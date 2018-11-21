Кто подставляет зампреда правительства Саратовской области?

Ситуация с саратовским волейбольным «Протоном» окончательно выходит из спортивной повестки и вплетается в политику. По всей видимости, именно в ней, а еще в правоохранительной и судебной системе видят свою надежду на реванш руководители клуба, команду которого не допустили к чемпионату России и лишили бюджетного финансирования.

На этой неделе достоянием общественности стали несколько эпизодов начинающихся судебных процессов.

Руководители «Протона-БАЭС» подали в суд на министра спорта Александра Абросимова и председателя областной федерации волейбола Анатолия Годаля. Обоих подозревают в том, что они умышленно не поставили подписи под заявкой клуба из-за чего Всероссийская федерация не приняла документы и не допустила «Протон» к чемпионату России. Заявления Александра Абросимова о том, что он ждал подписи от Годаля, теперь нужно чем-то подкреплять в суде. При том, что в документах первой должна стоять подпись именно министра. Анатолию Годалю, видимо, придется объяснять, что отсутствие его подписи никак не связано с тем, что новая команда «Протон-Саратов» выступает под эгидой федерации, которую он возглавляет, и бюджетное, а также потенциальное спонсорское финансирование должно пойти теперь именно через него.

Волейболистки «Протон-БАЭС» слушали обещания чиновников с вниманием

Насколько это реально, покажут итоги другого судебного разбирательства. В Хамовнический суд Москвы подан иск клуба «Протон-БАЭС» на решения Арбитража при Всероссийской федерации волейбола. В октябре Арбитраж при ВФВ отказал клубу в удовлетворении жалобы на отказ в продлении срока подачи документов, а также отверг жалобу о недопуске к чемпионату России.

Борьба клуба с Всероссийской федерацией выглядит отчаянным шагом. Ранее Арбитраж при ВФВ решил, что допуск другой команды к чемпионату на интересы и права «Протона» не повлиял.

Вчера, 20 ноября, региональный СУ СКР опубликовал на своем официальном сайте сообщение о проверке материалов прокуратуры по поводу волейбольного клуба «Протон-БАЭС».

- В действиях чиновников областного правительства усматриваются признаки превышения должностных полномочий и воспрепятствование законной деятельности, а также вмешательство в работу волейбольного клуба. В итоге это привело к невозможности привлекать спонсорские средства и выплачивать игрокам зарплату, - говорится в тексте сообщения СКР. С учетом того, что ранее сообщалось о начале проверки прокуратуры в отношении зампреда правительства области Валентины Гречушкиной, которая курирует социальный блок и минспорта, можно предположить, что СКР проверяет именно ее и министра Абросимова по поводу ситуации с «Протоном».

Гречушкина отвечает в правительстве Саратовской области за очень широкий круг вопросов. Волейбол, пусть даже уровня российской Суперлиги, в этом списке ее зон внимания был явно не на первых местах. Это - уровень ответственности министра спорта. Необычность привлечения зампреда к разбирательству с правоохранительными надзорными органами по такому вопросу связан с тем, что Валентина Гречушкина сама напрямую несколько раз активно приняла участие в судьбе «Протона-БАЭС». Самый главный эпизод – письмо от 11 сентября которое она направила президенту ВФВ, в котором просила заявить вместо «Протон-БАЭС» на чемпионат России недавно созданную команду «Протон-Саратов». Причина - «в связи с потерей доверия к руководству». Именно это письмо Гречушкиной легло в основу решения исполкома Всероссийской федерации волейбола о замене уже игравшей команды на другую, еще не существовавшую.

Следователям предстоит установить, на чем именно основывалась потеря доверия к руководству клуба. Пока со стороны минспорта или зампреда официальных публичных пояснений по этому поводу не звучало.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности «Протона-БАЭС», которую организовал контрольно-аналитический комитет правительства по поручению Гречушкиной в октябре, никаких растрат и злоупотреблений не выявил. Председатель комитета Евгений Петькин сообщил, что основная претензия - долги по зарплате в клубе связана с излишними обязательствами «Протона», на которых нет финансирования.

Кстати, в Арбитражном суде Саратовской области сегодня, 21 ноября, стартовал процесс по поводу невыплаченных «Протону» региональным минспорта 5,5 млн рублей грантовой поддержки с начала года. Возможно, как раз этих средств могло хватить на закрытие долгов по зарплате.

Теперь суды и следователи будут искать ответы на все вышеперечисленные вопросы. Среди них есть и очень каверзные.

В документах, которые оказались в рамках проверки действий областных чиновников у СУ СКР по Саратовской области, есть еще одно важное письмо зампреда. По поручению губернатора Валентина Гречушкина в сентябре подготовила ответ клубу «Протон-БАЭС», который обращался к главе региона по поводу судьбы команды.

- Президиумом федерации волейбола России принято решение о допуске к участию в Чемпионате России Суперлиге по волейболу среди женщин команды от Саратовской области «Протон-Саратов», — говориться в тексте за подписью зампреда.

Заседаний Президиума ВФВ в сентябре не было, это легко выяснить на сайте Федерации. Они проходили 25 июля и 3 октября. По-видимому, составлявшие письмо подчиненные зампреда просто не увидели разницы между Исполкомом и Президиумом ВФВ. Решение по допуску новой команды вместо «Протона» принимал Исполком Федерации 21 сентября. Только вот это письмо Валентины Гречушкиной, с упоминанием принятого на этом заседании решения было подписано 17 сентября. Т.е. за три дня до тех событий, которые в нем описываются.

Решение исполкома по команде «Протон-БАЭС»