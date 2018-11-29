АО «Российский аукционный дом» продает объекты недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-312/2017 от 20.04.17г. и № РАД-136а/2018 от 27.03.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 29 декабря 2018г. в 12 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 29 ноября 2018 года по 27 декабря 2018 года, по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 декабря 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 28 декабря 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 29 декабря 2018 г. с 11:30 до 11:55 по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 29 декабря 2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу единым лотом:

Лот №1:

Шестиэтажное здание, площадь 5 878,6 кв.м, состоящее из:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 4 417 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № Цокольный, 1, 2, 3, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 14, c кадастровым номером 64:40:020205:2166;

Объект 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 554,1 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 4, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 14, c кадастровым номером 64:40:020205:2163;

Объект 3: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 545,8 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 5, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 14, c кадастровым номером 64:40:020205:2165;

Объект 4: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 361,7 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 6, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 14, c кадастровым номером 64:40:020205:2164

Начальная цена Лота №1 – 84 350 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 1 – 66 010 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 8 260 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 8 120 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 4 – 1 960 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Лота №1 – 68 000 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 1 – 53 214 816 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 6 658 976 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 6 546 112 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 4 – 1 580 096 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 6 800 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 1 635 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 3 270 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих краткосрочных договоров аренды:

- ПАО «Вымпел Коммуникации», Краткосрочный договор №1 нежилого помещения от 28.09.2015 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 6 кв.м., расположенные на 6 этаже Объекта 4;

- ИП Скляренко А.Ю., Краткосрочный договор №30/2017 нежилого помещения от 30.06.2017 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 33,5 кв.м., расположенные на 5 этаже Объекта 3;

- ИП Кречина Р.В. Краткосрочный договор №81/2017 нежилого помещения от 24.11.2017 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 23,4 кв.м., расположенные на 5 этаже Объекта 3;

- ООО «Промметком» Краткосрочный договор №11/2018 нежилого помещения от 01.03.2018 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 18 кв.м., расположенные на 5 этаже Объекта 3;

- ООО «Верный Путь» Краткосрочный договор №87/2017 нежилого помещения от 13.12.2017 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 17,9 кв.м., расположенные на 5 этаже Объекта 3;

- ООО «Партнер» Краткосрочный договор №72/2017 нежилого помещения от 29.09.2017 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 20 кв.м., расположенные на 2 этаже Объекта 1, 85 кв.м., расположенные на 5 этаже Объекта 3;

- ООО «Базис» Краткосрочный договор №17/2018 нежилого помещения от 01.04.2018 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 53,9 кв.м., расположенные на 3 этаже Объекта 1;

- ООО «Партнер» Краткосрочный договор №30/2018 нежилого помещения от 15.06.2018 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 19,9 кв.м., расположенные на 3 этаже Объекта 1;

- ООО «Фрегат-С» Краткосрочный договор №37/2016 нежилого помещения от 26.10.2016 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 2 кв.м., расположенные на 1 этаже Объекта 1;

- ООО «Сбербанк сервис» Краткосрочный договор №2 нежилого помещения от 28.04.2018 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 52 кв.м., расположенные на 3 этаже Объекта 1;

-ИП Каргин П.И. Краткосрочный договор №54/2017 нежилого помещения от 31.08.2017 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 17,4 кв.м., расположенные на 2 этаже Объекта 1;

- АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Краткосрочный договор №02/2018 нежилого помещения от 04.07.2018 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 10 кв.м., расположенные на 2 этаже Объекта 1,

- ООО «НИЛСЭ» Краткосрочный договор №26/2017 нежилого помещения от 01.06.2017 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 24,5 кв.м., расположенные на 4 этаже Объекта 2;

- ООО «Деал» Краткосрочный договор №08/2018 нежилого помещения от 01.02.2018 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 22,7 кв.м., расположенные на 4 этаже Объекта 2;

- ООО «Гефест Рост» Краткосрочный договор №49/2018 нежилого помещения от 10.09.2018 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 112,63 кв.м., расположенные на 4 этаже Объекта 2;

- ИП Фомагина Н.И. Краткосрочный договор №34/2017 нежилого помещения от 30.06.2017 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 28 кв.м., расположенные на 4 этаже Объекта 2.

