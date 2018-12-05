2018-12-13T12:03:01+03:00
Общество

В «КП-Саратов» обсудят точность камер видеофиксации дорожных нарушений

Эксперты Росстандарта и минтранса выскажут свое мнение
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"Большие штрафы за маленькие погрешности. Поверка дорожных и бортовых приборов фиксации". Большие штрафы за маленькие погрешности электронных постовых. Поверка дорожных и бортовых приборов фиксации Порядок контроля соблюдения правил дорожного движения и контроля водителей общественного транспорта за рулём требует всё более точных способов фиксации. Помимо сотрудников ДПС на страже закона на дорогах стоят фото- и видеокамеры, способные в круглосуточном режиме контролировать автотранспорт и фиксировать правонарушения в области дорожного движения. Внутри общественного транспорта устанавливают тахографы, которые фиксируют множество параметров не только автомобиля, но и водителя за рулём. Точные приборы, требуют точности показаний, правильных условий эксплуатации, периодических поверок. Поверка средств измерений как основа обеспечения и безопасности обслуживания и эксплуатации транспортных средств.

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В Саратове состоится круглый стол «Большие штрафы за маленькие погрешности электронных постовых. Поверка дорожных и бортовых приборов фиксации».

Встреча состоится 6 декабря 2018 года в 11:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» по адресу: ул. Чернышевского, 153, угол Радищева, офис, офис 217 (2 этаж).

Порядок контроля соблюдения правил дорожного движения и контроля водителей общественного транспорта за рулем требует всё более точных способов фиксации.

Помимо сотрудников ДПС на страже закона на дорогах стоят фото- и видеокамеры, способные в круглосуточном режиме контролировать автотранспорт и фиксировать правонарушения в области дорожного движения. Внутри общественного транспорта устанавливают тахографы, которые фиксируют множество параметров не только автомобиля, но и водителя за рулём.

Точные приборы, требуют точности показаний, правильных условий эксплуатации, периодических поверок. Об этом мы сегодня и поговорим с нашими уважаемыми спикерами.

Сергей Львович Балакин

заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

Логинов Сергей Витальевич

начальник отдела ЦСМ Росстандарта по Саратовской области

Купин Игорь Степанович

эксперт ЦСМ Росстандарта по Саратовской области

Зенин Илья Александрович

эксперт ЦСМ Росстандарта по Саратовской области

Анна Александровна Реснина

Заместитель начальник отдела по ИАЗ ЦАФ АП в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, майор полиции

Владимир Петрович Федоров

Заместитель директора ГКУ «Региональный навигационный информационный центр».

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