АО «Российский аукционный дом» сообщает

Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 796-п1 от 14.11.2018г., сообщает об отмене аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по лоту №1, назначенного на 25.12.2018г.:

Лот №1:

Нежилое здание, назначение: сбербанк, площадь 1 980,5 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, а также подземных 1, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Бубенца, д. 21/5, c кадастровым номером 64:46:020721:147

Начальная цена Объекта – 13 920 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта – 9 280 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 928 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 464 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 928 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащего государственной регистрации:

- Краткосрочный договор аренды нежилых помещений № 3 от 28.07.2017 г., заключенный с ООО «Сбербанк-Сервис» на срок 11 мес., площадь 14,2 кв. м., 2 этаж, помещение № 12, с условием автоматической пролонгации;

- Краткосрочный договор аренды нежилого помещения № 24/2018 от 07.05.2018 г., заключенный с ООО «Золотой колос Поволжья» на срок 11 мес., площадь 18,3 кв.м., 2 этаж, помещение № 3, с условием автоматической пролонгации;

- Договор аренды нежилых помещений №4103-18ТСД от 23.07.2018 г., заключенный с ООО «Транснефть-ТСД» на срок 11 мес., общая площадь 92,8, 2 этаж, помещения №№4-8;

- Договор о передаче в безвозмездное временное пользование нежилых помещений б/н от 25.08.2015 г., заключенный с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области, сроком до 31.12.2020 г., общая площадь 399,6 кв. м., помещения №16-24,28-32,34,35,41, 2 этаж;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного договора аренды Части здания общей площадью 545,1 кв. м., в том числе помещения №№ 1-3, 6-17, 29-35, 38-41, часть помещения №44 площадью 5,9 кв.м. (общей площадью 8,6 кв. м.), помещения №№ 45-46, расположенные на 1 этаже здания этаже здания, назначение: нежилое здание, 2-этажный (подземных этажей – 1), общей площадью 1980,5 кв. м. для осуществления банковской деятельности, на следующих условиях:

- объектом аренды по Основному договору будет являться Часть здания общей площадью 545,1 кв. м., в том числе помещения №№ 1-3, 6-17, 29-35, 38-41, часть помещения №44 площадью 5,9 кв. м. (общей площадью 8,6 кв. м.), помещений №№ 45-46, расположенных на 1 этаже здания, назначение: нежилое здание, 2-этажный (подземных этажей – 1), общей площадью 1980,5 кв. м.

Предварительный договор должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды основного договора – 10 (десять) лет;

- размер Постоянной части арендной платы за 1 кв. м. Части здания в месяц составляет не более 177,3 рублей. Таким образом, ежемесячная Постоянная часть арендной платы за Часть здания площадью 545,1 кв. м. составит не более 96 645 (девяносто шесть тысяч шестьсот сорок пять) рублей и рассматривается Сторонами как включающая в себя НДС по ставкам в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент исчисления налога. В случае изменения налогового законодательства, в части увеличения ставки НДС, Постоянная часть арендной платы и иные суммы, предусмотренные настоящим Договором, равно как и общая стоимость Договора, изменению в сторону увеличения не подлежат;

- Стороны осознают и гарантируют, что увеличение ставки НДС, не повлияет на исполнение обязательств Сторон, предусмотренных Основным договором/НДС не облагается, в зависимости от применения Арендодателем системы налогообложения;

- постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью здания и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть здания, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газоснабжением), водоотведением, уборку прилегающей к Части здания территории, внутреннюю уборку Части здания, дератизацию и дезинфекцию Части здания, вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) Части здания);

- переменная часть арендной платы представляет собой плату за теплоснабжение (газоснабжение), электроэнергию, водоснабжение и водоотведение. Размер Переменной части арендной платы определяется Сторонами ежемесячно на основании счетов на оплату соответствующего вида коммунальных услуг с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа);

- Расходы за потребленную электроэнергию, водоотведение, водоснабжение определяются по приборам учета Части здания, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями. Показания приборов учета снимаются Арендодателями в присутствии Арендатора;

- Расходы по теплоснабжению (газоснабжению), определяются по прибору учета газа Здания и рассчитываются пропорционально площади Части здания к общей отапливаемой площади Здания по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации;

- Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части здания, внутренней уборке Части здания, уборке прилегающей к Части здания территории оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

- Постоянная часть арендной платы по Основному договору может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет аренды) увеличиваться в размере не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины Постоянной части арендной платы;

- В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости размер Постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях;

- Новый размер Постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

- Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Части здания, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части здания оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

- Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Часть здания не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Части здания;

- более трех раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения, без применения штрафных санкций со стороны Арендодателя.