2. Обязательными условиями реализации Объектов является заключение с Победителем/Единственным участником аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью не более 3469,3 кв.м, расположенных в цокольном, 1,2,3 этажах Объекта 1 (далее – Помещения) для осуществления банковской деятельности, на следующих условиях:

- объектом аренды по Основному договору в течение первых 6-ти месяцев с даты заключения Основного договора будут являться нежилые помещения общей площадью не более 3469,3 кв.м., в т. ч.:

- цокольный этаж площадью 757,3 кв.м.;

- помещения на 1 этаже площадью 940,6 кв.м.;

- помещения на 2 этаже площадью 1195,6 кв.м.;

- помещения на 3м этаже площадью 575,8 кв.м.

По истечение 6-ти месяцев с даты заключения Основного договора объектом аренды будут являться нежилые помещения общей площадью не более 2107,4 кв. м., в т. ч.:

- цокольный этаж площадью 757,3 кв.м.;

- помещения на 1 этаже площадью 940,6 кв.м.;

- помещения на 2 этаже площадью 409,5 кв.м.

Предварительный договор должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи.

Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды – 10 (десять) лет;

- размер арендной платы за 1 кв.м. Помещений в месяц составляет 310 рублей. Таким образом, ежемесячная арендная плата за Помещения площадью 3469,3 кв.м. составит не более 1 075 483 рублей, по истечение шести месяцев с даты заключения Основного договора ежемесячная арендная плата за Помещения площадью не более 2107,4 кв.м. составит не более 653 294 рубля, и рассматривается Сторонами как включающая в себя НДС по ставкам в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент исчисления налога. В случае изменения налогового законодательства, в части увеличения ставки НДС, арендная плата изменению в сторону увеличения не подлежит/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения, применяемой Арендодателем.

Арендная плата за пользование Помещениями включает в себя платежи за пользование Помещением и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, а так же коммунальные и эксплуатационные услуги (за исключением платы за газоснабжение, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Помещения, уборку прилегающей к Помещению территории, внутреннюю уборку Помещений).

Арендная плата по Договору может увеличиваться ежегодно по соглашению Сторон не чаще одного раза в год, начиная с третьего года срока аренды, согласно индексу потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемому на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации www.gks.ru, но не более чем на 5 (пять)% от величины Арендной платы.

Арендодатель самостоятельно уплачивает коммунальные платежи за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением (газоснабжением) по показаниям приборов учета по фактическому потреблению, а Арендатор осуществляет возмещение данных расходов после предъявления Арендодателем заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

Расходы по теплоснабжению складываются из затрат на газоснабжение, которые определяются по прибору учета газа пропорционально занимаемой Арендатором площади к общей отапливаемой площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации.

Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Помещений, внутренней уборке Помещений, уборке прилегающей к Помещениям территории оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров.

Арендодатель не возражает и согласовывает размещение радиооборудования Арендатора (антенно-фидерное устройство) на крыше Здания в течение всего срока действия договора аренды, а также гарантирует сохранность оборудования, обеспечение электроснабжением, контроль пожарной сигнализации, проверки электрических сетей и кабельных трасс, оповещение о создавшихся аварийных ситуациях, обеспечение круглосуточного доступа представителей Арендатора к размещенному оборудованию.

Арендодатель не возражает и согласовывает размещение дизель-генераторной установки (ДГУ) Арендатора, на весь период действия Договора, в помещении №1 Объекта 1 без какой – либо дополнительной оплаты за его размещения со стороны Арендатора.

Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Помещений, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади, без применения Арендодателем штрафных санкций. Изменение арендуемой площади Помещений оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Помещения не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Помещениями;

- более трех раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения.

3. Заключение с Победителем/Единственным участником с момента переуступки права аренды по договору № 320/873 аренды земельного участка от 20.08.2008 г. договора субаренды части земельного участка площадью не менее 460 кв.м., не занятую Имуществом, для размещения спецтранспорта ПАО Сбербанк, при этом стоимость субаренды 1 кв.м. части земельного участка не должна превышать стоимости аренды 1 кв.м. установленного договором аренды № 320/873 земельного участка от 20.08.2008 г.

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона/Единственным участником (Покупателем) в день подведения итогов аукциона.

Оплата цены продажи Объектов производится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в день подписания договора купли-продажи.

Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи в день оплаты цены продажи Объектов.

