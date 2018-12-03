Даци Дациев расскажет о Кубке губернатора по смешанному единоборству

4 декабря 2018 года в 11:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится пресс-конференция Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.

Тема встречи: «Проведение в Саратове 15 декабря Открытых областных соревнований «Кубок Губернатора Саратовской области по смешанному боевому единоборству (ММА)» среди мужчин и юношей».

Спикеры:

Президент Саратовской областной федерации СБЕ (ММА) Дациев Даци Асхабалиевич Министр молодежной политики и спорта области Абросимов Александр Владимирович

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Ссылка на трансляцию будет активна 04 декабря 2018 года в 11:00.