В «КП-Саратов» обсудят точность геодезических измерителей
Точность измерения и поверка геодезического оборудования .Заседание круглого стола центра им. Б.А. Дубовикова Точность измерения и поверка геодезического оборудования Обсуждаемые вопросы: - поверка геодезического оборудования, GPS Глонасс, лазерные дальномеры - Важность точности измерений при проведении геодезических работ - Правила работы с геодезическим оборудованием, чем чреваты неточности - Сложности и географические особенности региона при проведении геодезических и кадастровых работ - Поверка геодезического оборудования, GPS Глонасс, лазерных дальнометров, нивелиров: интервалы поверки, сроки поверки
В пресс-центре «Комсомолки» состоится заседание круглого стола центра им. Б.А. Дубовикова «Точность измерения и поверка геодезического оборудования».
Обсуждаемые вопросы:
- Поверка геодезического оборудования, GPS\Глонасс, лазерные дальномеры,
- Важность точности измерений при проведении геодезических работ,
- Правила работы с геодезическим оборудованием, чем чреваты неточности,
- Сложности и географические особенности региона при проведении геодезических и кадастровых работ,
- Поверка геодезического оборудования, GPS\Глонасс, лазерных дальнометров, нивелиров: интервалы поверки, сроки поверки.
В беседе принимут участие:
Максим Сергеевич Платонов — эксперт ЦСМ Росстандарта по Саратовской области,
Дмитрий Александрович Юмашев — начальник отдела НК ЦСМ им. Б.А. Дубовикова.
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