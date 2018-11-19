2018-11-19T17:36:31+03:00
Спорт

Волейбольный «Протон-БАЭС» подал иск к министру спорта

Иск к руководителю региональной федерации волейбола Годалю рассмотрят уже 21 ноября
Александр Уриевский
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Александр АбросимовАлександр АбросимовФото: Александр Уриевский
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Стали известны даты рассмотрения исков волейбольного клуба «Протон-БАЭС», которые поданы в отношении руководителя федерации волейбола Саратовской области Анатолия Годаля и министра спорта и молодежной политики Александра Абросимова.

Оба дела будут рассматриваться в Кировском районном суде. Первая беседа по иску к Годалю состоится 21 ноября у судьи Елены Сорокиной.

Претензии волейбольного клуба к министру Абросимову, по информации «КП-Саратов», начнет рассматривать судья Юлия Медная 28 ноября.

Напомним, по мнению руководства «Протон-БАЭС», отсутствие подписей чиновника и руководителя федерации на заявочных листах команды послужили причиной для недопуска ее к соревнованиям Чемпионата и Кубка России. При этом, на взгляд истцов, никаких причин для отказа в подписях официально озвучено так и не было.

Анатолий Годаль

Анатолий Годаль

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