2018-12-06T16:41:25+03:00
Общество

Поверки на дорогах

Камеры видеофиксации нарушений на саратовских трассах прошли поверки в Росстандарте
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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В «Комсомольской правде — Саратов» сегодня, 6 декабря, прошла пресс-конференция, посвященная работе системы фиксации нарушений правил дорожного движения.

В регионе установлены 104 камеры фото- и видеофиксации. Из них 79 — стационарных. Для точного измерения требуется регулярная поверка приборов, которой занимаются аккредитованные лаборатории ЦСМ Росстандарта.

Как рассказал Илья Зенин, эксперт ЦСМ Росстандарта по Саратовской области, погрешность при измерении допустимой скорости в отдельных случаях составляет до 2 км в час. Поэтому, если водитель получил уведомление о штрафе, он может сперва обратиться в Саратовский ЦСМ, чтобы узнать, имелась ли в конкретной камере эта погрешность.

- Услуга бесплатная, выполняется по письменному запросу с указанием серийного номера камеры. Если есть погрешность, то с этим документом он может обращаться в суд, чтобы обжаловать штраф, — рассказал Илья Зенин. Тем не менее, такие случаи редки, отметил он.

Илья Зенин Фото: Екатерина Семенова

Илья ЗенинФото: Екатерина Семенова

Также в области установлены камеры разных моделей: «Крис-П», «Крис-М», «Арена», «Кордон-М» и «Кречет». Они работают в интервале скоростей от 1 до 400 километров в час.. И для каждой модели в ЦСМ Росстандарта по Саратовской области имеется соответствующее оборудование для поверки.

В целом межповерочный интервал составляет порядка двух лет. На время экспертизы камера отправляется лабораторию, поэтому специалисты Росстандарта стараются провести исследование как можно скорее.

По словам замдиректора ГКУ «Региональный навигационный информационный центр» Владимира Федорова, в случае, если межповерочный интервал истек, то камера автоматически перестает передавать показания на сервер.

Владимир Федоров Фото: Екатерина Семенова

Владимир ФедоровФото: Екатерина Семенова

Илья Зенин заверил, что в Саратовской области все камеры поверены, что позволяет использовать их показания для привлечения автомобилистов к ответственности.

Кроме того Илья Зенин сообщил о важности поверки тахографов. По законодательству за работу с прибором, который не получил соответствующего заключения о достоверности показаний, предусмотрены крупные штрафы. Причем, ответственность несут не только предприятия, которым принадлежит автомобиль, но и мастерские.

- В Балаково, например, нет зарегистрированных мастерских. Мастера зачастую даже не знают о поверке. Но на самом деле запрещено использовать неповеренные тахографы, поэтому гораздо дешевле пройти процедуру, чем потом оплачивать штраф, — отметил Илья Зенин.

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