Лот №2:

Объект 1: Нежилое восьмиэтажное кирпичное здание (литер Ааа1а2), общая площадь: 3 288,9 кв.м., в том числе холодная пристройка (литер а1) общей площадью 53,3 кв.м., холодная пристройка (литер а2) общей площадью 5,7 кв.м., расположенное по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. №11А, c кадастровым номером 64:50:021303:677;

Объект 2: Здание, инвентарный номер 63:250:002:000079390, литер: Аа, назначение: нежилое, общая площадь: 614,3 кв.м., этажность: 3, расположенное по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. №11А, c кадастровым номером 64:50:000000:22551;

Объект 3: Земельный участок под административное здание отделение Сбербанка №130, площадь: 1 058 кв.м., назначение: земли населенных пунктов (поселений), расположенный по адресу: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. №11А, кадастровый номер 64:50:021404:17;

Объект 4: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под хозяйственный блок отделения Сберегательного банка №130, общая площадь 524 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, уч.11А, кадастровый номер 64:50:021404:41

Начальная цена лота №2 – 65 600 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 58 400 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 4 800 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 1 600 000 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 4 – 800 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №2 – 49 200 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 43 800 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 3 600 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 1 200 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 4 – 600 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 4 920 000руб.

Шаг аукциона на повышение – 1 640 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 3 280 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих краткосрочных договоров аренды:

- ООО «ВэбСайтСофт», Краткосрочный договор №43/2016 нежилого помещения от 05.12.2016 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 123 кв.м., расположенные на 4 этаже Объекта 1;

- ПАО «ВымпелКом», Краткосрочный договор №08/2016 аренды нежилого помещения от 28.03.2016 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 30,6 кв.м. на 7 этаже Объекта 1;

- ООО «Краснокутский хлебозавод», Краткосрочный договор №45/2018 аренды нежилого помещения от 27.08.2018 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 27 кв.м. на 4 этаже Объекта 1;

- ООО ТД «Завод РОСПРОФГАЗ», Краткосрочный договор №44/2018 аренды нежилого помещения от 30.07.2018 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 27,7 кв.м. на 6 этаже Объекта 1;

- ООО «Завод Покровск-Газ», Краткосрочный договор №16/2018 аренды нежилого помещения от 30.03.2018 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 49,4 кв.м. на 5 этаже Объекта 1;

- ООО «Современные технологии», Краткосрочный договор №11/2016 аренды нежилого помещения от 22.06.2016 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 8,68 кв.м. на 6 этаже Объекта 1;

- Воробьева И. В., Краткосрочный договор №43/2018 аренды нежилого помещения от 09.07.2018 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещений 80,6 кв.м. на 3 этаже Объекта 2.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи Объектов является заключение с Победителем/Единственным участником предварительного договора аренды нежилых помещений с приложением к нему проекта основного договора аренды, одновременно с заключением договора купли продажи, для размещения подразделений банка на следующих условиях:

Предметом аренды являются:

В течение первых трех месяцев с даты заключения Основного договора аренды объектом аренды являются части зданий общей площадью не более 1 145,4 кв.м. (далее – Части зданий), состоящие из:

- части здания общей площадью 1 106,4 кв м. (далее – Часть здания 1), в т. ч.: помещения общей площадью 543,5 кв.м., комнат: №№ 1-6, часть помещения №7 площадью 24,9 кв.м. (общей площадью 35,7 кв.м.), №№8-10, 12-26, 27, 28-32, расположенных на первом этаже, помещения общей площадью 371,1 кв.м., состоящие из части помещения № 2 площадью 4,1 кв.м. (общая площадь 58,1 кв.м.), помещений №№ 3-16, № 18, №№23-28, №24а, расположенные на втором этаже, помещения общей площадью 102,8 кв.м., состоящие из комнат: №№ 3,4,5,6,7, расположенных на 3 этаже, помещений общей площадью 89 кв.м., состоящих из комнат:№№ № 3,4,5,7,8, расположенных на 4 этаже нежилого восьмиэтажного кирпичного здания (литер Ааа1а2) общей площадью 3288,9 кв.м., кадастровый номер 64:50:021303:677 (Объект 1), в том числе холодная пристройка (Литер а) общей площадью 3,8 кв.м., холодная пристройка (литер а1) общей площадью 53,3 кв.м., холодная пристройка (Литер а2) общей площадью 5,7 кв.м., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. №11а;

- части нежилого здания общей площадью 39 кв.м., (далее – Часть здания 2), состоящей из помещений №№ 3,4, расположенных в нежилом здании, общей площадью 614,3 кв.м., кадастровый номер 64:50:000000:22551 (Объект 2), количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. №11а.

