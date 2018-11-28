В Саратовской области Х5 Retail Group открыла новый распределительный центр

В Саратовской области возле транспортной развязки кольцевой автодороги у поселка Сторожевка торжественно открыли новый логистический комплекс – распределительный центр компании Х5 Retail Group. Ведущая российская продуктовая розничная компания владеет 170 объектами на территории региона, в частности, 162 магазинами сети «Пятерочка».

На открытие приехал губернатор Валерий Радаев, министр экономического развития Юлия Швакова, депутат Госдумы РФ Евгений Примаков, руководство компании Х5 Retail Group.

Глава региона отметил важность открытия подобного современного распределительного центра.

- Это событие имеет большое значение в первую очередь для саратовских потребителей. Так как представленный здесь сегмент продукции на 10% ниже по стоимости. Для местных производителей центр даёт новые возможности в логистике, которые также влияют на ценовую политику и дают гарантии качества. О необходимости таких комплексов мы говорили раньше, сегодня благодаря партнёрам, с которыми заключено соглашение, есть результат. Компания видит пути своего развития в Саратовской области, а это перспективы и для местных товаропроизводителей, — подчеркнул губернатор.

Кстати, в соответствии с тем же соглашением, заключенным Х5 Retail Group с правительством региона в марте 2018 года, наряду с открытием РЦ компания планирует до конца 2019 года открыть в Саратовской области 130 магазинов.

- Мы видим, как развивается экономика Саратовской области, как жители региона предъявляют новые требования к качеству продуктов, которые они ежедневно потребляют. Поэтому сегодняшнее открытие распределительного центра - это наше стремление сделать саратовскую продовольственную корзину доступной по цене, сделать ее разнообразной с точки зрения продуктов саратовского производства. И, конечно, это еще новые рабочие места, — сказал директор по взаимодействию с органами госвласти Х5 Retail Group Станислав Наумов.

Общий объем инвестиций в проект РЦ - 800 млн рублей. Губернатор Радаев подчеркнул, что это пример того, как в регионе работают с инвестором и создают для него условия. Он также отметил правильную позицию муниципальной власти, которая взаимодействовала с компанией на всем протяженииреализации проекта в Саратовском районе.

Распределительный центр в чистом поле был построен в короткие сроки - с момента планирования до запуска прошло 14 месяцев. Сегодня прошло его торжественное открытие.

В день открытия в самом большом помещении разместились столы с образцами продукции саратовских производителей, которые уже работают с Х5 Retail Group. Как рассказали представители компании, в новый распределительный центр свою продукцию поставляют в общей сложности более 250 производителей, в том числе уже 30 местных компаний.

Распределительный центр занимает площадь 16 тыс. кв.м. Он стал десятым РЦ в Приволжском федеральном округе и предназначен для размещения практически всех категорий товаров и состоит из нескольких зон, в каждой из которых поддерживается необходимый для хранения продукции температурный режим.

Автопарк нового распределительного центра составляет 50 автомобилей. При этом используетсяавтоматизированная система управления транспортом, которая позволяет оптимизировать маршруты движения до магазинов. Планируемая география поставок – Саратовская и Волгоградская области, где уже более 270 магазинов «Пятерочка».

- РЦ «Саратов» станет точкой сосредоточения местных поставщиков, расширив объем сбыта, а также географию поставок их продукции в другие регионы. Кроме того, он поможет значительно снизить расходы поставщиков на доставку товара. При выходе на полную мощность РЦ «Саратов» будет обрабатывать продукцию более чем 350 поставщиков, - рассказал директор по логистике сети «Пятерочка» Александр Дедегкаев.