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Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения № РАД-200/1018 от 12.04.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 17 декабря 2018г. в 13 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 16 ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года, по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 13 декабря 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 14 декабря 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 17 декабря 2018 г. с 12:30 до 12:55 по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 17 декабря 2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова,

д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу единым лотом:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: нежилое, 3 - этажный, общая площадь: 1 018,2 кв.м., инв. №15586, лит А, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», c кадастровым номером 64:47:040503:492;

Объект 2: Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, общая площадь 478 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», кадастровый номер 64:47:040503:67;

Объект 3: Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, общая площадь 367 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, д. 3 «А», кадастровый номер 64:47:040503:68

Начальная цена Лота №1 – 8 820 000 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 8 530 200 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 163 800 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 126 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 8 000 000 руб., с учетом НДС 18%., в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 7 736 891 руб. 40 коп., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 148 566 руб. 60 коп., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 114 542 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 800 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 82 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 164 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием заключения договора купли-продажи Объектов является заключение с Победителем (единственным участником) предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью 591,2 кв. м, расположенных на 1,2,3 этажах Объекта 1 и части Объекта 2 для банковской деятельности, площадью 52 кв.м., по форме, являющейся приложением к аукционной документации, на следующих условиях:

- Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объекта 1;

- Стороны обязуются не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Предварительного договора аренды заключить основной договор аренды (далее – Основной договор):

- В течение первых 3-х календарных месяцев с даты заключения Основного договора аренды объектом аренды будут являться нежилые помещения площадью 591,2 кв.м., (далее – Помещения), состоящие из: комнаты №№ 1-3, 6-16, общей площадью 247 кв. м., расположенные на первом этаже Объекта 1, комнаты №№ 17-23, 30-32, общей площадью 237,9 кв. м., расположенные на втором этаже Объекта 1, комнаты №№35,38 площадью 106,3 кв.м., расположенные на третьем этаже Объекта 1;

- Площадь аренды части Объекта 2 для банковской деятельности составит не более 52 кв. м. со следующими характеристиками: кадастровый номер: 64:47:040503:68, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 367 кв. м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, дом 3 «А»;

- Постоянная часть арендной платы 1 этажа не более 2 923 руб./кв.м./год, 2 и 3 этажа не более 2 165 руб./кв.м./год с учетом НДС/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя. Ставка аренды включает в себя платежи за пользование помещением, в том числе плату за услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию систем жизнеобеспечения здания/помещения;

- коммунальные услуги (пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением и канализацией) оплачиваются Банком отдельно на основании показаний счетчиков и платежных документов, выставленных снабжающими и обслуживающими организациями по действующим тарифам и нормативам, без каких-либо дополнительных начислений со стороны Арендодателя;

- срок аренды – не менее 10 лет с возможностью досрочного расторжения в одностороннем внесудебном порядке по требованию Арендатора при условии письменного уведомления арендодателя не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты расторжения договора, без применения Арендодателем штрафных санкций;

- индексация арендной платы по соглашению сторон - не чаще одного раза в год, начиная с третьего года срока аренды, согласно индексу потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемому на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации www.gks.ru, но не более чем на 5 (пять) %;

- арендная плата за 1 кв. м. части Объекта 2 составит не более 12 рублей 00 копеек, итого постоянная часть арендной платы за 1 календарный месяц аренды Части Объекта 2 составит не более 624 (шестьсот двадцать четыре) рублей 00 копеек, с учетом НДС/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя.

- по истечении первых трех месяцев аренды, площадь аренды помещений составит не более 412,1 кв.м., состоящие из: комнаты №№ 1-3, 6-16, общей площадью 247 кв. м., расположенные на первом этаже Объекта 1, комнаты №№ 17-21, часть комнаты 22 площадью 70 кв. м. (общей площадью 143 кв. м.), 23, 30-32, общей площадью 165,1 кв. м., расположенные на втором этаже Объекта 1, постоянная часть арендной платы 1 этажа не более 2 923 руб./кв.м./год, 2 и 3 этажа не более 2 165 руб./кв.м./год с учетом НДС/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя. Ставка аренды включает в себя платежи за пользование помещением, в том числе плату за услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию систем жизнеобеспечения здания/помещения.

