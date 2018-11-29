Точность геодезических измерений — важная составляющая строительства

В «Комсомольской правде — Саратов» состоялся круглый стол, посвященный точности геодезических приборов.

В мероприятии приняли участие: эксперт ЦСМ Росстандарта Максим Платонов, геодезист МУП Городское БТИ Саратова Валентин Малиновский и инженер по благоустройству МУП Городское БТИ Елена Романова.

- Геодезические работы являются одними из самых важных при любом строительстве. Они позволяют определить максимально точное размещение объектов, — рассказал Максим Платонов.

Максим ПлатоновФото: Екатерина Семенова

Он отметил, что в строительной сфере даже малейшие нарушения чреваты серьезными последствиями, поэтому от точности измерений на начальном этапе зависит окончательный результат строительства.

При этом геодезические измерения важны не только для крупных организаций, но и для частных лиц, например, при сделках с земельными участками. Ведь их нужно ставить на кадастровый учет, следовательно, точно указывать местонахождение и размеры.

Сейчас несложно найти на просторах интернета фирму, которая готова провести геодезическую и кадастровую работу, но насколько верну будут результаты ее исследований?

Специалисты Росстандарта сталкивались со случаями, когда частные предприятия пользовались не совсем точным оборудованием, например, подержанным.

- Граждане, требуйте правоустанавливающие и разрешительные документы на осуществление деятельности о поверке на все применяемые средства измерений, используемые в работе, — посоветовал Максим Платонов.

При этом в лабораториях Росстандарта проводят все виды поверки оборудования. В частности, точность тахеометров проверяют в полном объеме. Причем это занимает не более полумесяца и стоит порядка 9 тыс. рублей. В то время как стоимость прибора достигает миллионов рублей. Естественно, намного проще и дешевле поверить его, чем приобретать новый.

Кроме тахеометров в геодезии используются такие точные приборы как нивелиры, теодолиты, GPS-Глонасс аппаратура, лазерные дальномеры.

- Поверки геодезического оборудования проводятся примерно раз в год, — рассказал Валентин Малиновский.

Валентин МалиновскийФото: Екатерина Семенова

Он подтвердил, что частные компании зачастую экономят на лабораторном оборудовании, которое необходимо для поверки, поэтому приборы приходится возить в Москву или Самару. Однако перевозка сопряжена с опасностью повредить средство измерения.

Максим Платонов отметил, что теперь в Саратове центр метрологии занимается поверкой тахеометров, в перспективе — Leica.

- Саратовский Центр метрологии обладает всеми необходимыми ресурсами для определения точностных характеристик и аппаратуры для геодезической и картографической деятельности. В наличии имеется эталонное и вспомогательное оборудование. Кроме того, оказываются услуги по его ремонту, — резюмировал Максим Платонов.