Поверки на дорогах

В «Комсомольской правде — Саратов» сегодня, 6 декабря, прошла пресс-конференция, посвященная работе системы фиксации нарушений правил дорожного движения.

В регионе установлены 104 камеры фото- и видеофиксации. Из них 79 — стационарных. Для точного измерения требуется регулярная поверка приборов, которой занимаются аккредитованные лаборатории ЦСМ Росстандарта.

Как рассказал Илья Зенин, эксперт ЦСМ Росстандарта по Саратовской области, погрешность при измерении допустимой скорости в отдельных случаях составляет до 2 км в час. Поэтому если водитель получил уведомление о штрафе, он может сперва обратиться в Саратовский ЦСМ, чтобы узнать, имелась ли в конкретной камере эта погрешность.

- Услуга бесплатная, выполняется по письменному запросу с указанием серийного номера камеры. Если есть погрешность, то с этим документом он может обращаться в суд, чтобы обжаловать штраф, — рассказал Илья Зенин. Тем не менее такие случаи редки, отметил он.

Илья ЗенинФото: Екатерина Семенова

Также в области установлены камеры разных моделей: «Крис-П», «Крис-М», «Арена», «Кордон-М» и «Кречет». Они работают в интервале скоростей от 1 до 400 км в час. Для каждой модели в ЦСМ Росстандарта по Саратовской области имеется соответствующее оборудование для поверки.

В целом межповерочный интервал составляет порядка двух лет. На время экспертизы камера отправляется в лабораторию, поэтому специалисты Росстандарта стараются провести исследование как можно скорее.

По словам замдиректора ГКУ «Региональный навигационный информационный центр» Владимира Федорова, в случае, если межповерочный интервал истек, то камера автоматически перестает передавать показания на сервер.

Владимир ФедоровФото: Екатерина Семенова

Илья Зенин заверил, что в Саратовской области все камеры поверены, что позволяет использовать их показания для привлечения автомобилистов к ответственности.

Кроме того, Илья Зенин сообщил о важности поверки тахографов. По законодательству за работу с прибором, не получившим соответствующего заключения о достоверности показаний, предусмотрены крупные штрафы. Причем ответственность несут не только предприятия, которым принадлежит автомобиль, но и мастерские.

- В Балакове, например, нет зарегистрированных мастерских. Мастера зачастую даже не знают о поверке, но на самом деле запрещено использовать неповеренные тахографы, поэтому гораздо дешевле пройти процедуру, чем потом оплачивать штраф, — отметил Илья Зенин.