- площадь аренды части Объекта 2 для банковской деятельности составит не более 52 кв. м. со следующими характеристиками: кадастровый номер: 64:47:040503:68, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 367 кв. м., расположенный по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская, дом 3 «А»;

- арендная плата за 1 кв. м. части Объекта 2 составит не более 12 рублей 00 копеек, итого постоянная часть арендной платы за 1 календарный месяц аренды Части земельного участка составит не более 624 (шестьсот двадцать четыре) рублей 00 копеек, с учетом НДС/НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения арендодателя.

- Срок аренды – 10 (десять) лет;

Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Помещениями, Частью земельного участка; за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Помещений, очистку кровли Здания, в котором находятся Помещения, от снега и наледи в зимний период (в части пропорциональной площади арендуемых Помещений), коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, канализацией, уборку прилегающей к Помещению территории, внутреннюю уборку Помещений, вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), дератизацию и дезинсекцию Помещений).

Переменная часть арендной платы представляет собой плату за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, канализацией.

Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением и канализацией, определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Помещений, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

Расходы по теплоснабжению, возмещается Арендатором исходя из общего размера затрат на теплоснабжение по прибору учета и утвержденных тарифов пропорционально площади Помещений к общей площади Здания.

Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Помещений, внутренней уборке Помещений, уборке прилегающей к Помещениям территории на расстоянии 3 метра от фасада по лицевой части Здания оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров.

Постоянная часть арендной платы по Основному договору может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины Постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в г. Ртищево размер Постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер Постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую по договору площадь, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

• Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Помещение не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Помещения;

- более трех раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

•Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения.

Условия допуска к участию в аукционе

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене («голландский аукцион»).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в аукционе:

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через представителя) следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Организатором торгов форме в 2-х экземплярах (форма для юридических лиц № 15РАД, для физических лиц № 16РАД).

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма № 4РАД).

Задаток подлежит перечислению на расчетный счет

АО «Российский аукционный дом»

ИНН 7838430413 КПП 783801001:

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- №40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) заключается в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту».

Дата и номер договора о задатке (договор присоединения) указываются Организатором торгов.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13 декабря 2018 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки претендент на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликованными в настоящем извещении о проведении аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретаемого имущества и возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя/Единственного участника, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого имущества.

3. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).

4. Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

5. Нотариально удостоверенные копии: свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и свидетельства о постановке на налоговый учет (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Нотариально удостоверенная копия или оригинал Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

6. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах).

Юридические лица дополнительно представляют:

7. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица (Устава, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

8. Нотариально удостоверенную копию или оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.

9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей об избрании руководителя организации, приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

10. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объектов, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, не соответствующие предъявляемым требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Не допускается использование претендентом на участие в торгах факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования (факсимиле) при заключении договоров о задатке, на доверенностях, платежных документах, а также при подаче и подписании заявок на участие в торгах.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором торгов не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями об объектах, выставленном на аукцион, можно с момента начала приема заявок по адресам места нахождения Центрального офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом», а также на официальном сайте в интернете www.auction-house.ru.

Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, 248-15-82.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона. Определение участников торгов и оформление протокола осуществляется по адресу местонахождения организатора торгов, указанному в информационном сообщении о торгах.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками торгов, а также претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников торгов.

Организатор торгов оставляет за собой право отказать Претенденту в допуске к участию в торгах, если Претендент, ранее принимавший участие в торгах, проводимых организатором торгов, уклонялся (отказался) от подписания протокола подведения итогов торгов, подписания в установленный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор купли-продажи Объектов заключается между Победителем аукциона (Покупателем) и собственником в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Оплата цены продажи Объектов Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объектов в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине допуска к участию только одного участника, договор купли-продажи может быть заключен с Единственным участником аукциона по начальной цене в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты оплаты цены продажи Объектов Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты цены продажи объектов задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия аукционе подано менее двух заявок;

2) после троекратного объявления минимальной цены продажи ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести объекты;

3) в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

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Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения № РАД-840/2017 от 19.10.17г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 12 февраля 2019г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 16 ноября 2018 года по 08 февраля 2019 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 08 февраля 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 11 февраля 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 12 февраля 2019 г. с 13:30 до 13:55 по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 12 февраля 2019 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу:

Лот №1:

Нежилое здание, назначение: сбербанк, площадь 1 980,5 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, а также подземных 1, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Пугачев, ул. Бубенца, д. 21/5, c кадастровым номером 64:46:020721:147

Начальная цена Объекта – 9 280 000 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена Объекта – 4 640 000 руб., с учетом НДС.