По истечении трех календарных месяцев с даты заключения Основного договора аренды объектом аренды являются части зданий площадью не более 953,6 кв.м. (далее – Части зданий), состоящие из:

- части здания общей площадью не более 914,6 кв.м., (далее-часть Здания 1) в том числе: помещения общей площадью 543,5 кв.м., состоящие из комнат: №№ 1-6, часть помещения №7 площадью 24,9 кв.м. (общей площадью 35,7 кв.м.), №№8-10, 12-26, 27, 28-32, расположенных на первом этаже, помещения общей площадью 371,1 кв.м., состоящие из части помещения № 2 площадью 4,1 кв.м. (общая площадь 58,1 кв.м.), помещений №№ 3-16, № 18, №№23-28, №24а, расположенные на втором этаже, расположенных на втором этаже, нежилого восьмиэтажного кирпичного здания (литер Ааа1а2) общей площадью 3288,9 кв.м. (Объект 1), в том числе холодная пристройка (Литер а) общей площадью 3,8 кв.м., холодная пристройка (литер а1) общей площадью 53,3 кв.м., холодная пристройка (Литер а2) общей площадью 5,7 кв.м., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. №11а.

- части здания общей площадью 39 кв.м., (далее – Часть здания 2), состоящая из помещений №№ 3,4, расположенных в нежилом здании, общей площадью 614,3 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. №11а (Объект 2).

• срок аренды основного договора – 10 (десять) лет;

• арендная плата за 1 кв.м. в месяц Части здания 1составляет не более 354,5 руб., таким образом, ежемесячная арендная плата за Части здания 1 площадью 892,7 кв.м. составит не более 316 462 (триста шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля, за 1 кв.м. в месяц, Части здания 2 составит не более 100 руб., таким образом ежемесячная арендная плата за Часть здания 2 площадью 39 кв.м. составит не более 3900 рублей и рассматривается Сторонами как включающая в себя НДС по ставкам в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент исчисления налога. В случае изменения налогового законодательства, в части увеличения ставки НДС, арендная плата изменению в сторону увеличения не подлежит/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения, применяемой Арендодателем и включает в себя платежи за пользование Частями зданий и соответствующей частью Земельного участка пропорционально занимаемой площади, платежи за пользование стоянкой для размещение спецтранспорта, платежи за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Здания, включая Помещения, очистку кровли Зданий, в которых находятся Части зданий, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, уборку прилегающей к Частям зданий территориям, внутреннюю уборку Частей зданий, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Частей зданий);

• Арендодатель самостоятельно уплачивает коммунальные платежи за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением по показаниям приборов учета по фактическому потреблению, а Арендатор осуществляет возмещение данных расходов после предъявления Арендодателем заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

Расходы по теплоснабжению складываются из затрат на теплоснабжение, которые определяются по прибору учета пропорционально занимаемой Арендатором площади к общей отапливаемой площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации.

Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением и канализацией, определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Частей зданий, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Помещений, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади, без применения Арендодателем штрафных санкций. Изменение арендуемой площади Помещений оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

Арендная плата по Договору может увеличиваться ежегодно по соглашению Сторон не чаще одного раза в год, начиная с третьего года срока аренды, согласно индексу потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемому на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации www.gks.ru, но не более чем на 5 (пять)% от величины Арендной платы.

Арендодатель не возражает и согласовывает размещение радиооборудования Арендатора (антенно-фидерное устройство) на крыше Здания в течение всего срока действия договора аренды, а также гарантирует сохранность оборудования, обеспечение электроснабжением, контроль пожарной сигнализации, проверки электрических сетей и кабельных трасс, оповещение о создавшихся аварийных ситуациях, обеспечение круглосуточного доступа представителей Арендатора к размещенному оборудованию.

Арендодатель не возражает и согласовывает размещение источника бесперебойного питания (ИБП) Арендатора, на весь период действия Договора, в помещении №1 Объекта 2 без какой – либо дополнительной оплаты за его размещения со стороны Арендатора.

• Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Части зданий не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Помещения;

- более трех раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

• Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения.

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона/Единственным участником (Покупателем) в день подведения итогов аукциона.

Оплата цены продажи Объектов производится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в день подписания договора купли-продажи.

Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи в день оплаты цены продажи Объектов.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

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