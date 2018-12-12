Саратовцев приглашают окунуться в мир Дикого Запада в поселке Рейник

Один из вариантов увлекательного времяпровождения в окрестностях Саратова — отправиться в авантюристический квест «Заповедный край». Приключение в мире дикого Запада организовали конный клуб «Подкова» совместно с проектом «Точка отрыва». Пройти испытание журналистов пригласил комитет области по туризму. Его председатель, Виктория Бородянская, отправилась со всеми протестировать эту игру.

Желающим посетить мероприятие предлагается освободить из плена старателя, у которого находятся золотые россыпи. Для прохождения необходимо две команды участников. Выкупить мужчину можно на аукционе за игровую валюту — монеты. Они зарабатываются за выполнение заданий.

Квест проходит на Кумысной поляне. Конкретный адрес — 10-й микрорайон, 38 поселка Рейник. Дорога от центра Саратова занимает около часа.

Нас встречает инструктор Елена Иванова и сразу же окунает в мир Дикого Запада, не забывая объяснить правила. Правда, мы проходим не полную версию квеста, а только основную его канву, минуя поиск отправных точек для конкурсов по карте, выполнение заданий и головоломок. Также здесь есть все удобства и теплый домик, чтобы согреться,

- Мы не наставляем лук со стрелой на человека, даже если она не натянута. Не делаем холостых выстрелов. Во время спуска на троллее ни в коем случае не держимся за крепление и веревку, — объясняет инструктор.

Сначала нам приходится побыть водоносами. Каждой из команд дается палка с квадратной площадкой на конце. К ней прицеплены веревочки. Участникам нужно взять столько нитей и так рассчитать баланс между ними, чтобы поднять эту конструкцию и донести ее до финиша. Если бутылка летит вниз, ее поднимает инструктор.

Массовые конкурсы помогли выявить командный дух.Фото: Дарья Вострикова

- За этот конкурс вы можете получить три золотых от одного старикашки, который живет в этих горах. Но сами понимаете, просто так он вам их не отдаст, — объясняет легенду квеста инструктор.

Команда председателя комитета по туризму Виктории Бородянской с легкостью одержала победу в этом состязании. В ее руках было больше всех веревочек.

- Я как паучиха, — призналась председатель.

Следующим заданием была стрельба из лука в мишень. За него можно получить до трех золотых в зависимости от набранных очков.

Виктории Бородянской так понравилось стрелять, что лук она выпустила из рук совсем не сразу.

После состязания в меткости мы отправились на плац конного клуба, где предстояло проверить себя в верховой езде. Получить за этот конкурс один золотой можно, если каждый из участников команды не струсит и пройдет круг верхом на животном.

Следующее задание предстояло выполнить на вершине горы. Игрокам нужно спуститься на троллее. Это натянутый под углом трос. На каждого человека одевается страховочное крепление и он, держась за специальную петлю, лихо спускается. Звучит страшно, но на самом деле все выверено, шансы зависнуть над пропастью равны нулю.

Спуск на троллее.Фото: Дарья Вострикова

После такого выплеска адреналина окончательное задание показалось сущим пустяком. Как выяснилось, только на первый взгляд. Это была... импровизированная паутина, через которую нужно было перебраться. Условия таковы — каждый участник может пролезть только в один квадрат, при этом не задев саму конструкцию. Однако многие отверстия плетения настолько малы, что кажется, будто здесь не пройдет даже ребенок.

- Летом, конечно, проще преодолевать это препятствие. А так, когда много людей — помогают друг другу, руки дают. Сразу видно работу команды, — делится Елена.

После такого задания нас приглашают в теплый домик выпить чай из самовара и поесть блинов с начинками и, как в старину, погреться у печи. Подкрепившись, мы отправляемся вновь на улицу, где нас уже ждут рыцарские доспехи.

- Каждый может ощутить себя воином средневековья. Кольчуга и фанерный щит предназначены больше для фотографий, выйти получится разве что в постановочный бой. Слишком эластичен доспех. А вот железо неплохо справляется с этой задачей. Если хочется полностью погрузиться в битву, то мы выдаем крепкое вооружение и защиту. Увлечение приходится по вкусу взрослым, но больше детям, — делится инструктор Александр.

Примерить на себя образ воина — абсолютно бесплатно. Квест обойдется в 700 рублей с человека.

Если у вас нет компании, а прийти все равно хочется, это не проблема. Организаторы мероприятия занесут вас в список и потом предложат присоединиться к какой-либо записавшейся группе.

Накануне Нового года гостей могут посетить Дед Мороз и Снегурочка в конце квеста. Это вызывает бурю восторга среди маленьких гостей. Сюда уже не первый год на елки и игры приходят семьи с детьми или же школьные классы.

Второй вариант окончания прогулки — катание на ватрушках, напоминающих водные матрасы. Отличный вид экстрима с комфортом, ведь с высокой горы вы будете лететь словно в огромном, круглом кресле.

Запись на мероприятие уже открыта. Окунуться в заповедный мир можно ежедневно, с 9:00 до 18:00.