Сумма задатка – 464 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 464 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 928 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащего государственной регистрации:

- Краткосрочный договор аренды нежилых помещений № 3 от 28.07.2017 г., заключенный с ООО «Сбербанк-Сервис» на срок 11 мес., площадь 14,2 кв.м., 2 этаж, помещение № 12, с условием автоматической пролонгации;

- Краткосрочный договор аренды нежилого помещения № 24/2018 от 07.05.2018 г., заключенный с ООО «Золотой колос Поволжья» на срок 11 мес., площадь 18,3 кв.м., 2 этаж, помещение № 3, с условием автоматической пролонгации;

- Договор аренды нежилых помещений №4103-18ТСД от 23.07.2018 г., заключенный с ООО «Транснефть-ТСД» на срок 11 мес., общая площадь 92,8 кв.м., 2 этаж, помещения №№4-8;

- Договор о передаче в безвозмездное временное пользование нежилых помещений б/н от 25.08.2015 г., заключенный с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области, сроком до 31.12.2020 г., общая площадь 399,6 кв.м., помещения №16-24,28-32,34,35,41, 2 этаж.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного договора аренды Части здания общей площадью 545,1 кв. м., в том числе помещения №№ 1-3, 6-17, 29-35, 38-41, часть помещения № 44 площадью 5,9 кв. м. (общей площадью 8,6 кв. м.), помещения №№ 45-46, расположенных на 1 этаже здания, назначение: нежилое здание, 2-этажный (подземных этажей – 1), общей площадью 1980,5 кв. м. для осуществления банковской деятельности, на следующих условиях:

- объектом аренды по Основному договору будет являться Часть здания общей площадью 545,1 кв. м., в том числе помещения №№ 1-3, 6-17, 29-35, 38-41, часть помещения №44 площадью 5,9 кв. м. (общей площадью 8,6 кв. м.), помещений №№45-46, расположенных на 1 этаже здания, назначение: нежилое здание, 2-этажный (подземных этажей – 1), общей площадью 1980,5 кв. м. Предварительный договор должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи;

2.1. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды основного договора – 10 (десять) лет;

- размер Постоянной части арендной платы за 1 кв. м. Части здания в месяц составляет не более 160 рублей. Таким образом, ежемесячная Постоянная часть арендной платы за Часть здания площадью 545,1 кв. м. составит не более 87 216 (восемьдесят семь тысяч двести шестнадцать) рублей и рассматривается Сторонами как включающая в себя НДС по ставкам в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент исчисления налога. В случае изменения налогового законодательства, в части увеличения ставки НДС, Постоянная часть арендной платы и иные суммы, предусмотренные настоящим Договором, равно как и общая стоимость Договора, изменению в сторону увеличения не подлежат.

Стороны осознают и гарантируют, что увеличение ставки НДС, не повлияет на исполнение обязательств Сторон, предусмотренных Основным договором/НДС не облагается, в зависимости от применения Арендодателем системы налогообложения;

- постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью здания и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть здания, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газоснабжением), водоотведением, уборку прилегающей к Части здания территории, внутреннюю уборку Части здания, дератизацию и дезинфекцию Части здания, вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) Части здания);

- переменная часть арендной платы представляет собой плату за теплоснабжение (газоснабжение), электроэнергию, водоснабжение и водоотведение. Размер Переменной части арендной платы определяется Сторонами ежемесячно на основании счетов на оплату соответствующего вида коммунальных услуг с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа).

Расходы за потребленную электроэнергию, водоотведение, водоснабжение, определяются по приборам учета Части здания, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями. Показания приборов учета снимаются Арендодателями в присутствии Арендатора.

Расходы по теплоснабжению (газоснабжению), определяются по прибору учета газа Здания и рассчитываются пропорционально площади Части здания к общей отапливаемой площади Здания по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации.

Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части здания, внутренней уборке Части здания, уборке прилегающей к Части здания территории оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров.

