Выжившие в столкновении с поездом водители автобуса доставлены санавиацией в Саратов

Двое граждан Казахстана, выжившие в столкновении автобуса с поездом в Озинском районе Саратовской области, доставлены в Саратов.

Как рассказала «КП-Саратов» глава района Антонина Галяшкина, пострадавшие прибыли в Саратов санавиацией.

- Это два водителя, один из них 61--летний, в момент аварии находился за рулем, второй — 36-лет, его сменщик. В минуты столкновения они были в передней части салона, это спасло им жизнь, — уточнила Галяшкина.

Напомним, около 11:50 17 ноября грузовой поезд протаранил автобус Setra. ЧП случилось на перегоне станций Озинки — Семиглавый Мар (Казахстан). В ДТП погибли четверо граждан Узбекистана - двое 43-летних мужчин, 32-летний пассажир и 31-летняя женщина. Еще одна 31-летняя жительница той же страны скончалась в местной больнице в этот же день от тяжелых травм.

Советник пресс-службы регионального министерства здравоохранения Александр Колоколов рассказал «КП-Саратов», что двое пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу.

- Они находятся в тяжелом состоянии, и вся медицинская помощь оказывается им в полном объеме, — сообщил он.

Напомним, губернатор Саратовской области Валерий Радаев оперативно дал поручение зампреду Роману Бусаргину лично держать на контроле данную ситуацию.

В ДТП с поездом погибли пять пассажиров автобусаФото: Фото очевидцев

В отношении водителя автобуса полицейские возбудили уголовное дело.

- В отношении водителя автобуса, допустившего столкновение с товарным поездом на железнодорожном переезде в районе поселка Озинки, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, он задержан, — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Чемкент (республика Узбекистан) — Воронеж, нарушил правила проезда железнодорожного переезда и проехал на красный сигнал светофора.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, ведомство проверит соблюдения законодательства о безопасности движения.

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