточняет региональное СУ СКР, речь идет о преступлении, предусмотренном п. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух и более лиц, не связанное с похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц).

Ссылка на трансляцию будет активна 11 декабря 2018 года в 11:00 https://youtu.be/OSTNkJYzQsg

Вопросы для обсуждения:

- Обстоятельства дела о закрытии реабилитационного центра «Решение»

- Какие нарушения обнаружены при проверке фактов, какие обвинения предъявлены

- Постановление о деятельности реабилитационных центров для нарко- и алкозависимых

- Лицензионные документы

- Условия содержания пациентов, проходящих реабилитацию

- Требования к квалификации персонала, работающего с нарко- и алкозависимыми в реабилитационных центрах

- Правила применения официальных программ, допущенных к реализации с пациентами реабилитационных центров

- Планы проверки реабилитационных центров и выявленные нарушения

Круг вопросов может быть расширен или скорректирован на усмотрение спикеров.

На встрече планируется участие:

Представителей следственного комитета Саратовской области

Представителей минздрава

Представители прокуратуры

Представителей клиники зависимого поведения «Миннесота»

Представителей действующих реабилитационных центров

Председателя общества трезвости Корольковой Н.А.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Губкинский университет обучит партнеров «Роснефти» из Индии
В Государственном университете нефти и газа им. И.М.Губкина при поддержке НК «Роснефть» начался образовательный курс по программе  «Интенсификация добычи и повышение отдачи пластов на нефтяных месторождениях»
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера