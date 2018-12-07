Молодым предпринимателям Саратовской области рассказали о доступных кредитах
В «КП-Саратов» прошло очередное мероприятие в рамках проекта «Свое дело».
В четверг, 6 декабря, в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» прошла заключительная встреча в рамках проекта «Свое дело», который реализуется региональным отделением «Ассоциации молодых предпринимателей России».
Как подчеркнул руководитель СРО «Ассоциация молодых предпринимателей России» Марат Мутигуллин, встреча ни в коем случае не последняя. Планируется провести еще ряд мероприятий в расширенных форматах.
Марат МутигуллинФото: Екатерина Семенова
В четверг предприниматели узнали, пожалуй, об одном из самых животрепещущих вопросов — возможностях получения кредита для развития своего дела.
Директор «Фонда микрокредитования Саратовской области» и «Гарантийного фонда Саратовской области» Сергей Гайдаш подробно рассказал о возможностях получить заем под минимальный процент. Это позволяет сделать Фонд микрокредитования, который предоставляет кредиты малому бизнесу.
- Сейчас в Саратовской области зарегистрировано 75,8 тыс. предпринимателей. Доля молодых (до 30 лет) из них — порядка 30%, — рассказал Сергей Гайдаш.
При этом, по его словам, в многочисленных встречах, которые Фонд проводил с бизнесменами, приняли участие всего 3,5 тыс. человек.
- Этого мало. Мы готовы представить любые формы консультирования, рассказать о преимуществах микрокредитования, — отметил спикер. Он сообщил, что ставка по кредитам, которые предлагает Фонд, значительно ниже, чем в коммерческих банках. Например, начинающие предприниматели могут получить до 3 млн рублей по ставке от 7%. В случае, если бизнесмен стабильно гасит основную сумму займа, то процент еще снижается.
Сергей ГайдашФото: Екатерина Семенова
Более того, Фонд помогает деньгами даже стартапам, которые многие банки не рассматривают в качестве заемщиков.
- Мы содействуем с подготовкой бизнес-планов, технико-экономическим обоснованием проектов. Главное — не робеть и понимать, что если есть возможности, то ими надо пользоваться, — призвал Сергей Гайдаш молодых предпринимателей.
Также он рассказал о портале «Бизнес-навигатор». На нем можно узнать о возможных конкурентах, которые расположены в конкретном районе, рассчитать потенциальный доход будущего дела, получить сведения о муниципальном имуществе и условиях его использования, а также о многом другом, что необходимо неопытным предпринимателям. Сейчас большинство функций портала бесплатны.
Сергею Гайдашу поступило немало вопросов от участников мероприятия. Начинающие и действующие бизнесмены интересовались конкретными ставками по кредитам, возможностями получения финансовой поддержки без залога, онлайн-заявками на финансирование и другими условиями кредитования.
Также выступил начальник отдела по развитию ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» на Краевой, 85 Игорь Истомин.
Он рассказал, что сейчас в бизнес-инкубаторе имеются 42 офисных и шесть производственных помещений. Все они оборудованы оргтехникой, проведен интернет. Кроме того, бизнес-инкубатор оказывает бухгалтерские, консультационные, делопроизводственные услуги и т. д. При этом взять помещение в аренду можно на срок до трех лет по сниженной ставке.
- Существуют ограничения по видам деятельности, которые могут подать заявку на аренду. Также мы работаем только с начинающими предпринимателями, — отметил Игорь Истомин.
Он вдобавок ответил на многочисленные вопросы участников.
Игорь ИстоминФото: Екатерина Семенова
В завершение мероприятия Марат Мутигуллин рассказал о двух новых конкурсах. Об одном из них он уже сообщал — это конкурс лучших бизнес-проектов. Во втором будут состязаться студенты по шести номинациям. Призовой фонд — 50 тыс. рублей, также предусмотрены призы от партнеров.
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Финансовая и кредитная поддержка предпринимателей . Образовательный проект "Свое дело".Круглый стол на тему Финансовая и кредитная поддержка предпринимателей . Мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта Свое дело , призванного помогать действующим и потенциальным молодым предпринимателям Саратовской области. Проект реализует Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации Ассоциация молодых предпринимателей при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области. На круглом столе директор Фонда микрокредитования Саратовской области и Гарантийного фонда Саратовской области Сергей Гайдаш расскажет предпринимателям, как можно получить дешевые деньги от государства для своего бизнеса.