Президент фонда «Неравнодушные сердца» уверена, что добро побеждает

В «Комсомольской правде — Саратов» состоялась пресс-конференция по итогам работы фонда «Неравнодушные сердца» в рамках проекта «Будьте рядом».

О достигнутых результатах и новых проектах рассказали: президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова, председатель Саратовского областного отделения «Боевое братство» Сергей Авезниязов, депутат Саратовской областной думы Дмитрий Пьяных и председатель Совета отцов области Николай Фетисов.

- Мы рады, что наш проект получил такой отклик и что так много вокруг неравнодушных сердец, — отметила Алла Фетисова. — Когда видим, как много людей готовы бросить свои дела и прийти на помощь, то понимаем, что общество живо и что добро побеждает.

Алла ФетисоваФото: Екатерина Семенова

Дмитрий Пьяных отметил, что Год добровольца, проходящий в России, позволил выявить огромное число направлений, по которым можно работать. Он заявил, что добровольчество и волонтерство охватывает все больше сфер общественной деятельности.

- Ключевую роль играют молодые люди, которые подключаются к разным проектам. Однако все больше становится «серебряных волонтеров», то есть старшего возраста, они также желают принимать участие в общественной работе, — рассказал Дмитрий Пьяных.

Дмитрий ПьяныхФото: Екатерина Семенова

Во время пресс-конференции было поведано о нескольких проектах, которые еще только планируется воплотить в жизнь.

По словам Сергея Авезниязова, 1 июля должен состояться марш в честь всех, кто принимал участие в локальных войнах. Специально для этого будет подготовлено полотнище с фотографиями и именами всех участников.

Сергей АвезниязовФото: Екатерина Семенова

Алла Фетисова рассказала о проекте в вузах. Приглашенные психологи, в том числе профессор из Чувашии, научат студентов как создать семью. Другой проект — открытие скаутского лагеря в Аткарске. Для детей будут организованы встречи с интересными людьми, что поможет направить подростковую энергию в нужное русло.

Николай Фетисов рассказал о проекте, который будет проведет как продолжение деятельности Совета отцов. С 10 декабря по 10 марта состоятся сдачи ГТО, для этого будут созданы комитеты с участием родителей, спортивных организаций. Итоги проекта подведет Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка в России. Кроме того, Николай Фетисов анонсировал Всероссийский форум отцовства.

Николай ФетисовФото: Екатерина Семенова

Многие начинания возникают случайно, рассказала Алла Фетисова. Например, проект помощи людям, которые перенесли тяжелые заболевания и потеряли веру в себя, родился после встречи с женщиной, пережившей онкологию. Президент благотворительного фонда «Жизнь» Наталья Биюн познакомилась с ней и помогла вновь найти свое место в жизни. Теперь это совместная работа по оказанию психологической поддержки нуждающимся гражданам, к ней присоединился фонд «Неравнодушные сердца» и организация «Ты не один», которую возглавляет Венера Павленко.

По словам Натальи Биюн, в феврале состоится благотворительный бал, который приурочен ко Всемирному дню борьбы против рака.

Валерий Багалай, член Совета отцов Саратовской области, рассказал о некоторых случаях конкретной помощи. Когда семья погорельцев осталась без всего, то на призыв откликнулись множество людей.

- За неделю накрыл шквал помощи. Каждая семья несла по большому мешку. За два дня привезли огромное количество вещей: и продукты, и одежду, и посуду. В итоге семья погорельцев даже нас остановила и попросила раздать часть иным нуждающимся, — сообщил он.

В другом случае для мальчика, лишившегося матери, родители учеников из его класса организовали сбор средств. В итоге была собрана сумма, которую хватило на ремонт его жилья, выполненный, кстати, также силами добровольцев. Это одно из добрых дел в рамках проекта «Всем миром».

- Мы обязаны смотреть в будущее. Ситуация с нашими детьми говорит о какой-то недоработке с ними. Надо всерьез задуматься о том, в каком будущем будут жить наши дети, — сказал Николай Фетисов.

В конце встречи Алла Фетисова заверила, что все инициативы в рамках проекта «Будьте рядом» реализуются, уже появляются новые идеи.