Постоянная часть арендной платы по Основному договору может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет аренды) увеличиваться в размере не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины Постоянной части арендной платы;

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости размер Постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях;

Новый размер Постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Части здания, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части здания оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Часть здания не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Части здания;

- более трех раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения, без применения со стороны Арендодателя.

Условия допуска к участию в аукционе

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене («голландский аукцион»).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в аукционе:

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через представителя) следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Организатором торгов форме в 2-х экземплярах (форма для юридических лиц № 15РАД, для физических лиц № 16РАД).

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма № 4РАД).

Задаток подлежит перечислению на расчетный счет

АО «Российский аукционный дом»

ИНН 7838430413 КПП 783801001:

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- №40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) заключается в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту».

Дата и номер договора о задатке (договор присоединения) указываются Организатором торгов.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 08 февраля 2019 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки претендент на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликованными в настоящем извещении о проведении аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретаемого имущества и возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя/Единственного участника, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого имущества.

3. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).

4. Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

5. Нотариально удостоверенные копии: свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и свидетельства о постановке на налоговый учет (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Нотариально удостоверенная копия или оригинал Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

6. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах).

Юридические лица дополнительно представляют:

7. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица (Устава, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

8. Нотариально удостоверенную копию или оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.

9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей об избрании руководителя организации, приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

10. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, не соответствующие предъявляемым требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Не допускается использование претендентом на участие в торгах факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования (факсимиле) при заключении договоров о задатке, на доверенностях, платежных документах, а также при подаче и подписании заявок на участие в торгах.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором торгов не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями об объекте, выставленном на аукцион, можно с момента начала приема заявок по адресам места нахождения Центрального офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом», а также на официальном сайте в интернете www.auction-house.ru.

Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, 248-15-82.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона. Определение участников торгов и оформление протокола осуществляется по адресу местонахождения организатора торгов, указанному в информационном сообщении о торгах.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками торгов, а также претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников торгов.

Организатор торгов оставляет за собой право отказать Претенденту в допуске к участию в торгах, если Претендент, ранее принимавший участие в торгах, проводимых организатором торгов, уклонялся (отказался) от подписания протокола подведения итогов торгов, подписания в установленный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор купли-продажи Объекта заключается между Победителем аукциона (Покупателем) и собственником в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Оплата цены продажи Объекта Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объекта в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине допуска к участию только одного участника, договор купли-продажи может быть заключен с Единственным участником аукциона по начальной цене в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты оплаты цены продажи Объекта Продавец передает Объект Покупателю по акту приема-передачи.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты цены продажи объекта задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия аукционе подано менее двух заявок;

2) после троекратного объявления минимальной цены продажи ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести объект;

3) в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

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Электронный аукцион на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк

Электронный аукцион будет проводиться 17 декабря 2018 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 16.11.2018 по 14.12.2018 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 13.12.2018.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 14.12.2018.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене («голландский аукцион»).

Сведения об объектах нежилого фонда, право аренды которых подлежит реализации на аукционе:

Лот 1: Нежилые помещения общей площадью 64,1 кв.м.: комнаты №14,15,17, расположенные на 2-ом этаже двухэтажного с подвалом нежилого здания общей площадью 314,2 кв. м. по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Октябрьская, д. 112, кадастровый номер 64:42:010121:245.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 16 307 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 12 230 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 12 230 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона на повышение – 407 рублей 70 копеек.

Шаг аукциона на понижение – 815 рублей 40 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 2: Нежилые помещения общей площадью 44,6 кв.м.: комнаты №57, 58, расположенные на 3-ем этаже здания общей площадью 914,1 кв. м., назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, по адресу: Саратовская обл., город Вольск, улица Пугачева, д. № 45, кадастровый номер 64:42:010119:75.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

8 349 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 – 6 262 рубля 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 6 262 рубля 00 копеек.

Шаг аукциона на повышение – 208 рублей 70 копеек.

Шаг аукциона на понижение – 417 рублей 40 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 3: Нежилые помещения общей площадью 130,6 кв.м.: комната №9 площадью 15 кв.м., расположенная на 1-ом этаже и комнаты №1, №2, №4 и №№6-8 площадью 115,6 кв.м., расположенные на 2-ом этаже двухэтажного административного здания, назначение: нежилое здание, общей площадью 331,6 кв. м., количество этажей, в том числе подземных: 2, по адресу: Саратовская область, р-н Краснопартизанский, р.п. Горный, ул. Краснопартизанская, д. 9Б, кадастровый номер 64:18:051702:657.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 –

18 921 рубль 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 – 17 029 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 17 029 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона на повышение – 189 рублей 20 копеек.

