В «КП-Саратов» обсудят точность геодезических измерителей

В пресс-центре «Комсомолки» состоится заседание круглого стола центра им. Б.А. Дубовикова «Точность измерения и поверка геодезического оборудования».

Обсуждаемые вопросы:

- Поверка геодезического оборудования, GPS\Глонасс, лазерные дальномеры,

- Важность точности измерений при проведении геодезических работ,

- Правила работы с геодезическим оборудованием, чем чреваты неточности,

- Сложности и географические особенности региона при проведении геодезических и кадастровых работ,

- Поверка геодезического оборудования, GPS\Глонасс, лазерных дальнометров, нивелиров: интервалы поверки, сроки поверки.

В беседе принимут участие:

Максим Сергеевич Платонов — эксперт ЦСМ Росстандарта по Саратовской области,

Дмитрий Александрович Юмашев — начальник отдела НК ЦСМ им. Б.А. Дубовикова.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Трансляция будет активна по ссылке:

https://youtu.be/HbBo2i2ybkU