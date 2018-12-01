Елочные базары 2018 в Саратове: где купить елку на Новый год

В Саратове елочные базары откроются с 15 декабря.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в мэрии города.

Всего будут открыты 52 официальных елочных базара, на каждом из которых будут торговать натуральными елками, соснами, а также хвойным лапником.

«Комсомольская правда» публикует список елочных базаров 2018 в Саратове: где купить елку на Новый год.

Волжский район:

- ул. Усть-Курдюмская, 3. В 30 метрах от дома №3 по ул. Усть-Курдюмская (за остановочным павильоном);

- ул. Усть-Курдюмская, 3. В 30 метрах от дома №3 по ул. Усть-Курдюмская (за павильоном «Роспечать»);

- ул. Усть-Курдюмская, 5. Слева в пяти метрах от дома №5 по ул. Усть-Курдюмская;

- ул. Соколовогорская, 1. В пяти метрах от дома №1 по ул. Соколовогорская (за остановочным павильоном);

- ул. им. Чернышевского, 44/62. В десяти метрах от дома №44/62 по ул. Соколовая (за остановочным павильоном);

- ул. им. Чернышевского, 193 — ул. Октябрьская. В одном метре от дома №193 по ул. им. Чернышевского в сторону проезжей части;

- ул. Соколовая, 18/40 В пяти метрах от дома №18/40 по ул. Соколовая (справа от арки в сторону ул. им. Хвесина).

Заводской район:

- просп. Энтузиастов — ул. Васильковская. В десяти метрах от автодороги просп. Энтузиастов (рядом с домом №66) и пяти метрах от ул. Васильковская;

- просп. Энтузиастов, 49. В 15 метрах от автодороги просп. Энтузиастов и десяти метрах от торца дома №49 по просп. Энтузиастов;

- ул. Крымская, 23. В трех метрах от автодороги ул. Крымская и восьми метрах от дома №23 по ул. Крымская;

- ул. Пензенская — ул. Томская. В десяти метрах от автодороги ул. Томская и 20 метрах от торца дома №29 по ул. Пензенская;

- просп. Энтузиастов, 29. В двух метрах от автодороги просп. Энтузиастов и пяти метрах от угла дома №29 по просп. Энтузиастов;

- ул. Барнаульская, 34. В десяти метрах от автодороги просп. Энтузиастов и 15 метрах от автодороги ул. Барнаульская и семи метрах от входа в торговый комплекс «Манипулятор»;

- Ново-Астраханское шоссе, 79. В полуторе метров от автодороги Ново-Астраханского шоссе и 30 метрах от угла дома №79 по Ново-Астраханскому шоссе;

- Ново-Астраханское шоссе — 5-й Нагорный проезд. В десяти метрах от автодороги Ново-Астраханского шоссе и 13 метрах от торца дома №34 по ул. Ново-Астраханской;

- ул. Огородная (кольцо трамвая №9). Кольцо трамвая №9 напротив рынка «Владимирский», в 20 метрах от строения 162Б по ул. Огородная и 70 метрах от рынка «Владимирский»;

- ул. Миллеровская, 62. В четырех метрах от автодороги ул. Миллеровская, в десяти метрах от дома №62 по ул. Миллеровская и 55 метрах от дороги 11-го Динамовского проезда;

- пл. им. Орджоникидзе, 1а. В двух метрах от автодороги ул. им. Орджоникидзе, в 20 метрах от левого угла дома № 1а;

- (РЭО ГИБДД УМВД России по Саратову) по ул. им. Орджоникидзе и в двух метрах от сквера на пл. им. Орджоникидзе.

Кировский район:

- ул. им. Чапаева, 136 — ул. Большая Горная. На расстоянии пяти метров до проезжей части ул. им. Чапаева, в двух метрах до проезжей части ул. Большая Горная;

- ул. им. Пугачева — ул. Большая Горная, 291/309. На расстоянии 12 метров до проезжей части ул. им. Пугачева,в восьми метрах до проезжей части ул. Большая Горная;

- ул. Танкистов, 93 — ул. Артиллерийская. На расстоянии шести метров до проезжей части ул. Танкистов, в шести метрах до проезжей части ул. Артиллерийская;

- ул. им. Академика Навашина, 24. На расстоянии 14 метров до дома №24 по ул. им. академика Навашина, в восьми метрах до проезжей части ул. им. академика Навашина;

- просп. им. 50 лет Октября, 3 — ул. Украинская. На расстоянии семи метров до проезжей части ул. Украинская, в семи метрах до проезжей части просп. им. 50 лет Октября;

- ул. Топольчанская — ул. им. Батавина. Рядом с трубопроводом, на расстоянии пяти метров до проезжей части ул. Топольчанская, в восьми метрах до проезжей части ул. им. Батавина;

- . им. Чапаева, 79. Между ул. им. Челюскинцева и ул. им. Кутякова, на расстоянии трех метров до проезжей части ул. им. Чапаева, в десяти метрах до проезжей части ул. им. Кутякова;

- ул. Танкистов — ул. Безымянная. На расстоянии трех метров от магазина «Флорист», в четырех метрах до проезжей части ул. Танкистов;

- ул. Техническая, 10/1. Конечная остановка маршрутного такси №56, на расстоянии четырех метров до проезжей части ул. Техническая, в четырех метрах до торца дома № 0/1 по ул. Техническая;

- ул. Алексеевская — ул. Аптечная, на расстоянии двух метров от проезжей части ул. Аптечная, в 15 метрах от проезжей части ул. Алексеевская.

