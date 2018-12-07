Молодым предпринимателям Саратовской области рассказали о доступных кредитах

В «КП-Саратов» прошло очередное мероприятие в рамках проекта «Свое дело».

В четверг, 6 декабря, в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» прошла заключительная встреча в рамках проекта «Свое дело», который реализуется региональным отделением «Ассоциации молодых предпринимателей России».

Как подчеркнул руководитель СРО «Ассоциация молодых предпринимателей России» Марат Мутигуллин, встреча ни в коем случае не последняя. Планируется провести еще ряд мероприятий в расширенных форматах.

Марат МутигуллинФото: Екатерина Семенова

В четверг предприниматели узнали, пожалуй, об одном из самых животрепещущих вопросов — возможностях получения кредита для развития своего дела.

Директор «Фонда микрокредитования Саратовской области» и «Гарантийного фонда Саратовской области» Сергей Гайдаш подробно рассказал о возможностях получить заем под минимальный процент. Это позволяет сделать Фонд микрокредитования, который предоставляет кредиты малому бизнесу.

- Сейчас в Саратовской области зарегистрировано 75,8 тыс. предпринимателей. Доля молодых (до 30 лет) из них — порядка 30%, — рассказал Сергей Гайдаш.

При этом, по его словам, в многочисленных встречах, которые Фонд проводил с бизнесменами, приняли участие всего 3,5 тыс. человек.

- Этого мало. Мы готовы представить любые формы консультирования, рассказать о преимуществах микрокредитования, — отметил спикер. Он сообщил, что ставка по кредитам, которые предлагает Фонд, значительно ниже, чем в коммерческих банках. Например, начинающие предприниматели могут получить до 3 млн рублей по ставке от 7%. В случае, если бизнесмен стабильно гасит основную сумму займа, то процент еще снижается.

Сергей ГайдашФото: Екатерина Семенова

Более того, Фонд помогает деньгами даже стартапам, которые многие банки не рассматривают в качестве заемщиков.

- Мы содействуем с подготовкой бизнес-планов, технико-экономическим обоснованием проектов. Главное — не робеть и понимать, что если есть возможности, то ими надо пользоваться, — призвал Сергей Гайдаш молодых предпринимателей.

Также он рассказал о портале «Бизнес-навигатор». На нем можно узнать о возможных конкурентах, которые расположены в конкретном районе, рассчитать потенциальный доход будущего дела, получить сведения о муниципальном имуществе и условиях его использования, а также о многом другом, что необходимо неопытным предпринимателям. Сейчас большинство функций портала бесплатны.

Сергею Гайдашу поступило немало вопросов от участников мероприятия. Начинающие и действующие бизнесмены интересовались конкретными ставками по кредитам, возможностями получения финансовой поддержки без залога, онлайн-заявками на финансирование и другими условиями кредитования.

Также выступил начальник отдела по развитию ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» на Краевой, 85 Игорь Истомин.

Он рассказал, что сейчас в бизнес-инкубаторе имеются 42 офисных и шесть производственных помещений. Все они оборудованы оргтехникой, проведен интернет. Кроме того, бизнес-инкубатор оказывает бухгалтерские, консультационные, делопроизводственные услуги и т. д. При этом взять помещение в аренду можно на срок до трех лет по сниженной ставке.

- Существуют ограничения по видам деятельности, которые могут подать заявку на аренду. Также мы работаем только с начинающими предпринимателями, — отметил Игорь Истомин.

Он вдобавок ответил на многочисленные вопросы участников.

Игорь ИстоминФото: Екатерина Семенова

В завершение мероприятия Марат Мутигуллин рассказал о двух новых конкурсах. Об одном из них он уже сообщал — это конкурс лучших бизнес-проектов. Во втором будут состязаться студенты по шести номинациям. Призовой фонд — 50 тыс. рублей, также предусмотрены призы от партнеров.

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