Шаг аукциона на понижение – 378 рублей 40 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 4: Нежилые помещения общей площадью 63,2 кв. м.: комнаты №32,37,40, расположенные на 2 этаже нежилого здания, назначение: нежилое здание, общей площадью 832 кв. м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, по адресу: Саратовская область, р-н Ершовский, г Ершов, ул. Интернациональная, д 21, кадастровый номер 64:13:004307:204.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 4 –

9 000 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 4 – 6 750 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 6 750 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона на повышение – 562 рубля 50 копеек.

Шаг аукциона на понижение – 1 125 рублей 00 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 5: Нежилые помещения общей площадью 583,15 кв.м.,в т.ч.:

- нежилые помещения общей площадью 561,8 кв. м. состоящие из: помещений на первом этаже площадью 72,2 кв. м. номера на поэтажном плане №№6-9, №21; помещений на втором этаже общей площадью 235,8 кв.м.: номера на поэтажном плане №№ 24-26, №28, №29, №№33-35, №№38-40 и часть помещения № 27 площадью 22,1 кв.м.; помещений в полуподвале площадью 253,8 кв. м. номера на поэтажном №№42-51, расположенные в нежилом двухэтажном здании с полуподвалом отделения Сбербанка №3961 общей площадью 907,28 кв.м,, кадастровый номер 64:04:230120:48, по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, улица Ленина, д. №102 «В»;

- нежилое одноэтажное здание гаража общей площадью 21,35 кв.м., этажность: 1, назначение: нежилое, кадастровый номер 64:04:230129:74, расположенное по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, улица Ленина, д. №102 «В».

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (Пять) лет с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 5 –

97 969 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 5 – 71 679 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 71 679 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона на повышение – 2 629 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона на понижение – 5 258 рублей 00 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 6: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 290,9 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 64:48:040427:1403, расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Черниговская, д.31.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (Пять) лет с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 6 –

80 753 рубля 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 6 – 60 565 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 60 565 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона на повышение – 2 018 рублей 80 копеек.

Шаг аукциона на понижение – 4 037 рублей 60 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 7: Часть нежилого здания площадью 312,3 кв. м., состоящая из:

- нежилых помещений, расположенных на 2-м этаже, общей площадью 93,9 кв.м. (комн. №24-26,29 площадью 21,2 кв.м. и часть помещения №22 площадью 72,7 кв.м. (общей площадью 143 кв.м.);

- нежилых помещений общей площадью 218,4 кв.м., расположенных на 3-м этаже (номера на поэтажном плане №34,35,38,39,42,44) нежилого здания: назначение нежилое, 3 – этажный, общей площадью 1018,2 кв.м., инв.№15586, лит. А, кадастровый номер: 64:47:040503:492, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ртищево, ул. Советская 3 «А».

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (Пять) лет со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 7 – 75 577 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 7 – 68 081 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 68 081 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона на повышение – 749 рублей 60 копеек.

Шаг аукциона на понижение – 1 499 рублей 20 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Телефон для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, (846) 248-15-82.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в случае регистрации юридического лица до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае регистрации юридического лица после 01.01.2017);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации после 01.01.2017);

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора аренды имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

№ 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора аренды. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за первые платежные периоды по договору аренды.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату определения Участников торгов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на понижение (голландский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице).

Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке через «Личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене лота и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи лота.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона. Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор аренды заключается между собственником и победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Собственник имеет возможность отказать в заключении договора аренды по итогам торгов с победителем торгов в случае выявления по итогам проверки Управлением безопасности собственника в отношении указанных лиц:

- судимости 1,

- исполнительных производств 2,

- задолженности по кредитным обязательствам 3,

- принадлежности к экстремистской деятельности 4.

Для заключения договора аренды победитель аукциона должен явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д. 1/7, тел. +7 987 383 1891 Козловский Александр Валерьевич.

Неявка победителя по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора аренды в установленный срок, рассматривается как отказ победителя от заключения договора аренды.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, договор аренды может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия в аукционе подано менее двух заявок;

2) ни один из Участников не представил предложение по минимальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы.

1. Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

2. Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

3. Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

4 Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.