2018-11-28T16:55:04+03:00
Общество

В «КП-Саратов» обсудят точность геодезических измерителей

В круглом столе примут участие эксперты Росреестра
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Точность измерения и поверка геодезического оборудования .Заседание круглого стола центра им. Б.А. Дубовикова Точность измерения и поверка геодезического оборудования Обсуждаемые вопросы: - поверка геодезического оборудования, GPS Глонасс, лазерные дальномеры - Важность точности измерений при проведении геодезических работ - Правила работы с геодезическим оборудованием, чем чреваты неточности - Сложности и географические особенности региона при проведении геодезических и кадастровых работ - Поверка геодезического оборудования, GPS Глонасс, лазерных дальнометров, нивелиров: интервалы поверки, сроки поверки

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В пресс-центре «Комсомолки» состоится заседание круглого стола центра им. Б.А. Дубовикова «Точность измерения и поверка геодезического оборудования».

Обсуждаемые вопросы:

- Поверка геодезического оборудования, GPS\Глонасс, лазерные дальномеры,

- Важность точности измерений при проведении геодезических работ,

- Правила работы с геодезическим оборудованием, чем чреваты неточности,

- Сложности и географические особенности региона при проведении геодезических и кадастровых работ,

- Поверка геодезического оборудования, GPS\Глонасс, лазерных дальнометров, нивелиров: интервалы поверки, сроки поверки.

В беседе принимут участие:

Максим Сергеевич Платонов — эксперт ЦСМ Росстандарта по Саратовской области,

Дмитрий Александрович Юмашев — начальник отдела НК ЦСМ им. Б.А. Дубовикова.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Трансляция будет активна по ссылке:

https://youtu.be/HbBo2i2ybkU

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