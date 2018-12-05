2018-12-05T13:04:20+03:00
Общество

В Саратове обсудили безопасность будущего завода по производству полиакриламида

Предприятие будут работать с соблюдением всех требований безопасности России
Екатерина Семенова
Поделиться:
В Саратове обсудили строительство завода по производству полиакриламидаВ Саратове обсудили строительство завода по производству полиакриламидаФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В Саратовском государственном аграрном университете 4 декабря прошел круглый стол, посвященный строительству завода по производству полиакриламида в Заводском районе. Инвестпроект реализует ООО «СНФ-Флопам».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в мероприятии приняли участие члены правительства, руководители промышленных предприятий, общественники, экологи, представители научного сообщества и журналисты.

Первый замминистра промышленности и энергетики Владимир Белгородский рассказал, что закладка первого камня в основание завода произошла в 2016 году.

- Три года мы конструктивно работает с «СНФ-Флопам», — отметил он. — Сотрудничество открытое, мы обсуждаем все вопросы. Нам очень комфортно вместе.

По словам Владимира Белгородского, и правительство, и жители Саратовской области заинтересованы в строительстве завода. Предприятие не только позволит создать около 200 рабочих мест, на которых будут трудоустроены преимущественно местные жители, но также принесет дополнительные доходы в бюджет региона и будет способствовать дальнейшему развитию экономики.

Особое внимание на круглом столе было уделено вопросам безопасности. Генеральный директор компании «СНФ-Флопам» Реске Буэрауа рассказал, что аналогичные заводы открыты во многих странах. При этом все они работают по самым жестким стандартам.

- Сейчас в Саратове уже подготовлена площадка под строительство, проведен демонтаж старых строений, — сказал господин Буэрауа. Он подчеркнул, что будущее предприятие будет работать с соблюдением всех требований российского законодательства.

Генеральный директор компании «СНФ-Флопам» Реске Буэрауа рассказал о безопасности будущего предпряития Фото: Екатерина Семенова

Генеральный директор компании «СНФ-Флопам» Реске Буэрауа рассказал о безопасности будущего предпряитияФото: Екатерина Семенова

При этом российский завод во многом будет превосходить другие. Особым преимуществом предприятия является его соседство с «Саратоворгсинтезом». Дело в том, что там производят акриламид — основное сырье для завода «СНФ-Флопам». Для его транспортировки не понадобится перевозка обычным транспортом: оно будет доставляться по закрытому трубопроводу, что дополнительно повышает безопасность.

Кроме того, в отличие от многих других заводов за рубежом, саратовский расположен на значительном удалении от жилых районов.

Полиакриламид — сырье, необходимое во многих отраслях экономики. Например, оно необходимо для очистки питьевой воды и стоков, используется при добычи нефти, в сельском хозяйстве и производстве минеральных удобрений и многих других сферах. При этом, по словам специалистов компании «СНФ-Флопам», это вещество крайне быстро разлагается и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Новости 24
Бюджет Энгельсского района выплатит строителям 11,2 млн рублей неустойки
По приглашению Володина Россию посетил президент Национального собрания Австрии
Автору частушек про судей из Саратова выплатят 15 тыс. рублей вместо 1 млн
Энгельсские студентки завоевали «бронзу» Межрегионального чемпионата парикмахеров
В Саратове парикмахерскую через суд заставили снять вывеску
Рецивист из Пугачева на корточках украл 3 тыс. рублей из детской поликлиники
Более 20 тыс. абонентов оплачивают услугу по обращению с ТКО через Интернет
Организаторы квеста пойдут под суд за поджог клиента
Радаев поручил разобраться с червивой едой в саратовской больнице
В Саратове задержан мужчина, снявший деньги с кредитки пенсионера
Вчера в Саратовской области горели три машины, баня и сарай
В попытке убийства сожителя матери подозревается женщина
Под Саратовом водитель ВАЗ 21150 сбил пешехода
Завод «Тантал» оштрафован за промокшее бомбоубежище
Билайн раздает подарки: от наушников до телевизора 65" при покупке смартфонов Samsung Galaxy
Центр и Ленинский район Саратова остались без воды
В Вольске водитель Dawoo Neksia сбил женщину
В автопарк «КВС» поступили новые мини-погрузчики