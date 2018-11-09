Саратовские потребители смогут повлиять на качество товаров

В Саратовской области с 5 по 11 ноября проходит Всероссийская неделя качества. В 2018 году она проходит под девизом: «Хочешь изменить мир — начни с себя!».

На пресс-конференции в «КП-Саратов» замдиректора по метрологии ЦСМ Росстандарта Наталья Селезнева рассказала об открытии филиала в Энгельсе.

- Там много крупных предприятия со своими потребностями. Мы работаем уже две недели и принимаем средства измерения в том числе, из близлежащих районов. Это как раз девиз: «начни с себя», мы стали ближе к заказчикам, — рассказала Наталья Селезнева.

По ее словам, раньше система ГОСТ была очень авторитетной среди населения. Слово «сертификация» имеет латинские корни и переводится как «сделано верно». То есть наличие символа качества на упаковке должно гарантировать, что товар соответствует ожиданиям потребителя.

Однако в последнее время появилось множество частных фирм, которые оформляют сертификаты на продукцию буквально за несколько часов.

- Таким образом, сама идея потеряла статус и авторитет, — считает Наталья Селезнева.

Наталья СелезневаФото: Екатерина Семенова

В связи с этим было принято решение вновь возродить Национальную систему сертификации. При этом подтверждение качества продукции должны делать аккредитованные лаборатории. В Саратове эта функция возложена на лабораторию ЦСМ Росстандарта нашего региона.

При этом система сертификации является добровольной, но недобросовестным производителям все равно грозит опасность попасть в «черный список». В него могут быть занесены те фирмы, которые промаркировали товар знаком качества, но на деле не прошли проверку.

Большую роль в этом играют потребители. Каждый человек при помощи смартфона может проверить QR-код и узнать, занесен ли товар в число сертифицированных.

Замначальника отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзрора Татьяна Косматова подтвердила, что огромную роль в процессе повышения качества играют именно потребители. По ее словам, «налоговые каникулы» для малого бизнеса были продлены на два года. Таким образом государственные органы фактически не могут проводить проверки небольших предприятий, кроме как по заявлениям граждан.

Татьяна КосматоваФото: Екатерина Семенова

С начала года Роспотребнадзор Саратовской области подал 143 иска в суд о защите прав граждан. При этом 53 иска — в пользу неопределенного круга лиц.

- Граждан надо приучать к судебной защите. Мы проводим проверку, требуем устранения нарушений, но это не поможет пострадавшим добиться возврата своих средств. Поэтому все решается через суд, — заявила Татьяна Косматова.

Начальник управления ЖКХ минстроя Марина Цыганова поддержала, призвав граждан активнее отстаивать свои права в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и требовать перерасчета.

Марина ЦыгановаФото: Екатерина Семенова

Спикеры пресс-конференции сошлись во мнении, что граждане под девизом Всероссийской недели качества должны также начать с себя, чтобы изменить мир — то есть активнее пользоваться своими правами и отстаивать их.