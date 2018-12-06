ГОСТ у нас гость?

В последние годы ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий на торговых прилавках Саратова значительно расширился, открываются новые пекарни и кондитерские. Насколько эта любимая народом продукция соответствует принятым ГОСТам и стандартам? Для ответа на этот вопрос «КП-Саратов» вместе с Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области провела рейд по торговым точкам, в которых продают хлеб, хлебобулочные изделия и торты. Мы не будем называть в данном материале торговые сети, поскольку в задачу рейда входило исследование продукта, но готовы предоставить заинтересованным лицам фото и другие материалы.

Для исследования были приобретены два вида неупакованного хлеба — «Пшеничный» и «Бородино» в известной саратовской сети пекарен, еще один хлеб, уже в упаковке, а также круассан — в сетевом саратовском магазине.

Также в популярной кондитерской корреспондент «КП-Саратов» приобрел пирожное «Ромовая бабка» и хлеб под торговой маркой «Посольский». Заключительным этапом нашей контрольной закупки стал торт, купленный на одном из городских рынков.

Пять образцов изделий вместе с торговыми чеками было сдано в лабораторию Управления саратовского Роспотребнадзора. Начальник отдела надзора по гигиене питания регионального Управления Елена Никонова рассказала о полученных результатах.

- Показатели безопасности хлеба нормируются по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Исследование продукции проводилось по этим параметрам. Кроме того, есть физико-химические показатели качества, которые содержатся в технических документах на продукцию. Там, где изделие было сделано не по ГОСТу и на упаковке были указаны стандарт организации (СТО) или технические условия (ТУ), в соответствии с которыми изготовлен продукт, мы запрашивали документы у производителя, — пояснила Елена Никонова.

Также она рассказала о каждом образце по отдельности.

- Вот хлеб «Сокурский». Он в упаковке, сделан по стандарту организации (СТО). Такие показатели, как влажность, кислотность и пористость мякиша, по СТО в норме. Мы также проверили продукт на наличие токсичных элементов (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк), пестицидов, микотоксинов. Все в порядке, по данным показателям хлеб соответствует установленным требованиям.

Напомним, мы купили этот хлеб в сетевом магазине. А вот к приобретенному там же круассану у специалиста оказались претензии.

- На упаковке нет названия изготовителя. Есть наименование продукции, состав, юридический адрес производителя, а вот его «имя» не указано. Это, конечно, нарушение, — заявила Елена Никонова.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что все виды изделий, даже «любимый» бактериями торт (как богатый сахаром и влагой продукт), в порядке и сделаны без нарушений технического регламента «О безопасности пищевой продукции».

Однако заметим, что мы покупали продукцию не только в производственных упаковках, но и в пекарнях, где, как известно, товар отпускают, упаковывая его в присутствии потребителя.

- В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» у каждого наименования пищевой продукции должна быть определенная информация о продукте, которую необходимо довести до потребителя. В пекарнях и подобных заведениях такие данные при отпуске продукции зачастую не предоставляются. Сведения о продукции в торговой точке должны быть на видном месте. Покупатель вправе получить информацию о составе изделия, дате производства, сроке годности, пищевой ценности и т. д. Если товар отпускается в упаковку в присутствии потребителя и о нем нет информации в пределах видимости, покупатель вправе потребовать такую информацию у продавцов, — пояснила Елена Никонова.

Кстати, в пекарне корреспондент «КП-Саратов» попытался выяснить, из чего сделан хлеб «Бородино». Продавец смог только рассказать, что из ржаной муки первого сорта, сахара и соли. На этом состав продукта (или познания торговца?) исчерпались.

- Производитель продукции должен предоставить в торговую точку полную информацию о продукте, а продавец обязан довести ее до потребителя любым способом, обеспечивающим возможность обоснованного выбора этой пищевой продукции. Это требование технического регламента, — прокомментировала Елена Никонова.

Подытожив проведенные исследования, представитель Роспотребнадзора все же сказала, что все отобранные образцы соответствуют нормам, если не считать информации для потребителя на упаковке. Тем не менее она вспомнила случаи, когда в Управление Роспотребнадзора обращались с жалобами на наличие посторонних включений в хлебе — насекомых, веревок и т. п. Известны и факты пищевых отравлений кондитерскими изделиями — тортами, пирожными, которые при несоблюдении санитарных норм могут стать весьма благоприятной средой для размножения бактерий.

Как говорится, «хлеб — всему голова», а к сладкому неравнодушны и взрослые, и дети. Скоро новогодние праздники, которые многие называют временем «от застолья к застолью». Поэтому важно помнить: приобретая продукты, потребитель имеет полное право знать их состав и другие параметры, особенно условия хранения и срок годности.

«Комсомолка» продолжит совместные с саратовским Управлением Роспотребнадзора рейды. По их итогам будет проводиться исследование самых популярных продуктов. О результатах всех мероприятий мы обязательно будем рассказывать на страницах нашего издания.