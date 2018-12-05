В Саратове обсудили безопасность будущего завода по производству полиакриламида

В Саратовском государственном аграрном университете 4 декабря прошел круглый стол, посвященный строительству завода по производству полиакриламида в Заводском районе. Инвестпроект реализует ООО «СНФ-Флопам».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в мероприятии приняли участие члены правительства, руководители промышленных предприятий, общественники, экологи, представители научного сообщества и журналисты.

Первый замминистра промышленности и энергетики Владимир Белгородский рассказал, что закладка первого камня в основание завода произошла в 2016 году.

- Три года мы конструктивно работает с «СНФ-Флопам», — отметил он. — Сотрудничество открытое, мы обсуждаем все вопросы. Нам очень комфортно вместе.

По словам Владимира Белгородского, и правительство, и жители Саратовской области заинтересованы в строительстве завода. Предприятие не только позволит создать около 200 рабочих мест, на которых будут трудоустроены преимущественно местные жители, но также принесет дополнительные доходы в бюджет региона и будет способствовать дальнейшему развитию экономики.

Особое внимание на круглом столе было уделено вопросам безопасности. Генеральный директор компании «СНФ-Флопам» Реске Буэрауа рассказал, что аналогичные заводы открыты во многих странах. При этом все они работают по самым жестким стандартам.

- Сейчас в Саратове уже подготовлена площадка под строительство, проведен демонтаж старых строений, — сказал господин Буэрауа. Он подчеркнул, что будущее предприятие будет работать с соблюдением всех требований российского законодательства.

Генеральный директор компании «СНФ-Флопам» Реске Буэрауа рассказал о безопасности будущего предпряитияФото: Екатерина Семенова

При этом российский завод во многом будет превосходить другие. Особым преимуществом предприятия является его соседство с «Саратоворгсинтезом». Дело в том, что там производят акриламид — основное сырье для завода «СНФ-Флопам». Для его транспортировки не понадобится перевозка обычным транспортом: оно будет доставляться по закрытому трубопроводу, что дополнительно повышает безопасность.

Кроме того, в отличие от многих других заводов за рубежом, саратовский расположен на значительном удалении от жилых районов.

Полиакриламид — сырье, необходимое во многих отраслях экономики. Например, оно необходимо для очистки питьевой воды и стоков, используется при добычи нефти, в сельском хозяйстве и производстве минеральных удобрений и многих других сферах. При этом, по словам специалистов компании «СНФ-Флопам», это вещество крайне быстро разлагается и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.