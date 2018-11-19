2018-11-19T17:16:48+03:00
Общество

В «КП-Саратов» обсудят туристический маршрут по области

Проект вошел в федеральный туристский проект «Великий волжский путь»
Екатерина Семенова
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Трехдневный маршрут по Саратовской области Золотые огни Саратова вошел в федеральный туристский пр.По итогам аккредитации в комитете по импортозамещению в туризме Министерства культуры Российской Федерации трехдневный маршрут по Саратовской области Золотые огни Саратова вошел в федеральный туристский проект Великий волжский путь и стал пятым маршрутом в проекте. Ему присвоен статус Брендовый . Маршрут размещен на сайте Ассоциации туроператоров России и рекомендован для реализации федеральным туроператорам. Маршрут Золотые огни Саратова рассчитан на широкий круг потребителей взрослое население, школьники и студенты, организованные группы детей, семьи с детьми, иностранцы, пожилые люди и предполагает его круглогодичную реализацию. Маршрут проходит через города: г. Саратов г. Вольск г. Балаково. В рамках маршрута в Саратове проходит обзорная экскурсия по городу, посещение Художественного музея имени А.Н. Радищева и Парка Победы, Музея боевой и трудовой славы с выставкой Поезд милосердия , Этнографического комплекса Национальная деревня , Музея истории Саратовской митрополии и Музея саратовской гармоники. В Вольске предусмотрена пешеходная экскурсия по центру города и посещение Картинной галереи. В Балаково обзорная экскурсия по исторической части города с посещением Свято-Троицкого храма и Усадьбы Паисия Мальцева.

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20 ноября 2018 года в 14:00 смотрите прямую трансляцию пресс-конференции по итогам аккредитации в комитете по импортозамещению в туризме.

Трехдневный маршрут по Саратовской области «Золотые огни Саратова» вошел в федеральный туристский проект «Великий волжский путь».

Маршрут «Золотые огни Саратова» рассчитан на широкий круг потребителей – взрослое население, школьники и студенты, организованные группы детей, семьи с детьми, иностранцы, пожилые люди и предполагает его круглогодичную реализацию.

Маршрут проходит через города: Саратов — ВольскБалаково.

В рамках маршрута в Саратове проходит обзорная экскурсия по городу, посещение Художественного музея имени А.Н. Радищева и Парка Победы, Музея боевой и трудовой славы с выставкой «Поезд милосердия», Этнографического комплекса «Национальная деревня», Музея истории Саратовской митрополии и Музея саратовской гармоники.

В Вольске предусмотрена пешеходная экскурсия по центру города и посещение Картинной галереи. В Балаково – обзорная экскурсия по исторической части города с посещением Свято-Троицкого храма и Усадьбы Паисия Мальцева.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Ссылка на трансляцию будет активна 20 ноября 2018 года в 14:00: https://youtu.be/6L3NYWxsME4

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