Даци Дациев расскажет о Кубке губернатора по смешанному единоборству
15 декабря 2018 года Кубок Губернатора Саратовской области по смешанным единоборствам.Спикеры: Президент Саратовской областной федерации СБЕ (ММА) Дациев Даци Асхабалиевич Министр молодежной политики и спорта области Абросимов Александр Владимирович
4 декабря 2018 года в 11:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится пресс-конференция Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.
Тема встречи: «Проведение в Саратове 15 декабря Открытых областных соревнований «Кубок Губернатора Саратовской области по смешанному боевому единоборству (ММА)» среди мужчин и юношей».
Спикеры:
Президент Саратовской областной федерации СБЕ (ММА) Дациев Даци Асхабалиевич Министр молодежной политики и спорта области Абросимов Александр Владимирович
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Ссылка на трансляцию будет активна 04 декабря 2018 года в 11:00.