Ленинский район:

- пересечение просп. 50 лет Октября с ул. Деловая. На расстоянии десяти метров от подземного перехода, в пяти метрах от проезжей части со стороны просп. 50 лет Октября и 17 метрах в сторону подземного перехода от ул. Деловая:

- просп. Строителей, 4. На расстоянии четырех метров от пристройки дома №4 по просп. Строителей, в трех метрах от проезжей части, в 17 метрах от дома №6 по просп. Строителей;

- просп. Строителей, 18. На расстоянии трех метров от дома №18 и двух метрах от магазина по просп. Строителей, 18а;

- просп. Строителей, 42Б. Территория, прилегающая к ТК «Народный», на расстоянии 15 метров от продуктового магазина в сторону просп. Строителей шести метрах от проезжей части ул. им. академика Антонова, 33, 15 м от остановки «Днепропетровская» в сторону магазина, расположенного по ул. им. академика Антонова, №33б, трех метрах от проезжей части ул. им. академика Антонова и 25 метрах от торца дома №33 по ул. им. академика Антонова в сторону проезжей части;

- пересечение ул. им. Тархова и ул. им. Уфимцева, 2. На расстоянии десяти метров от дома №2 по ул. им. Уфимцева в сторону проезжей части ул. им. Тархова и четырех метрах от проезжей части ул. им. Тархова;

- ул. им. Лебедева-Кумача, 70Б. На расстоянии девяти метров от магазина «Хлебница» и в одном метре от проезжей части по ул. им. Лебедева-Кумача;

- ул. Лесная республика, 5. В 22 метрах от торца дома №5 по ул. Лесная республика в сторону ул. Лунная и пяти метрах от проезжей части ул. Лесная республика;

- ул. Мира, 15. На расстоянии 15 метров от дома №15 по ул. Мира в сторону дома №20в по ул. Мира и шести метрах от проезжей части 2-го Международного проезда;

- пересечение ул. Международная и Молодежного проезда. На расстоянии 22 метров от остановки общественного транспорта в сторону города «Молодежный проезд» и девяти метрах от входа в магазин «Бристоль»;

- пересечение ул. Буровая и ул. 3-й Степная. В двух метрах от остановки «2-я Степная», трех метрах от проезжей части ул. Буровая и 25 метрах от входа в магазин «Магнит» в сторону остановки «2-я Степная»;

- пос. Поливановка, ул. Мостовая, 100. На расстоянии 33 метров от магазина «Рациональ» в сторону ул. Мостовая, 100 и в одном метре от проезжей части ул. Мостовая;

- пересечение ул. Гвардейская и ул. Олимпийская. На расстоянии пяти метров от дома №20 по ул. Гвардейская в сторону ул. Олимпийская и 16 метрах от проезжей части ул. Гвардейская;

- ул. Гвардейская, 42а. На расстоянии 16 метров от правого торца дома №42а в сторону проезжей части дороги ул. Гвардейская и семи метрах от проезжей части ул. Гвардейская;

- ул. им. Тархова, №31Б. На расстоянии трех метров от проезжей части ул. им. Батавина в сторону магазина по ул. им. Тархова, №31Б и в пети метрах от указанного магазина в сторону проезжей части;

- ул. Ипподромная, 15-17, на расстоянии семи метров от проезжей части ул. Ипподромная и 25 метрах от входа в магазин «Рациональ».

Октябрьский район:

ул. Беговая — ул. Большая Садовая. На расстоянии трех метров от проезжей части ул. Беговой и трех метров от проезжей части ул. Большая Садовая;

- ул. 2-я Садовая — 2-й Детский пр. На расстоянии пяти метров от дома №115/121 по ул. 2-я Садовая и в трех метроах от 2-го Детского пр.;

- ул. Политехническая — ул. 5-я Беговая. На расстоянии пяти метров от проезжей части ул. 5-я Беговая и трех метров от проезжей части ул. Политехническая;

- ул. Вольская — ул. Белоглинская. На расстоянии пяти метров от дома №8а по ул. Вольская в сторону ул. Белоглинская;

- ул. 2-я Садовая — ул. Астраханская. На расстоянии 20 метров от торца дома №40 по ул. Астраханская в сторону ул. 2-я Садовая.

Фрунзенский район:

- ул. Шелковичная, 128. На расстоянии 37 метров от дома №128 по ул. Шелковичная и 14 метров от проезжей части ул. Шелковичная;

- ул. Шелковичная, 18Б, на расстоянии 20 метров от магазина «Осень» в сторону дома №209 по ул. Шелковичная и 15 метров от проезжей части дороги в сторону жилого массива;

- ул. Астраханская — ул. Шелковичная, на расстоянии 50 метров от магазина «Магнит» по ул. Шелковичная, 68/82 в сторону сквера и 57 метров от автозаправочной станции «Башнефть» в сторону ул. Шелковичная.

Елочные базары будут работать до 31 декабря включительно.