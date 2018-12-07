2018-12-07T15:12:04+03:00
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Новогодняя ночь 2018-2019 в Саратове: как и где лучше провести праздник

Способы отметить Новый год
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Где и как можно встретить Новый 2019 год в СаратовеГде и как можно встретить Новый 2019 год в СаратовеФото: Дарья Вострикова
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Новый год - пожалуй, самый отмечаемый праздник в России. Чаще всего его встречают в кругу семьи или друзей, в домашней обстановке. Но так же активно набирают популярность различные новогодние туры и другие «организованные» формы празднования. Соответственно, и количество таких предложений год от года растет.

Гуляния на Театральной

Традиционно большое число саратовцев соберется на центральной площади города, где установлена главная елка Саратова. Основная праздничная программа начнется за час до полуночи. Участников народных гуляний будут развлекать программой «Загадки и тайны города» - квест-викториной, подготовленной администрацией города. Главные новогодние герои - Дед Мороз и Снегурочка - будут задавать вопросы об истории и традициях Саратова. За правильные ответы горожане и гости города получат подарки и призы.

Незадолго до полуночи на площади на большом экране будет транслироваться поздравительная речь президента. Первые минуты 2019-го отметят масштабным фейерверком. Затем народные гуляния продолжатся.

Для детей и их родителей

Встреча Нового года в известном культурном учреждении - наверное, идея романтическая. Но, к сожалению, саратовские театры предлагают только предновогодние спектакли, дождаться боя курантов придется в другом месте. Саратовский театр драмы предлагает постановку «Рвущаяся нить» - иронический триллер с элементами детектива. После спектакля состоится новогодняя интермедия для взрослых.

Театр юного зрителя утром и днем предлагает спектакль для самых маленьких - «Новогоднее путешествие Петьки и Кольки в Бразилию», для детей от трех лет. Вечером пройдет представление для зрителей от 14 лет - новогодняя программа «Майская ночь».

Саратовская филармония покажет семейный концерт «За шесть часов до Нового года». Новогодними концертами также порадуют консерватория и энгельсский Театр оперетты.

Клубный вариант

Провести новогоднюю ночь можно в многочисленных кафе и клубах Саратова, которые готовят яркие шоу, выступления артистов и самое разнообразное меню. Правда, взять с собой на такое мероприятие детей не получится. Свои программы подготовили разные заведения, от самых дорогих до достаточно бюджетных. Можно также выбирать учреждение для встречи по кухне. Саратовцам предлагают как традиционные или национальные столы, так и специальные, например вегетарианские или веганские.

В любом случае выбрать заведение и забронировать столик необходимо заранее. Средний чек вытянет на 2-5 тысяч рублей с человека. Зато о готовке, ведущем праздника и уборке уж точно задумываться не придется.

Новый год на природе

Встретить Новый год на природе - это всегда здорово! Благо, в Саратовской области большое число туристических баз, которые с удовольствием пригласят всех желающих отметить праздник. Пожалуй, только здесь можно будет посидеть под бой курантов в сауне и в первые минуты 2019-го обтереться новогодним снегом.

Такой вариант подойдет и для любителей спорта, многие турбазы предоставляют в прокат спортивный инвентарь, а также спа-салоны, тренажерные залы, бассейны, фитнес-центры, массажные кабинеты - варианты есть на любой вкус.

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